Le Monde est fou, et les écolos sont rois

Qu’il était doux ce temps des vacances à ne penser à rien, en évitant l’actualité déstabilisante. A peine revenu aux dures réalités des infos, je m’aperçois que rien n’a changé, la stupidité règne sur la planète. Les écolos tiennent toujours avec succès, la plus haute marche très disputée de ce palais.

Vivement le retour des diligences et de la lampe à huile

Nous le savions déjà, l’écolo basique est l’ennemi de la modernité, mais curieusement, pas pour cet objet indispensable qu’est le smartphone. Sans lui, la vie n’aurait plus aucun sens. En effet, comment savoir où et quand se trouvent les prochaines manifestations, avec toile de tente et sac à dos, entre kermesse et Mai 68.

Pour les durs, les extrêmes de la révolution permanente, ayant les influenceurs (loin de tout ça, les planqués de l’insurrection) pour penser, ils agissent avec leurs victimes de plus en plus jeunes.

Sans verser dans le complot (très à la mode chez les experts) supposant une organisation élaborée, nous voyons bien que les médias se font les caisses de résonance du désordre sans queue ni tête.

La bêtise est-elle affaire de raison ?

Ce sujet de philosophie paraît aussi pertinent, sinon plus que nécessaire pour le bac, avec une jeunesse quelque peu déboussolée.

« La philosophie constitue le cadre dans lequel l’homme peut comprendre le monde, et agir sur sa propre vie. Elle fournit les outils par lesquels il peut découvrir la vérité » Contrepoints du 14/11/2021 Site de Droite.

Pour Le Monde, journal élitiste par excellence, la référence pour les suiveurs

« La philosophie est la connaissance de la réalité … elle apporte cette utilité qui consiste à comprendre les choses et le monde » le 21 Avril 1975.

Comme la majorité de notre jeunesse arrive bon an, mal an au bac, donc à la philo, on peut s’étonner de la voir si dépourvue d’esprit critique concernant la propagande écologique

Comment adapter les connaissances générales, mais abstraites au futur bachelier, face aux critères des besoins actuels ?

En somme, comment peut-on être à la fois contre les camions et le train, contre les inondations et les barrages, contre la faim dans le monde et la recherche en agronomie ?

Pour la jeunesse enthousiaste écolo, je proposerais l’éternel Confucius

« Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions »

PS ; Bien sûr, mes propos n’engagent que moi, constatant pour être honnête, mon incapacité de plus en plus remarquable, à comprendre les choses et le monde d’aujourd’hui. Merci d’avance