Le Monde entier n’est qu’une Manip !

Il ne reste plus qu’à invoquer les dieux, les druides, car, ici-bas (très bas), ce n’est que mensonges, manipulations et hautes trahisons, affres-affres ! Pas plus tard qu’hier. Le « vote » à l’assemblée qui a vu le « non » l’emporter sur le « oui » concernant le pass sanitaire ; En fait un tour de passe-passe organisé par la majorité et les centristes du Modem. On fait croire à la masse bonasse qu’il y a débat, et que ceux du Bayrou’s tiède club font une fronde en votant contre, puis, Castex dura lex, sed lex fronce les sourcils, rocaille des borborygmes incompréhensibles et fait semblant de donner du mou en changeant un peu le projet de loua, et hop ! On passe d’un 1er vote de 108 contre 103 à un second de 208 à 85…Vous me direz il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis, mais ici nous parlons bien d’idiots utiles…Alors, comptent-ils ? Donc, et en avant pour un outil qui doit subordonner l'accès des grands rassemblements (+ de 1000 personnes) à la présentation d'un résultat négatif de dépistage du virus, ou bien un justificatif de vaccination, ou encore une attestation de rétablissement après une contamination. Dixit les manifestations et autres Gilets Jauneries, les bons citoyens vaccinés pourront dormir paisibles et masqués et le bourgeois se lavera les mains au gel machintruc et s’enrichira en ce monde si prophylactique !

Notre « autre gouvernement », Israël, lui, cartonne sur l’autoroute de l’info tordue : Rappeler sur chaque média que c’est un conflit armé entre deux camps, pousser le culot jusqu’à écrire « La démonstration de force du Hamas contre Israël »[1], rappeler que c’est eux ces barbares de palestiniens qui ont commencé en envoyant des roquettes artisanales, qui, dialectique aidant deviennent les missiles du Hamas, alors que Tsahal balance de vrai obus qui ont massacré 48 personnes dont 14 enfants contre 5 israéliens.[2] Dans Libération : « Pluie mortelle de roquettes sur Tel-Aviv, frappes musclées d’Israël sur Gaza. »[3] Juste lire ce titre met en rage n’importe quelle personne ayant de l’humanité, car, c’est devenu la règle pour ces torchons aux ordres, rendre la victime coupable et que l’on pleure sur l’assassin ! C’est à vomir à Jitomir ! Et comme aucun media de masse n’ose élever une critique contre les menées d’Israël comme par exemple : « Des accrochages ont également eu lieu dans le quartier voisin de Cheikh Jarrah, où des manifestations nocturnes quotidiennes contre la possible éviction de familles palestiniennes au profit de colons israéliens ont dégénéré ces derniers jours en heurts avec la police. »[4] Possible éviction …Ah, ça fallait oser, mais sans surprise, car écrit dans le Huffington post, dont la fondatrice Anne Sinclair avoua un jour « Je n’aurais jamais pu épouser un non-juif »[5]…Donc, en fouillant un peu, on voit que ces « informations » très ciblées viennent d’un petit groupe dont principalement les médias Drahi qui influencent les influences et où le mensonge et les manips sont le lot courant.

Covid et Inde : Les gros titres : situation catastrophique – Hécatombe – Situation dramatique – Mutant Indien etc et rataplan ! Alors qu’en regardant les chiffres : Pour une population de 1 milliard 353 millions d’habitants, le % de la population infectée est de 1,73% comparé aux 8,76 des français infectés…[6] Le nombre de morts en Inde ne représente que 0,02% comparé aux 0,17% français, soit 8,5 fois moins, et pourtant depuis une semaine histoire de pousser le pass sanitaire et autres muselières gouvernementales, on entend que ça : « Covid-19 : le variant indien détecté dans 44 pays, le bilan monte à 250 000 morts en Inde. Le variant responsable d'une flambée de l'épidémie en Inde est désormais considéré comme "préoccupant" par l'OMS, qui l'a détecté dans 44 autres pays. »[7] Déjà que les français avant le barouf Covid 19 de mars 2020 étaient des vrais stressés de la vie, bouffeurs de cachetons, buveurs de spiritueux et fumeurs de fumettes, alors après 14 mois de ce traitement si on leur disait de se faire vacciner 40 fois, ils signeraient les pauvres barbichons histoire de retrouver « la vie d’avant »…De liberté ahahahahahah, le Covid me bidonne et je chantonne à plein poumons sans aucune distanciation sociale :

Le monde entier est une manip !

Il est impossible de s'asseoir.

Dans la vie, il n’y a des Covid

Moi j’me piquouze de le savoir

Aïe ! Aïe ! Aïe !, Ouille !, Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouille !

Merci Jacques Dutronc