Le Monde Tolère-t-il le Terrorisme ?

Après tout crime terroriste, nous avions l'habitude de demander à certains politiciens, en particulier en Occident, de ne pas tolérer le terrorisme, ce qui implique une question évidente : y a-t- il quelqu’un qui tolère le terrorisme ? Qui sont les partis, les États ou les dirigeants qui tolèrent ce phénomène malveillant ?

Il paraît qu’il y a une condamnation universelle contre le terrorisme, et il paraît aussi que le monde adopte une position commune contre la violence et le terrorisme. Mais sur le terrain il y a une des différences importantes et visibles. En fait, plusieurs parties sur différents camps affirment lutter contre le terrorisme, mais lesquelles de ces parties le font vraiment ?

Evoquer ces questions présente des problématiques que les chercheurs et les observateurs savent très bien. Mais il y a des questions qui ne peuvent pas passer sous silence. Le danger a atteint ses limites, et les commanditaires du terrorisme sont allés loin dans leurs plans et leurs complots, et le silence risque de faire perdre de plus en plus de vies et même de nations !

Il y a beaucoup de conférences, séminaires, et stratégies élaborées pour combattre le terrorisme, et je pense que les recommandations, propositions et visions, et l'argent dépensé à ce sujet sont à même d'armer une immense armée capable d'éradiquer les restes des terroristes dans tous les pays et régions du monde. Quelles sont donc les failles qui font que les organisations terroristes sont toujours en vie ? Comment le danger de ces organisations se propage et comment leurs membres se déplacent-ils d'un pays à un autre avec une liberté supérieure à celle des réfugiés fuyant les guerres et conflits causés ces criminels ?!

Pratiquement, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une tolérance publique mondiale envers le terrorisme, mais ce qui est apparent en fait est qu'il existe des intérêts qui empêchent de contrecarrer les organisations terroristes, et en parallèle il y a une différence au niveau de la caractérisation du terrorisme en tant que phénomène complexe à cause du chevauchement entre les organisations terroristes et les organisations de « résistance », d’autant plus que parfois les organisations engagées dans un acte de « résistance » se comportent d’une manière non loin du cadre du terrorisme. En outre, les pratiques de certains Etats comme l’Iran sèment la confusion à travers le financement et l'armement de milices et d’organisations et mouvements terroristes tout en affirmant que ces derniers défendent leurs pays et leurs peuples.

Il y a, par exemple, des sophismes importants dans la relation de l’Iran avec des organisations idéologisées dans le monde arabe. Si nous prenons l’exemple du « Hezbollah » libanais, personne ne peut nier qu’il a défendu le Liban contre les attaques israéliennes à un moment donné, mais qui a dit que la défense de la patrie devrait se traduire en influence politique sur l'Etat ? Et qui a dit qu’un parti sectaire continue à garder les armes après la fin du conflit et demeure en tant qu’armée parallèle à l'armée nationale, voire supérieure à cette dernière dans de nombreux aspects, et continue d’exercer l'action politique tout en utilisant à fond son arsenal et sa force militaire ? Et qui a dit que les mêmes armes qui ont combattu un jour pour la défense d'une patrie soient utilisées dans les conflits politiques internes ? Et qui a dit que ces milices, qui sont supposées opérer au sein de l'Etat libanais, obtiennent la permission iranienne et partent en guerre dans un autre pays ? Et qui a dit que ces milices sectaires ont l'autorité de coopérer à travers les frontières avec d'autres milices comme le groupe « Houthi » au Yémen ? Outre le fait qu’elles sont passées par-dessus le rôle de l'Etat libanais pour fournir un appui militaire au mouvement palestinien « Hamas », une aide qui n’est normalement fournie que par les États quelle que soit la nature des objectifs politiques et nationaux en la matière !

« Le Groupe Houthi » et ses relations avec l'Iran est un autre exemple flagrant, et soulève de grandes questions : est-ce que l'armement du groupe par l’Iran et son encouragement à mener un coup d'Etat contre la légitimité constitutionnelle au Yémen constituent « un acte de résistance » ? Et à quoi a résisté ce groupe ? Ne s’est-il pas retourné contre le peuple yéménite et n’a-t-il pas porté atteinte à l'initiative du Golfe et aux efforts internationaux visant à assurer la sécurité et la stabilité ? Comment un Etat responsable peut-il établir, organiser et armer une organisation dans un autre Etat pour prendre le pouvoir conformément à ses objectifs stratégiques et ensuite dire qu’il s’agit d’une faction nationale performant un acte de « résistance » ? Si nous supposons que les revendications de l'Iran et de ses dirigeants sont correctes, pourquoi l’Iran n’a pas eu recours aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter sa cause comme font les Arabes face aux attaques iraniennes ?

Personnellement, je pense que les Arabes n’ont prêté attention au danger de la prolifération des organisations, des groupes et milices qu’après que ces organisations ont révélé leur visage laid après le chaos en 2011. Tout le monde les a prises à la légère, et personne n’a été conscient de leur danger réel en tant que bras malveillants plantés dans le corps arabe pour jouer leur rôle dans le démantèlement des pays et la diffusion de séditions un jour ou l’autre, et c'est ce qui est vraiment arrivé !

La vérité est que peut-être il n'y a pas de tolérance déclarée envers le terrorisme, mais il ya des zones grises où sont mélangés les intérêts, la complaisance et la faiblesse des ressources et des possibilités avec une tendance à l'isolement et à une prétendue neutralité. Ce sont là des raisons et des entrées facilitant aux organisations terroristes de rester en vie pour menacer tout le monde. Et j’assure tout le monde, y compris les commanditaires du terrorisme eux-mêmes, que le terrorisme ne se contentera plus, à des étapes ultérieures, d’agir en tant qu'agent, mais se battra farouchement contre ses sponsors un jour où les regrets ne serviront plus à rien.