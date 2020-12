Le mot interdit

« Mais jusqu’où peut-on épurer le lexique, surtout à l’heure des échanges multi-linguistiques ? »

Parfois on l’épure, parfois on le complique au point de le vider de son sens !

Visant à censurer toute velléité de réflexion critique sur la politique menée par l’état israélien, l’anti-sionisme est en start-up « France » désormais officiellement assimilé à de l’anti-sémitisme !

Et à l’inverse, si - nonobstant les inclinations personnelles de chacun -, il n’y avait traditionnellement que deux genres et deux sexes, la situation apparaît aujourd’hui bien plus complexe.



La différentiation maintenant opérée entre un sexe biologiquement déterminé - même si chirurgicalement et hormonalement modifié - et un genre relevant désormais de critères toujours plus subjectifs brouille les cartes et milite en fait, au nom de la lutte contre d’« intolérables discriminations », pour une indifférenciation sociétale et langagière assez inquiétante.

Sur les pétitions d’Amnesty International, et j’imagine de bien d’autres associations subsidiées par l’Open Society Fundation de Georges Soros, le choix se pose désormais entre Masculin, Féminin et Autre !

En fait, l’accent systématiquement porté sur ses exceptions ne vise qu’à mieux abolir la règle, et je crains bien que plutôt que constituer un « progrès », une telle évolution ne procède en fait surtout d’une régression vers une indifférenciation langagière menant à une confusion conceptuelle et mentale sapant les bases indispensables à la construction et à l’élaboration de toute identité individuelle !

En vous présentant mes respectueuses salutations !