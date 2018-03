Le mouton noir

En cette énième journée de la femme, il me semble important d’apporter une note discordante. Si aujourd’hui le développement économique libère la femme par une autonomie économique, c’est le socialisme historique né au 19 siècle qui l’a engendré. Dans une industrialisation naissante qui pose ses marques et exploite sans vergogne ceux qu’elle emploie, la femme après la guerre de 14/18 a pris possession d’une place qu’elle revendiquait dès le 19 siècle. Le développement technologique dû à la reconstruction de l’après guerre 40/45, que symbolisera le droit de vote en 1944, n’a cessé de se déployer jusqu'à nos jours pour qu'elle soit l’égale de l’homme en droit et qu'elle sorte du statut d’objet où l’a prédominance masculine, générée par la différence biologique, l’avait enfermée. Durant très longtemps les mariages étaient arrangés pour placer socialement les filles auprès d’un époux disposant d’une autonomie économique.

Dans certains pays cet usage perdure encore faisant partie intégrante d’une culture sociale. Nous avons évacué cette pratique qui n’en demeure pas moins existante comme le montre encore les mariages endogamiques et « homogamiques » de manière inconsciente, car nous le savons l’autonomie financière chez les couples qui en ont peu ou pas pose de nombreux problèmes sociaux. Cela ne justifie pas les maltraitances qui en découlent, ni l’acceptation d’un harcèlement machiste.

Il ne faut pas pour autant se tromper de cible, séduire comporte parfois une insistance et ce n’est qu’à partir d’un non ferme et définitif que l’on peut parler de harcèlement. Mais pour autant cela n’exclut pas ceux qui en subissent un, car elles ou ils face à une situation de dépendance ou de soumission ou pour toutes autres raisons n’arrivent pas à dire ce non. Sans cette mesure nous en arriverions comme dans cette université évangéliste du Texas (dont j’ai perdu la référence mais gardé la situation en mémoire) les filles considèrent que se faire draguer constitue un viol psychologique.

Aujourd’hui, certaine confusion existent qui tiennent à l’ignorance de ce que l’on n’a pas appris tel, que le premier processus de protection de la femme fut de prescrire dans le judaïsme des obligations pour protéger la femme et assurer son autonomie économique et sa moralité, comprenant entre autre le port d’un foulard pour se distinguer des prostitués. Que ce dernier fait soit devenu contestable par ses dérives radicales, emporte pas de dire que les religions soumettaient les femmes quelles qu’en furent les dérives commises par ceux qui les représentaient dans la détention d’une vérité dont ils se pensaient les porteurs incontestables.

Ce passage historique fait, il ne faut pas croire que les femmes sont de faibles natures, elles sont parfois plus dures et plus intransigeants que des hommes. Durant des conflits j’ai eu mainte fois l’occasion de mesurer cela, et aujourd’hui nous avons un fait qui illustre cette radicalité vers laquelle elles peuvent aller.

Le cas Cantat.

Nous avons l’exemple de Bertrand Cantat, dont je ne rappelle pas l’histoire, qui subit un harcèlement constant de la part de bon nombre d’entres elles pour l’empêcher d’exercer son métier de Chanteur. Nous avons là un phénomène atypique basée sur le ressenti émotionnel à la suite de son affaire judiciaire pour laquelle il a payé au regard de la justice, de la loi et des parties en cause. Il doit donc pouvoir prétendre à vivre librement comme tout citoyen.

En France il y a 2,3 homicides par jour, Homicides commis en 2017 : 825, Homicides commis en 2016 : 892, Homicides commis en 2015 : 872, Homicides en France en 2014 : 803, Homicides en France en 2013 : 784, Homicides en France en 2012 : 784, Homicides en France en 2011 : 866, Homicides en France en 2010 : 795. Total 6621 sur 7 ans. En somme NON la violence n'est pas en pleine expansion contrairement aux commentaires alarmistes.

Il y a donc bien plus que 6000 citoyens sur une période d’existence de 75 ans qui s’étant acquitté de leurs actes criminels poursuivent leurs existences sans que des associations féministes ne viennent leur demander de cesser leur activité.

Nous avons tous compris que Bertrand Cantat est victime de sa notoriété, de la notoriété de la femme qu’il a tuée. Alors est-ce que suite à une affaire judiciaire classée, des citoyennes en majorités ont-elles le droit de faire de cet homme public un symbole des violences faites aux femmes ?

La liberté de penser et de s’exprimer dit oui, mais ces associations pour des pétitions et des interventions auprès des municipalités, ont-elles le droit de réclamer l’interdiction qu'il exerce son métier en le faisant déprogrammer des événements culturels et artistiques auquel il est invité. La réponse est naturellement non. Il n’y a que la justice qui prononce des interdictions d’exercices.

Dans une société où la justice a été retirée au particulier pour être exercée par l’état, (parce que le particulier n’avait pas de réponse raisonnable, mais seulement des réactions émotionnelles démesurées par rapport aux événements survenus), il est actuellement inadmissible que la secrétaire d’état Marlène Schiappa ait pu tenir des propos qui ne font pas écho à l’égalité des citoyens et au droit en vigueur, elle a déclaré en substance : " Je ne remets pas en cause le fait qu'il aie le droit de travailler, de chanter", a-t-elle déclaré au micro de BFMTV. "Ce qui m'a choqué et ce qui me choque toujours c'est qu'on vise à en faire une sorte de héros romantico-rock et je crois que cela contribue à la culture du viol et à la culture des violences en direction des femmes". Et d'ajouter : "On ne peut tuer une femme par amour. On ne tue jamais une femme par amour ou par passion fût-elle sa femme ou son ex-femme".

Je lui laisse son jugement incongru pour une secrétaire d’état qui semble préfèrer la justice de l’opinion publique qu’avaient façonné les journalistes et le clan Trintignant à l’époque en en faisant le symbole des violences faites aux femmes, comme s’il était responsable des 123 morts de femmes annuel par des violences conjugales, ( 34 hommes meurent pour les mêmes raisons). Un tel opprobre visant Cantat dans l’exercice de son métier relève du harcèlement, et du manque de courage de certains élus républicains (maires) dont la première mission est de faire respecter l’égalité de tous les citoyens face au droit, comme le réclament les femmes pour elles.

Ainsi, cette affaire du mouton noir qu’est devenu Cantat mis en contrepoint à la journée de la femme, montre pour le moins jusqu’où elles peuvent se radicaliser et détruire la vie d’un homme, pour un symbole. Comment des femmes qui n’ont aucun lien avec les protagonistes de près ou de loin peuvent-elles se laisser aller de manière organisée à la déraison, ont-elles la haine de la notoriété masculine pour y opposer une notoriété féminine béatifiée.

Également en contrepoint nous pourrions examiner l’affaire Sauvage qui a fait un grand bruit tout aussi partisan d’un féminisme radical. Pour avoir tué son époux violent elle fut graciée par Hollande. Ce sur quoi personne ne s’est attardé, est que le meurtre soit survenu après une dispute au sujet de leur entreprise menacée de fermeture. Nous pouvons comprenons alors que l’autonomie économique du couple a été un déclencheur et aussi peut-être, mais ce n’est que de la spéculation de ma part, qu’elle ait supporté durant tant de temps des violences conjugales.

Selon Me Daniel Soulez-La rivière, le comportement violent et incestueux du mari aurait dû être soulevé comme une circonstance atténuante et non pas comme un argument pour innocenter totalement Jacqueline Sauvage. Légitimer ce meurtre revient selon lui à considérer l’homicide comme une solution alternative aux violences conjugales et permettrait ainsi de « se faire justice soi-même », un principe contraire aux fondements mêmes de la société et que les juridictions se sont donné le devoir de refuser.

Nous pouvons saisir que ce qui relie la position de Marlène Schiappa et Hollande, est que les femmes sont dans leur bon droit pour se défendre au-delà du droit commun, dès qu’elles luttent contre les violences faites au femmes, mêmes en en commettant à leur tour.