Le monde risque-t-il une crise à l’échelle mondiale

L'hiver dernier a été difficile à cause du coronavirus, mais cette année il ne faut certainement pas s'attendre à des améliorations. Les météorologues ne sont pas unanimes quant aux températures de l'hiver qui arrive. Mais si les prévisions les plus pessimistes se réalisaient, la hausse des prix des hydrocarbures et les problèmes d'acheminement de différentes marchandises entraîneraient une crise mondiale cet hiver.

C'est ce qu'écrit le journaliste de Bloomberg Michael Winfrey. Il rappelle que la pandémie de coronavirus a engendré une grave crise pour le monde entier.

Des informations concernant des rayons vides dans les supermarchés et une pénurie de carburant sont rapportées du Royaume-Uni, alors que le gouvernement demande à la population de ne pas paniquer et de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Il existe un manque de chauffeurs, dont le Brexit est partiellement accusé.

"Mais d'autres pays de notre planète sont également menacés", écrit Michael Winfrey.

D'après ce dernier, cet hiver les températures dans l'hémisphère Nord se reflèteront sur différents marchés. Si les pronostics les plus négatifs se réalisaient, la pénurie d'hydrocarbures provoquerait une crise à l'échelle mondiale. Ce qui entraînera une "bagarre" pour les ressources, affirme le journaliste.

La Chine a ordonné aux entreprises publiques d'assurer les livraisons de charbon au-delà des quotas. Cette annonce a fait grimper à un niveau record les prix du gaz et de l'électricité en Europe.

Les fluctuations des prix d'électricité aux Pays-Bas ont contribué à la fermeture du plus grand réseau de serres sur le continent, ce qui pourrait conduire à des problèmes de livraisons de nourriture.

Alors qu'en France, où le président Emmanuel Macron briguera son second mandat en 2022, pour éviter la colère de la population, il est désormais interdit d'augmenter les tarifs régulés du gaz, et les taxes sur l'électricité ont été divisées par deux.

La météo extrême se reflète également sur l'offre mondiale de blé. Les réserves de céréales se réduisent partout, alors que les prévisions concernant leur production ne font que diminuer partout dans le monde, de l'Amérique du Nord à la Russie. Sachant que le monde aura besoin de toujours plus de blé.

L'hiver dernier a été difficile à cause de la pandémie, mais il ne faut pas s'attendre à des améliorations cette année, a conclu Michael Winfrey.

Le prix du gaz en Europe a battu, une nouvelle fois, mercredi son record historique.Le prix des contrats à terme sur le hub TTF aux Pays-Bas pour livraison en novembre a atteint 1.936 dollars pour 1.000 m3, soit 161,5 euros pour un mWh. Le prix du gaz européen a quadruplé depuis le début de l'année.

