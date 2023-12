Le must d’Elon Musk : « Allez-vous faire voir ! »

Rafraichissant : « allez vous faire foutre » balancé par le big boss de X, (Twitter) à ses annonceurs désirant bâillonner la liberté d’expression. Elon, donne une vraie leçon de démocratie en se mettant à dos les Apple, Disney, IBM, Oracle et Xfinity et 200 autres annonceurs qui doivent en publicité représenter un sacré pactole. Imaginons un Bill Gates balançant devant un public et sur les RS « « Si quelqu'un va essayer de me faire chanter avec la publicité, me faire chanter par le biais de l'argent... Allez-vous faire foutre ("Go fuck yourselves")... »[i] Ou un Mark Zuckerberg répétant : « Allez vous faire foutre... C'est clair ? J'espère que oui ». Non-non ! À part Musk, le parterre des milliardaires bien pensants, jamais ne prononceraient de telles paroles… Tout en appliquant ce que dit tout haut le boss de X. Il est donc rafraichissant dans cette grisaille faussecul, d’entendre un homme qui n’a peur de rien et envoie la doxa, fesses par-dessus tête.

Elon admet qu’il risque de couler la boite, mais qu’il est persuadé, lorsque celle-ci sera en faillite, qu’il révélera au public toutes les magouilles et vicissitudes qu’ont manigancés tous ces annonceurs baîllonneurs ; ainsi, par effet de loupe, il espère un sursaut et que toutes ces marques soient boycottées par le plus grand nombre. Dieu sait qu’elles n’aiment pas ces pieuvres supranationales qui promeuvent le wokisme, et pèsent sur les élections, les coups d’états, les coups tordus, les campagnes de désinformation et l’abrutissement des masses ; les taper au porte-monnaie est l’unique option pour les faire plier.

Elon Musk, fondateur et patron de Tesla et SpaceX, a dépensé la somme de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter il y a un an. Son objectif : faire de ce réseau social, face à Facebook et TikTok, un forum libertarien d'échanges d'opinions le moins censuré possible. Il compte le faire évoluer vers une plateforme de transactions financières, commerciales et d'échanges audio et vidéo. Sa démarche s'inscrit dans un combat contre le conformisme wok et la pensée unique qui écrase le monde des médias et de la politique.

Il faut dire que le milliardaire a l’art de se mettre les puissants à dos. Accusé par la Maison-Blanche d’avoir fait une « promotion abjecte de la haine antisémite », et lorsque le joker « d’antisémite » est jeté sur la table du poker menteur, c’est la bronca. Ça a commencé quand il a répondu à l’un de ses « 153 millions » de followers à une publication X qui affirmait que les personnes juives encourageaient la « haine contre les Blancs ». Sa réponse : « Tu as dit l’exacte vérité. »[ii] Mouais, pas très malin, mais comme son 2ᵉ prénom est laprovoque, donc, il assume l’Elon…

Afin de se mettre à dos Israël, il a ouvert gratuitement son réseau Internet grâce au réseau satellitaire Starlink capable de fournir l’équivalent de la 4G ou de la fibre en tout lieu. Une initiative baptisée #StarlinkForGaza, largement relayée sur les réseaux sociaux et à laquelle le milliardaire américain a répondu favorablement, estimant qu’un « black-out sur les télécommunications semble moralement discutable ». Et ainsi, on peut obtenir des images, des messages, des témoignages de ce qui se passe à peu près à l’intérieur de Gaza, d’autant qu’aussi, suite au blackout israélien, l’observatoire chargé de la surveillance de la gouvernance d’Internet, NetBlocks, a constaté un « effondrement de la connectivité » dans l’enclave palestinienne, confirmant ainsi une interruption de l’accès à internet et aux télécommunications.[iii]

Cas-jouter ?

Elon Musk allègue avoir le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, en déclarant « Je sais bien que je dis ou que je poste parfois des choses étranges, mais c'est la façon dont travaille mon cerveau » et, par conséquent, dit regretter que ses propos puissent parfois être mal interprétés. Il est le père d'une famille nombreuse et recomposée, Elon Musk a 11 enfants.

L’approche d’Elon Musk est de favoriser les essais, même infructueux, pour développer par itération, plutôt que de tout concevoir en une fois en visant la réussite du premier coup. Et son pari pour X est un ballon d’essai qui s’il fonctionne risque de mettre à mal les G7, G20 et autres Forum économique mondial de Davos et consorts : Klaus, Schwab, Soros, Gates. Nous, « le grand public, le grand rien », somme devenus des consommateurs, alors, boycottons, boycottons, il en restera quelque chose, car c’est notre nouveau bulletin de vote. Le citoyen éveillé est mort, vive le consommateur Alive !

Le monde peut ainsi partir d’un nouvel Elon !

Thanks Buddy !

Georges ZETER/décembre 2023

Vidéo : Elon Musk ATOMISE les marques WOKS qui veulent l'obliger à CENSURER Twitter. https://www.youtube.com/watch?v=pRGHe7OW6pA

Merci à Ulysses Gonzales pour ce magnifique portrait de notre héro du jour.