Le monastère du Panchen Lama en Inde demande à la Chine des informations sur sa disparition au Tibet pour son 35e anniversaire

Le monastère de Tashi Lhunpo à Bylakuppe dans le sud de l'Inde, siège spirituel et culturel du Panchen Lama en exil demande des comptes sur la disparition forcée du 11e Panchen Lama, Gendun Choekyi Nyima. Cet appel coïncide avec l'approche de son 35e anniversaire, le 25 avril, peu avant la visite de Xi Jinping en France.

Le Panchen Lama reconnu par le Dalaï Lama

La disparition du 11e Panchen Lama reste une préoccupation majeure pour les Tibétains en exil et leur gouvernement ainsi que pour les associations de défense des Tibétains qui demandent des informations depuis sa disparition en 1995, alors qu’il avait 6 ans, en faisant le plus jeune prisonnier politique au monde.

Le 11e Panchen Lama, Gendun Choekyi Nyima, vénéré comme l'une des figures spirituelles éminentes du bouddhisme tibétain, a été officiellement reconnu le 14 mai 1995 par le 14e Dalaï Lama. Le 17 mai, il a enlevé avec sa famille par les autorités chinoises, qui les a placés sous résidence surveillée. Le gouvernement chinois a ensuite nommé son propre Panchen Lama, Gyaltsen Norbu, dans le but d’en faire une « marionnette politique », mais il est considéré par les Tibétains, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Tibet comme un « faux Panchen ».

Le monastère de Tashi Lhunpo déclare : « Ce 25 avril 2024 marque le 35e anniversaire du 11e Panchen Lama, détenu en captivité chinoise depuis près de trois décennies maintenant. La disparition forcée du 11e Panchen Lama est une grave question de droits humains qui viole la dignité et les droits fondamentaux du peuple tibétain ainsi que la liberté de pratiquer son identité religieuse et culturelle. Au cours des trois dernières décennies, on ne sait pas où se trouve le 11e Panchen Lama disparu et le Parti communiste chinois continue de s'immiscer et de dissimuler des informations dans l'affaire du Panchen Lama. Nous vous demandons de profiter de cette opportunité pour sensibiliser davantage votre communauté en écrivant à votre sénateur local ou à un représentant du gouvernement pour exprimer votre solidarité avec la question du Panchen Lama et également lui transmettre ses vœux d'anniversaire ! Cela permettra non seulement de sensibiliser davantage au grave problème humanitaire du Panchen Lama disparu, mais également de faire pression sur la Chine, à travers les médias, pour qu'elle résolve le problème de manière significative et véridique. »

En 2020, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que Gendun. Choekyi Nyima « avait reçu une scolarité obligatoire gratuite lorsqu'il était enfant, avait réussi l'examen d'entrée à l'université et avait désormais un emploi ». Zhao Lijian a ajouté que Gendun Choekyi Nyima et sa famille ne souhaitaient pas être dérangés dans leur « vie normale actuelle ». Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer la véracité de cette dernière déclaration du gouvernement chinois.

Cette année, aucune manifestation n’est prévue en France pour célébrer l’anniversaire du Panchen Lama. Mais, une manifestation est prévue à Paris place de la République le dimanche 5 mai à 15 heure pour la venue de Xi Jinping en France.