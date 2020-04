Le monde courbe l’échine

Dans le souci permanent d'avoir une vision la plus claire et la plus objective possible de l'évolution de la pandémie j'ai cherché une représentation la plus parlante possible à partir des données journalières collectées et vérifiées sur plusieur sites dont arcgis ... coronavirus.app... morgen post ... politologue

Dans un tableau excel je saisis les données du jour pour chaque pays avec une série de calculs

3 données sont fournies tous les jours

les cas confirmés

l es guéris

les décès

J'en ajoute une quatrième par calcul " les cas actifs " soit les cas confirmés non guéris et non décédés.

Pour chaque donnée je rapporte le chiffre en nombre par million d'habitants.

En effet 1000 morts dans un pays de 10 millions d'habitants ou dans un pays de 60 millions n'a pas la même significtion ... ensuite avec ces données je construis un graphique pour chaque pays ( à la suite de remarques dans mon précédant article j'ai fait des efforts de présentation )

premier exemple la Corée

on peut remarquer que les courbes "cas actifs" et "guéris" se croisent au 37e jour et qu'ensuite les cas actifs diminuent régulièrement

l'Allemagne

on peut voir que les deux courbes tendent à se rejoindre, preuve d'une nette amélioration

la Suisse

là aussi les deux courbes se rapprochent l'une de l'autre

l'Espagne

pour l'Espagne les courbes se rapprochent mais d'une manière moins nette encore

l'Italie

pour l'Italie les choses sont encore moins nettes

et enfin la France

pour la France c'est encore moins net mais surtout on peut voir la forme accidentée des courbes laissant entendre que les données fournies sont un peu ... comment dire ... à géométrie variable ... peu fiables, même pour les décès où les décès des EHPad sont ajoutés de temps en temps en une seule fois ... je ne parle même pas de données modifiées plussieurs jours après ... c'est ça la France ...

Pour la comparaison entre les pays j'ai décidé de comparer les pays en nombre de morts, seul chiffre à peu près valable ... par contre pour calculer un début comparable entre les pays j'ai utilisé une bonne astuce trouvée sur un site : partir du premier mort par million d'habitants soit 70 pour la France. 80 pour l'Allemagne ... ce qui donne plus d'objectivité à ce temps zéro ... et enfin je n'ai noté les chiffres que tous les 7 jours pour lisser la courbe ... avec 3 semaines pour tout le monde on commence à avoir un peu de recul ...

quelques pays

C'est sûrement une surprise pour certains mais le classement n'est pas vraiment ce qu'on entend ici ou là.

Les chiffres les plus élevés sont l'Espagne et la Belgique qui se superposent.

Les Pays Bas tant vantés sont à égalité avec la France et enfin l'Allemagne a une courbe extrêmement basse comparable à la Corée ( absente de ce graphique ).

Il y a d'autres pays absents sur cette courbe comme l'Etat de New York ... NY qui explose tous les autres résultats avec 281 décès en semaine 3.

à suivre ...

n'ayant pas d'ami africain je citerai Talleyrand

" je pardonne aux gens de ne pas être de mon avis, je ne leur pardonne pas d'être du leur "