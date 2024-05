Le Monde Libéral : cette prison sans fenêtre

« Libéral », ferait penser à liberté… Que nenni ! Le libéralisme a un dieu, le marché , qui est sa forme aboutie de pensée théologique, car il est digne de foi, incontournable et tout-puissant ; il a d’ailleurs ses prophètes et ses commandements : relever les taux d’intérêt pour éviter l’inflation, ne pas céder aux sirènes tentatrices de l’étatisme ni aux vertiges de la planche à billets, ouvrir au marché de nouveaux secteurs d’activité, pratiquer l’ascèse sous forme d’austérité et de renoncement à la protection sociale. La félicité ? Ensuite, viendra, c’est certain !

Lorsque l’on dit libéralisme économique, on parle de grandes flexibilités des ressources humaines et de grande souplesse concernant les contrats de travail. En pratique aussi, de nombreux libéraux proposent une suppression du SMIC, qui selon eux est un frein à l'embauche, et souhaitent aussi aborder la question des jours fériés et des cinq semaines de congés payés. Mais il y a un point sur lequel tous ces libéraux tirent à boulets rouges : l’assurance chômage , les chômeurs, ces assistés qui préfèrent rester chez eux à ne rien faire ou pire, aller se faire bronzer à la plage. Ces libéraux ont même réussi à convaincre de nombreux salariés que d’être au chômage, c’est faire le choix de vivre aux crochets de cette société bien trop généreuse pour ces citoyens récalcitrants à toute occupation rémunératrice… Et ça marche !

Alors, c’est la furia de réformes de l’assurance chômage. Qu’un ATTAL, jeune freluquet qui n’a jamais travaillé pour un employeur, fasse la leçon de ce qu’est le travail… Est bien ce qu’on peut nommer un libéral, qui, s’agenouille devant le dieu, marché, avec ses grands prêtres que sont les employeurs et leurs vicaires, les actionnaires : c’est ainsi qu’est le monde, et remettre en question cette doxa, c’est commettre le sacrilège d’être… Communiste ? Ou un quelconque homme des cavernes complotistes. Alors tous les quatre matins, il inscrit des nouvelles réformes d’indemnisations à la baisse, avec la certitude qu’en serrant la vis, les chômeurs trouveront un poste, et ainsi, la société libérale pourra produire/consommer jusqu’à plus soif et avoir des citoyens occupés… Depuis Sarkozy, cette tendance est vraiment marquée et correspond aux critères d’une « bonne société » saine : travail, Europe et LGBT.

Vues : en 2019, ils étaient 873.000 (dont 138.000 occupés à la manutention et 192.000 à faire de l'emballage, du tri et de l'expédition), contre 1,843 million en 1982. Un million de postes non qualifiés dans les usines françaises a disparu. Cet état de fait résulte de choix politiques et économiques : décentralisation, délocalisation et course aux profits court-termistes. Des millions d’emplois non qualifiés qui occupaient des populations entières et qui permettaient tout de même d’avoir une qualité de vie décente ont disparu, remplacés par des postes dans l’industrie des services, en général qualifiés différemment et surtout accompagnés de contrats très précaires. Le monde du travail en moins de vingt-cinq ans a totalement tourné casaque à l’emploi à vie et a généré des emplois kleenex, interchangeables et précaires. Et c’est sur ces précaires que les libéraux tirent à vue. Dans une société libérale, les faibles n’ont pas le droit de cité, ils doivent plier et par exemple accepter n’importe quel job sans rapport avec leur expérience et en plus mal payé, car au bout de deux fois, c’est arrêt des indemnisations. Macron et son « il suffit de traverser la rue pour trouver un job », est bien de la veine de ceux qui n’ont jamais vraiment bossé pour vivre. Dans une société dominée par la bourgeoisie conservatrice, il est évident que l’abime qui sépare les masses à ces dorés sur tranche ne fait que s’accentuer, mais… Ce sont eux qui tiennent les rênes d’une main ferme et ne sont pas prêt de les lâcher. Le capitalisme est sorti vainqueur, tonnait l’investisseur milliardaire Buffet !

Le quotidien d’un chômeur lambda : « Il y a de moins en moins d'humain, tout est dématérialisé, ce qui rajoute à l'angoisse. On dispose dorénavant de l'adresse mail de son conseiller, mais s'il ne répond pas, il faut appeler le 3949, ou alors se rendre le matin en agence (car fermée toutes les après-midi) où on est reçu par des personnes autres que votre conseiller. C'est une grosse machine sur laquelle tu n'as aucune prise, mais qui peut te broyer. Il est question d'argent pour vivre. Du coup, dès que c'est bloqué, l'argent ne vient pas et quand on est dans une situation fragile… Les gens qui ne sont pas un minimum armés ou qui parlent un français approximatif peuvent se retrouver rapidement dans des situations catastrophiques. » Dans son livre La machine infernale, Cécile Hautefeuille témoigne[i] : « Face à la machine Pôle Emploi, tu te sens très seul. Il y a une grande solitude, un profond sentiment d'injustice et une grande crainte. Les demandeurs d'emplois ont l'impression que c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer. Les gens sont vraiment flippés par rapport à Pôle Emploi. » Devons-nous rappeler que se retrouver au chômage est un incident de vie (important), qu’un inscrit a cotisé parfois pendant des années afin de bénéficier de l’aide collectif, ce n’est donc pas une faveur, mais un droit gagné et payé chaque mois dans les charges sociales ponctionnées sur la feuille de paie.

Dans le titre est mentionné « prison sans fenêtres ». Le monde libéral a créé pour énormément de ses citoyens les plus démunis ce qu’un inspecteur[ii] des prisons a dénoncé dans celle des Baumettes de Marseille : « des cellules sans fenêtres, une violation grave des droits fondamentaux, l'état particulièrement dégradé de l'hébergement, la pénurie d'activités et la violence. » Ce constat pourrait s’appliquer aux chômeurs, qui sont ostracisés, mis aux rebus, qui perdent leurs droits fondamentaux de vivre, bien souvent dans des périphéries où même les chiens n’y vont pas, tout cela dans une violence sociale indigne d’une société dite avancée. La prison est sans barreau, mais ce qui est certain, c’est que les matons du Gouv veillent au grain de façon à ce que ces « délinquants » s’intègrent ou s’évaporent… Tel un nuage mauvais.