Le monde selon Trump... un portrait terrifiant du président américain...

Qui est vraiment Donald Trump ? A-t-il un projet, une idée du monde ? En rassemblant ses tweets, ses interviews et ses discours, Nicole Bacharan historienne, politologue, nous révèle la vraie nature de ce président redoutable mais pas si incohérent qu’on pourrait le croire, et met en lumière les stratagèmes utilisés par les leaders populistes.

Invitée au Festival de la Biographie à Nîmes, Nicole Bacharan dresse un portrait assez inquiétant du personnage :

"On le dit imprévisible, mais, au fond, Trump n'a jamais changé : il est très prévisible, il fonctionne tout d'un bloc, toujours de la même manière... il est constant dans son amoralité, et dans sa brutalité... il lui arrive de mentir...

Une des phrases les plus violentes qu'il ait prononcées : " J'ai le droit absolu de me gracier moi-même..."

L'homme affole la planète et même son plus proche entourage... Il fonctionne et trouve son existence dans le chaos, les affrontements, les rapports brutaux....

Ce qui est inquiétant, c'est qu'il manifeste une grande ignorance des institutions de son propre pays.

C'est un passionné des tweets, si bien qu'il a déclaré un jour : "Je suis le Ernest Hemingway des 140 signes..."

Pourtant, ses électeurs apprécient son mode de fonctionnement : il se vend comme une marque de lessive... Il dit de lui-même : "Le monde entier n'a jamais connu un tel président !"

Et bien sûr, il ne supporte pas la moindre critique...

C'est un président faible qui mine son pays : c'est une marque de faiblesse quand on dit qu'on est le plus fort... Ainsi, sur la scène internationale, les USA laissent la place à la Russie, à la Chine.

Certes, l'économie est florissante, mais c'est grâce à l'industrie du charbon et du gaz de schiste, car Trump se soucie fort peu d'écologie et c'est dramatique.

Avec Trump, on assiste aussi à une dégradation de l'expression politique : il s'attaque au physique des gens, il tient des propos épouvantables sur les femmes.

Ce qui est étonnant, c'est que tout en étant richissime, il a réussi à se faire passer pour le président du peuple... Il aime montrer son argent, il l'affiche, comme une preuve de sa réussite sociale.

Il a tout de même réussi à faire croire aux gens modestes qu'il était leur porte-parole. Il est vrai qu'aux USA, faire fortune, c'est montrer qu'on a réussi.

Sa manière de parler flatte les gens du peuple : il méprise les intellectuels, les élites, les immigrés.

Il faudra de grandes ressources démocratiques pour se remettre de la présidence de Trump car il dégrade la parole politique, les institutions subissent un stress test.

Trump sort de la décence commune : sa coiffure, son fond de teint sont moqués par ceux qui le détestent."

Ainsi, le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui, populiste et xénophobe, se dessine à travers les mensonges, les insultes, les invectives de Donald Trump.

Donald Trump, nous dit Nicole Bacharan, n'est pas une aberration de l'Histoire. Il s'inscrit dans le droit fil d'un courant réactionnaire et xénophobe, présent depuis les origines des Etats-Unis.

