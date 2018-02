Le « Moscou Paris » arrive : EDF en surtension, alors risques de coupure de courant possibles, le point sur les chauffages d'appoint !

En novembre 2017, les médias nous informaient que des coupures de courant pouvaient intervenir cet hiver ; Résultats : Google.

Sur la page du Figaro.fr économies, il y avait en titre : « EDF alerte sur les risques de coupures cet hiver »

Ensuite on pouvait lire : Les élus du comité central d'entreprise (CCE) d'EDF ont alerté mercredi sur les "risques" de coupures électriques cet hiver du fait notamment d'une capacité réduite des moyens "pilotables", qui servent à ajuster la production en cas de forte demande, et du manque d'investissements »....( je vous laisse le soin de découvrir les raisons) : La suite.

Depuis hier toutes les météos des différents médias annoncent l'arrivée d'un flux d'air glacial venu de Sibérie nommé "Moscou-Paris". Ce dernier va provoquer une chute du thermomètre avec des températures ressenties allant jusqu'à -15 voire -20 degrés sur l'Ile-de-France et même -25°C ressentis sur les Alpes.Voir les différentes sources dans les résultats Google.

Qui dit froid, dit consommation accrue d'énergie surtout électrique !

Sur le web, j'ai trouvé ces infos :

1 Chiffres & statistiques n° 534, juillet 2014, Le parc des logements en France métropolitaine, en 2012 : plus de la moitié des résidences principales ont ... l'énergie pour le chauffage principal. (en euros) énergie ensemble des résidences principales part des résidences principales utilisant l'énergie en chauffage principal. La part de l’électricité dans la consommation d’énergie est plus importante dans les logements récents : de 30,2 % pour les logements construits avant 1919 à 56,2 % pour les logements construits en 2006 ou après Source. .. alors vu la capacité ( réduite ) de production de nos centrales nucléaires, fait qu'avec cette vague de froid qui arrive,des délestages ou autres disjonctions sont possible :là,.,...alors comme beaucoup de types de chauffage ( gaz, fioul, granulés ) fonctionnent et oui avec de l'électricité, et bien un chauffage d'appoint pourra peut être vous rendre la vie plus confortable !

Les différentes sources d'énergies pour chauffer son logement !

Pour chauffer nos logements, plusieurs énergies sont disponibles, ces dernières sont : bois, fioul, charbon, tourbe, lignite, électrique, gaz, et pétrole.Nous noterons que les appareils qui fonctionnent avec les cinq premières énergies

( bois, fioul, charbon, tourbe, lignite ) doivent impérativement être raccordés à un conduit de cheminée,de plus pour pouvoir fonctionner, certains de ces modèles doivent être raccordés au réseau électrique, ... ce qui fait que ces appareils sont obligatoirement classés dans la catégorie « chauffage principal », et non en « chauffage d'appoint » !

Attention, pour les poêles à bois, à granulés ou pellets, la fausse idée c'est que ces dernier peuvent fonctionner sans électricité !

Le bois, est l'énergie la plus ancienne,( et la moins chère ), autres résultats ) en brûlant dans des appareils comme les poêles, et les inserts, ( dans la moindre mesure les cheminées ) le bois est l'énergie que l'on peut utiliser comme chauffage principal. ( attention, ceux qui utilisent comme chauffage principal des chaudières ou des poêles à granulés ou à pellets, méfiez-vous, car certains appareils nécessitent pour fonctionner du courant électrique ( pompe de circulation pour les chaudières, et ventilateurs et vis sans fin pour l'apport des granules ou de pellet, et d'un ventilateur pour évacuer le fumées : schéma.

Attention certains inserts à ventilation intégrée ne fonctionnent pas en cas de coupure d’électricité, la chauffe normale risque donc de brûler la ventilation (dans la majorité des cas, les sondes de protection thermique ne peuvent pas se déclencher donc le refroidissement des ventilateurs n’est plus assuré »,voir le bas de cette page , et également : celle-ci. Néanmoins pas de panique certains modèles de poêles à granulés fonctionnent sans : ;Résultats Google, et également :ici.

Les premiers chauffages centrales fonctionnaient sans pompes de circulation, ces derniers étaient installés à un niveau inférieur à celui ou étaient placés les radiateurs, la section des tuyaux où circulait l'eau était plus importante que ceux qui sont utilisés actuellement , et la circulation d'eau se faisait uniquement par le principe que l'eau chaud à tendance à monter, refroidie par les radiateurs cette dernière redescendait, c'est le principe du thermosiphon., A noter qu'il est possible d'adapter sur les installations modernes ce principe ( intéressant car il fonctionne sans électricité ) : Résultats Google.

Le point sur les chauffages d'appoint !

En général, l'hiver, nous aimons bien notre petit confort, et si pendant cette période surviennent les coupures de courant électrique, et bien l'idée d'un chauffage d'appoint nous vient à l'esprit.

Comme son nom l'indique le chauffage d'appoint et un chauffage qui vient en complément au chauffage principal. Ce dernier peut être utilisé lorsque par grand froid le chauffage principal et insuffisant, ou quand ce dernier ne peut pas fonctionner lorsque se produit des coupures de courant électrique !

En cas de coupures de courant électrique, les appareils que l'on peut classer comme étant des chauffages d'appoint !

Ce qui nous semble logique, c'est d'entrée d'éliminer tous les appareils qui pour fonctionner doivent utiliser du courant électrique, alors, il reste le poêles qui fonctionnent au : pétrole, et ceux fonctionnant au gaz bouteille..

Les appareils d'appoint fonctionnant au gaz !

Le gaz bouteille ( butane ) est utilisé pour alimenter des appareil mobiles, les appareils qui fonctionnent avec cette énergie utilisent plusieurs techniques

Le chauffage mobile au gaz infrarouge.

Ce modèle permet d’obtenir une température ambiante agréable tout en ne dégradant pas la qualité de l’air. La chaleur produite est douce et bien répartie et la santé des habitants est préservée car ce système ne dessèche pas l’air.

Le chauffage d’appoint infrableu.

Le chauffage infrableu chauffe instantanément à l’allumage. La pièce gagne quelques degrés rapidement mais également d’humidité. Prévoir une aération pour utiliser ce type de chauffage au gaz est conseillé.

Le chauffage d’appoint au gaz à catalyse.

Cet appareil est doté d’une grande autonomie. C’est un appareil qui fonctionne avec une combustion du gaz à basse température, sans flamme. Le catalyseur utilisé limite la création d’humidité : c’est un appareil performant qui permet de chauffer son intérieur de façon homogène :source.

Parmi ces modes de fonctionnement, je pense que les appareils fonctionnant à catalyse sont à privilégier, car nettement moins polluants ( absence de dégagement d'oxyde de carbone) : source. Il y a une vingtaine de jours, ee demeurais dans un logement chauffé à l'électricité, ce dernier n'avait pas de conduit cheminée, prévoyant d'éventuelles coupures de courant, et étant assez frileux, ( peut-être dû à l'âge, ben oui, car dans moins de 4 mois j'appartiendrais à la classe des octogénaires ), alors par précaution j'ai récemment j'ai acquis un modèle à catalyse ( Notons qu'en février 2006, sur Agoravox Mibkk a publié cet article : La combustion catalytique : ’une combustion sans flamme’)

Depuis, j'ai déménagé, si mon logement est toujours chauffé à l'électricité, j'ai par contre un bon poêle à bois, et j'ai récemment fait rentrer 3 stères de bois, … et la plupart du temps, je me chauffe au bois, donc question chauffage,... et avec ma cuisinière qui fonctionne au butane, ben en cas de coupure pas de problème, le plus inquiétant sera celui du congel !

Les poêles à pétrole !

Ces appareils fonctionnent sans cheminées , leurs points forts la puissance de chauffe, mais hélas ces dernier ont de gros inconvénients : odeurs, et émissions de gaz pouvant être dangereux sur certains modèles, à éviter en marche prolongée : là,et ici, attention certains modèles dits « poêle à pétrole électronique » pour pouvoir fonctionner nécessitent un branchement électrique !

Perso, j'ai utilisé pendant plusieurs saisons un poêle à pétrole. Je me suis bien rendu compte que ces derniers ( même les plus performants ) dégageaient à l'allumage et également lorsqu’on les arrête des mauvaises odeurs. Ma « tactique » le mettre en route et l'arrêter devant une porte qui donne sur l'extérieur !

Attention cette manœuvre présente quand même un risque, c'est celui de trébucher, que le poêle se renverse en rependant son pétrole, et que se dernier s'enflamme au contact de la mèche qui brûle !

Le poêle à sciure ou à copeaux !

Pour ce chauffer, il existe également un système assez économique qui est le poêle qui fonctionne avec de la sciure ou avec des copeaux : là. Il faut noter que ce moyen nécessite de la place pour stocker au sec la quantité de sciure nécessaire pour ce chauffer la saison d'hiver , et également trouver une scierie qui entrepose sa sciure à l’abri, et qui veut bien donner cette dernière gratuite, ou pour comme ont dit « trois fois rien ».

Dans le commerce, il est assez dur de se procurer un poêle à sciure ou à copeaux neuf, en général les modèles qui sont en vente, sont plutôt réservés pour des surfaces assez importantes, ces modèle sont dit « poêles d'atelier », .. et le premier modèle coûte au moins 2.000€ : là, et : ici,... néanmoins sur le web,il est possible de trouver des poêles d'occasions.

Sur la sciure, copeaux poêles à quelques liens La construction artisanale d'un poêle à sciure : Là , et : ici. Astuce pour brûler de la sciure dans un poêle à bois « normal ». Pour faire soi-même ses briquettes : vidéo. Infos sur les poêles à sciure ou à copeaux résultats : Google.

Gilbert Spagnolo dit P@py