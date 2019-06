Le Monde du 5/6 : « Pour un Big Bang de la Gauche »

Réponse au millier de signataires de l’article de Clémentine Autain et Elsa Faucillon

Voilà bien le modèle de papier qu’il ne faut plus faire, pour deux raisons. La première : un tissus de propositions que n’importe quel politicien de droite ou de gauche, d’est ou d’’ouest, peut formuler ; la seconde : ça ne passe plus, personne ne veut prendre le temps de lire ça !

Un florilège de phrases et de mots qui relèvent d’une littérature politique d’un passé décomposé :

« … construire une espérance… » Quel homme politique n’a pas cette ambition ? « Loin du ressentiment et de la haine ». Qui est contre ? « Constituer une alternative… » C’est le fondement même de la démocratie. C’est bien de le rappeler. « … il est temps de se parler et de s’écouter, de se respecter pour pouvoir avancer… » Nuit debout et Gilets jaunes en Une : quand on a le Foi on peut soulever des montagnes, et même envahir des ronds-points. Génial isn’t it ? « … espaces politiques, sociaux, culturels qui visent l’émancipation humaine… » Emancipons-nous, ça sera toujours ça de pris ! Mais de qui ?, de quoi ?, pour aller où ?, et comment ? « … en combinant le combat pour les exigences sociales et écologiques… » Pas très originale, la combinaison a déjà été rabâchée par beaucoup de politiciens et de politiciennes comme thème de campagne.

Et la meilleure que Valéry Pécresse a reprise sans moufeter :

« … les portes et les fenêtres doivent s’ouvrir aux citoyens… ». Attention de ne pas prendre froid dans les courants d’air…

Autre meilleure :

« Il faut de la visée, du sens, de l’enthousiasme… » Wouaff !, quelle imagination… ça décoiffe !

Et ça décolle avec ces deux-là :

« C’est d’une vision plus encore que d’une juxtaposition de colères et de propositions que notre pays a aujourd’hui besoin. » Toujours la vision pour aller vers cet avenir meilleur qui s’éloigne comme l’horizon quand on se met en marche… « La réussite tient…à la capacité à assumer un pluralisme authentique tout en dégageant de nouvelles cohérences partagées » ! Les nouvelles cohérences partagées, en voilà une bonne idée ! Fallait oser… sibyllin isn’t it !

Et pour terminer cette short list sur une note optimiste :

« Il y a urgence. » C’est bien vrai ça dirait Mère Denis avec sa sagesse présocratique de bonne ménagère.

On ne résiste pas au pamphlet, même si l’on tient à répondre avec de l’encre sympathique, qualité dont ne font pas preuve les rédacteurs qui prennent vraiment les français pour des demeurés, capables d’avaler de telles phrases sans se désabonner du Monde. (J’invite la Rédaction à faire preuve de discernement dans le choix de ses chroniques dans un souci marketing).

Et je ne résiste pas au plaisir de citer Zazie : « Tu causes… tu causes… mais c’est tout ce que tu sais faire », avec Dalida « Paroles… paroles… paroles… » en accompagnement musical. Bref je me suis imposé de lire ce papier jusqu’au bout ; il a cette profondeur et cette cohérence qui font les délices de nos universitaires. L’ennui va du début à la fin, la cohérence est sans doute cachée là.

Si être de Gauche c’est se taper de tels discours, non vraiment merci je n’en suis pas ! Mais ce n’est pas pour cela que je suis de droite extrême ! Et c’est une des raisons qui ont permis à Macron de réussir son hold up ! Il a répondu à une attente qui était de dépasser ces discours convenus, le bruit de fond de la politique qui à gauche est souvent comme c’est le cas ici proche de la cuistrerie, du vide de pensée compensée par un verbiage qui se veut savant.

Aux signataires de Gauche qui ont mis leur nom en bas du papier un conseil : on ne vous demande pas d’écrire avec le sourire comme Jean d’O car vous êtes torturés comme tout intellectuel de Gauche (pléonasme) se doit de l’être, mais faites l’effort de regarder le monde tel qu’il est (cliché, je sais) pour définir des cadres d’actions politiques qui soient autre chose que des remugles d’ego, de frustrations, de nostalgies d’un passé décomposé où était vivante la pensée de ces grands fossoyeurs qui vous émerveillaient, les Mao, Lénine, Staline, Castro… En transe devant la statue de papy Karl, avec sur le ventre la photo de Guevara.

Il y a des dossiers lourds avec des enjeux tels qu’il doit y avoir non pas un consensus mou, mais un travail dialectique entre pouvoir et opposition (en excluant les extrêmes qui relèvent de la psychanalyse de groupe). Et ce qui vous interdit aujourd’hui ce dialogue démocratique, c’est votre arrogance d’intellos prisonniers de réflexes d’auto-défense et d’un langage abscond.

Il est facile de gausser sur des mesures gouvernementales concernant par exemple la pollution et ses conséquences sur le climat, l’épuisement des ressources naturelles etc., mais ce n’est pas avec votre article que l’on peut esquisser la moindre action : vous n’êtes pas opérationnels, et vos développements théoriques ne sont que du rabâchage. Vous fuyez les vraies questions, comme par exemple l’impact de la croissance démographique sur les ressources et la pollution qui effacera tout gain obtenu par ailleurs, pour vous réfugier dans des clichés de classe, des attitudes convenues (cachez ce sein que je ne saurais voir…) : de la distance face aux réalités, voilà le « péché originel ». Vos articles d'une arrogance surannée sentent la sueur aigre de la mauvaise foi, de l’ignorance et de l’incompétence. Ne soyez pas surpris si le peuple vous tourne le dos, car ce n'est pas à l'élite qu'il le tourne, mais à des imposteurs.