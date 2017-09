Le Mystère des Compromis dans la Crise de Qatar

Chaque fois que je lis un rapport sur les efforts de médiation pour mettre fin à la crise entre le Qatar et les quatre pays antiterroristes, je trouve l’expression « pour trouver des compromis qui peuvent mettre fin à la crise ». Négocier et fournir des solutions est essentiel à toute action politique. Inévitable pour résoudre les crises, la négociation est devenue une science avec un ensemble de théories.

En général, les compromis sont souvent mentionnés dans le contexte des conflits et des dialogues collectifs, bilatéraux et multilatéraux. Mais le diable est toujours caché dans les détails. Le milieu est le point qui divise deux parties égales, un point au milieu d'une ligne droite et le point d'équivalence, mais cela est valable en mathématiques. En politique, le terme signifie autre chose.

En politique, le point central n'est pas toujours au milieu. Les parties à la négociation ont des définitions et des interprétations différentes du compromis et du milieu. Ce qui détermine le point central est un jeu à somme nulle, ce qui entraîne un gain et une perte stratégique pour chaque partie. Le jeu de stratégie peut rendre une partie plus souple et plus encline à céder, ou plus intransigeante et déterminée.

Dans la crise du Qatar avec les quatre pays antiterroriste, le compromis semble improbable, car la question n'est pas un conflit d'intérêts ou de désaccord sur un problème particulier, mais une cause cruciale pour les quatre pays, et les pays régionaux et mondiaux qui s'opposent à un parrainage téméraire du terrorisme.

La médiation koweïtienne fait l'exception d'un effort sérieux et amical à l'intérieur du CCG pour résoudre le dilemme régional.

Le principal problème est le financement du terrorisme. Aucun négociateur ne peut bâtir une compréhension ou un compromis sur la question du financement du terrorisme avec une partie qui adhère au droit international et une autre qui use de manœuvres pour contourner cette loi.

Comment un compromis peut-il être atteint entre une partie qui finance le terrorisme et une autre qui lutte contre ce fléau ? Entre un partisan et un hôte de terroristes et le front de la contre-radicalisation qui énumère les terroristes pour les conduire à la cour ? C'est une équation zéro : soit j'abandonne mes principes et accepte le soutien et le financement du terrorisme, soit vous renoncez au financement du terrorisme et respectez le droit.

Il est donc déraisonnable que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte et Bahreïn s'accordent sur la position continue du Qatar contre les intérêts de ces pays, tant en termes de financement du terrorisme qu’en alliances et relations hostiles au Golfe et à la sécurité nationale arabe, sans parler de la propagande et de l'incitation à la sédition. Tout pays veut défendre la sécurité et les intérêts stratégiques de ses habitants. Le Qatar, d'autre part, adhère à son propre projet, un programme malveillant dans lequel il joue le rôle d'une griffe de chat ou d'un « agent » régional pour l'Iran et la Turquie ou des puissances internationales.

Plus grave que la question centrale est que les solutions de sortie de la crise ont été épuisées. Le Qatar a manqué une « opportunité alternative » pour ouvrir une nouvelle page en 2014. Il a promis et n'a pas tenu sa promesse quand il a violé l'accord de Riyadh. Plus important encore, il a finalement montré la rancune qu'il détient pour les quatre pays et les machinations et les complots qu'il a préparés pour eux.

Après ce dilemme, les discussions sur les compromis peuvent sembler une sorte de confusion stratégique. À chaque crise, il existe certainement des solutions, des alternatives et des sorties et des propositions, mais dans la crise du Qatar, atteindre une solution dépend de la capacité des dirigeants à Doha à développer une mentalité rationnelle qui les amène à adopter différentes positions pour l'intérêt de leur peuple.

Les puissances régionales et internationales étaient assez rationnelles pour parler des compromis possibles malgré leur prise de conscience de la légitimité de la position des quatre pays. Il est vrai que le fait de se situer dans le milieu est l'une des conditions du succès de la médiation, mais précisément dans cette crise, des alignements se manifesteront évidemment dans le cadre des lois et principes établis par la communauté internationale et régissant les relations internationales et la sécurité et la stabilité mondiales.

La vérité a plusieurs facettes. Mais le président Donald Trump des États-Unis, chef de l'ordre mondial existant, a reconnu que le Qatar a une histoire dans le financement du terrorisme. Alors, comment pouvons-nous sympathiser ou comprendre la position Qatari ?

Dans de telles crises, il faut se rappeler que l'une des règles les plus importantes pour la résolution de crise est le soutien à la position de la partie la plus proche de ce qui est juste. C’est un moyen nécessaire et unique de faire pression sur la partie fautive pour revenir au bon chemin. Sinon, la crise se poursuivra.

Le monde exigeait que les pays arabes et islamiques prennent l'initiative de la lutte contre le terrorisme. Mais lorsque les quatre pays l'ont fait après le Sommet islamique Arabo-Américain de Riyad, certains parlent maintenant de compromis.