Le moi et la spiritualité

Dans son dernier livre, Antonio Damasio, spécialiste en neurosciences publie « l’ordre étrange des choses » et développe son idée de moi formant un même esprit sentimental issu du corps et du cerveau tous deux reliés et assurant l’homéostasie selon les principes de Claude Bernard.

Il s’inscrit dans la vision freudienne d’un être largement inconscient de la majorité des processus le constituant.

Ce livre est dans la continuité du « conatus » de Spinoza concourant au maintien de l’individu devant assurer sa survie par un ensemble de processus complexes et souterrains.

Il est également dans la ligne directe du concept Freudien qui définit le « moi » comme l’émergence consciente en conflit permanent avec le « ça » pulsionnel et créatif de la personne et le « surmoi » qui constitue l’ordre moral inculqué dans la jeunesse et qui définit les limites également largement inconscientes de l’être pour former une personne stable dans le temps.

Ces études neuroscientifiques allant dans le sens d’un « moi » équilibré et partiellement conscient se heurtent toutefois à certaines limites.

Un individu est le fruit d’un brassage génétique originel qui se continuera tout au long de sa vie par des mutations, un renouvellement cellulaire permanent et une modification régulière des affects et des pensées.

Celui-ci doit assurer non seulement sa propre survie mais également celle de sa famille, de son espèce au sens large et donc se renouveler personnellement mais également de façon générationnellle.

Il y a donc nécessité d’homéostasie individuelle mais également d’empathie envers sa famille et ses proches.

Ce fait peut être approché par la théorie des neurones miroirs faisant se reconnaître l’autre comme son semblable et le « surmoi » guidant l’instinct social de l’individu.

Reste la question du conscient spirituel qui n’est pas évoqué et qui reste malgré tout un guide bienveillant dans l’apprentissage du mystique, ce qui est ensuite repris par Jung dans la définition du « Soi » différent de l’égo, et qui permet l’accès au Dieu transcendant.

Carl Gustav Jung prévient qu’« il est assez stérile d’étiqueter les gens et de les presser dans des catégories » en rappel aux définitions psyschanalytiques de Freud sur les névroses et les psychoses mais plutôt comme des personnalités introverties et extraverties

Il redéfinit les notions freudiennes selon un nouveau schéma intégrant l’Homme au centre de 4 données principales : l’intuition, le sentiment, la sensation et la pensée.

La pensée n’est plus alors vue comme un héritage judéo-chrétien subi et hérité comme un ordre moral mais comme une possibilité de sublimation vers un « Atman », proche des dieux hindouistes.

ce « soi « correpond plus à ce que l’on pourrait définir comme l’éthique personnelle, la morale du « surmoi » restant une référence à une histoire héréditaire.

Reste le bien et le mal qui sont évoqués régulièrement et Jung suggère cette solution « Le refoulement est un penchant plutôt immoral : on cherche à s’abstraire de la nécessité de prendre des décisions désagréables ou du moins d’y réfléchir. On fuit le problème, on ne veut pas voir notre ombre qui rejaillit de façon démesurée sous forme de cauchemars ou d’hallucinations, c’est pourquoi la conscience doit savoir l’accepter et la dompter sous peine qu’elle devienne monstrueuse. Souvent, la souffrance ne vient pas de l’extérieur, mais de notre inconscient. Le motif de la souffrance de l’âme est généralement la stagnation spirituelle, c’est pourquoi il faut y trouver un remède, c’est la raison pour laquelle les religions guérissent des douleurs de l’âme. »

C’est ainsi que cette spiritualité encore inexplorée offre de larges éventails de recherches aux neuroscientifiques en étudiant la pensée consciente comme source d’harmonie et de guérison de l’être, c’est à dire ce que l’appelle désormais la pensée en toute conscience.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/030937743474-antonio-damasio-antonio-damasio-je-ne-crois-pas-a-des-ordinateurs-doues-de-conscience-2134990.php

Carl Gustav Jung : La réalité de l'âme, tomes 1 et 2

Sigmund Freud : Le moi et le ça