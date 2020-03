Le mois des tempêtes...

Nous entrons dans le mois de Mars, le mois des turbulences et des tempêtes, le mois des vents qui se déchaînent, le mois du Dieu Mars, dieu de la guerre et de la rebellion...

Un mois de transition entre l'hiver et le printemps, un mois qui hésite entre la rigueur du froid, et la douceur des journées qui grandissent...

Dès lors, on attend des jours meilleurs, des soleils plus lumineux, des matinées moins rudes, on attend le renouveau, le regain, l'harmonie et le calme de ce qui suit la tempête...

On espère des couleurs éclatantes, on voit s'épanouir les primevères, les renoncules, fleurs nouvelles aux teintes d'or et d'amaranthe...

Le mois de Mars nous bouscule, nous malmène encore de ses orages, de ses virulences, de sa rudesse, mais il nous laisse entrevoir des lumières, des éclats nouveaux.

Les vents s'exaspèrent, font rage, battent les vitres, soufflettent les arbres, mais on sait le bonheur qui va suivre, on perçoit des harmonies à venir, des envolées d'oiseaux, des pies dans les arbres, des moineaux qui s'éveillent..

Mars, le belliqueux, nous enveloppe de ses embruns de froid, il nous tourmente, nous fouette, mais nous savons, nous goûtons déjà le renouveau...

Les jours s'élargissent, enfin et s'épanouissent, les soleils s'attardent et nous offrent des rougeoiements somptueux, des redoux, des frissons de douceur, de légèreté !

Les soleils nous font admirer des rubis, des grenats, des escarboucles, des teintes de cinabre, des couleurs de rouge et d'or....

La nature hésite entre la saison des frimas et celle du renouveau.

La nature balance entre les éclats du froid et ceux de la douceur.

Le froid intense est là encore, au petit matin, mais les journées nous offrent un avant-goût du printemps...

Bientôt, des senteurs, des épanouissements de fleurs, bientôt, des éclosions nouvelles, des redoux, une nature prête à revivre, à s'affranchir du froid et des frimas.

Bientôt, des soirs qui s'attardent, des matins qui se parent de l'éveil des oiseaux...

Bientôt, des journées apaisées, des soleils bienveillants...

Bientôt l'union du ciel et de la terre, pour voir s'épanouir tous les bonheurs du printemps...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2016/03/le-mois-des-tempetes.html

Vidéo :

photo : rosemar