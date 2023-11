Le nationalisme juif arrogant et un philosémitisme complice

« Est-il possible que l’on puisse invoquer le hasard pour expliquer que précisément les forces réactionnaires de toute l’Europe, et surtout de Russie, s’insurgent contre l’assimilation des Juifs et s’efforcent de perpétuer leur particularisme ? »

Lénine 1903

« Il y a un risque d'escalade, d'une surenchère, d'une concurrence des mémoires. Celle-ci pourrait bientôt provoquer, dans le monde des banlieues, la revendication d'une adoption des victimes d'Israël en Palestine. Régis Debray (2008)

« Le nationalisme juif est apparu au milieu des années 1840 non pas dans les communautés d’Europe de l’Ouest où l’idée de nation juive avait quasiment disparu, mais parmi les juifs d’Europe centrale et orientale sous l’influence conjuguée de la Haskala[1] ». Michel Abitbol

« Le juif émancipé se conduit le plus souvent comme un parvenu , il oublie l'aïeul misérable dont il est issu. Alors que chacun s'ingénie à se chercher des ancêtres, il veut oublier qu'il en a eu un ». Bernard Lazare

La première chose qui devrait frapper avec la comparaison de la guerre en Ukraine et celle « civile » (sic !) en Palestine, n'est pas seulement que celle d'Ukraine soit reléguée au second plan (car destinée à ce que les ricains meurent jusqu'au dernier ukrainien), mais que celle concernant l'enclave martyre de Gaza qui entraîne un peu partout dans le monde une vague de protestations dont se mêle la classe ouvrière, comme au moment de la guerre du Vietnam. Prenons simplement le cas de la France où la manifestation du 4 octobre a dû être autorisée car il y avait plus que de simples « assocs pro-Hamas » mais des syndicats comme la CGT, type d'organisme chargé d'encadrer non pas les hystériques nationalistes des petits peuples floués par l'histoire, mais les travailleurs animés par une conscience politique universelle.

Plus intéressante que les manifs traîne-savates de type économiste corporatistes, même embrumée par des cris haineux et les drapeaux chauvins d'un nationalisme palestinien virtuel et impossible, la présence de milliers de travailleurs français et arabes (et espérons aussi de travailleurs juifs) manifeste une réelle conscience politique de ce à quoi mène le capitalisme : la guerre fratricide, sanglante, ignoble et surtout au massacre des populations civiles érigée comme simple dommage collatéral .par nos intellectuels juifs nationalistes, dont beaucoup sont bi-nationaux Une remarque en passant et en longeant la manif, concernant cette curieuse invention récente, le bi-nationalisme - sans doute pour cacher un vrai nationalisme sous un faux internationalisme ! C'est cette loi hypocrite sur la double nationalité qui empêche toute intégration « nationale unique » et renforce de sentimentalisme nationaliste adverse. Le nationalisme arriéré est une mode qui pénètre tous les pores de la société... accueillante quand on voit l'exhibition de drapeaux algériens en toute occasion, et des Gad Elmaleh qui un jour est marocain et anti-français puis maintenant s'affirme comme juif ! Et si la France était attaquée par l'Algérie ou Israël quel camp bourgeois choisiraient-ils ces braves saltimbanques ? C'est une des autres raisons, non reconnue, du pourquoi la guerre mondiale est impossible ; je partage l'opinion d'un de mes lecteurs qui sous-tend le chaos actuel[2].

Certes les zozos pro-Hamas qui éructaient depuis la plate-forme d'un camion des slogans délirants du genre « non au génocide » ou « Israël n'a pas à se défendre », retinrent l'attention des journalistes complices de l'idéologie dominante dite antiraciste du même acabit que le philosémitisme[3], lequel se prétend le défenseur des juifs mais en leur attribuant toujours un lien privilégié avec l'argent et comme « rois du monde »[4].

La classe dominante, celle de France bien sûr, simple second rôle du théâtre américain, ne cesse de se révéler aux yeux du prolétariat comme singulièrement philosémite, et surtout favorisant l'antisémitisme qu'elle dénonce en soutenant la défense « légitime » du militarisme et du colonialisme israélien honteux et en remplissant les plateaux TV des seuls comédiens et journalistes juifs partiaux et cyniques. C'est cette même classe qui envoie régulièrement au front des mensonges historiques (et hystériques) des reproches au fait que la classe ouvrière aurait été antisémite, confondant les errements des premiers théoriciens utopiques avec une maturation de la conscience de classe qui dut dépasser de nombreux préjugés.

Toute la réaction bourgeoise a depuis longtemps pointé du doigt comme antisémite éternel Marx selon qui, dans sa période de jeune philosophe un peu confus écrit : « Le christianisme est la pensée sublime du judaïsme, le judaïsme est l'application vulgaire du christianisme, mais cette application n'a pu devenir générale, qu'après que le christianisme, comme religion parfaite, ait accompli en théorie l'aliénation de l'homme à l'égard de lui-même et de la nature. C'est alors seulement que le judaïsme pouvait parvenir à la domination universelle et faire des hommes aliénés des objets rendus, étrangers, vénaux, livrés à la servitude du besoin égoïste, au trafic ». Or comment esquiver que toutes les religions, et pas principalement le judaïsme, ont participé de l’esprit du capitalisme ? Dans « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », le fameux sociologue allemand Werner Sombart défendait l'idée que c'est le protestantisme qui serait le père de l'idéologie capitaliste, mais sans renier « l'apport juif » : « si le puritanisme a pu avoir une influence positive sur le développement du capitalisme, c'est seulement dans la mesure où il a repris des idées qui se trouvent. Il affirme exprimées avec beaucoup plus de force et de relief dans la religion juive ». Pire, Sombart ne reproche pas en fin de compte aux religions d'avoir favorisé l'esprit capitaliste, justement du fait de leur diversité et compétitivité confessionnelle. Il affirme que la formation des différents courants calvinistes du protestantisme se ressent fort nettement de l'influence de l'économie capitaliste avancée, et que si le puritanisme a fini par reconnaître que le genre de vie bourgeois était compatible avec l'état de grâce, cela s'est fait sous l'influence et sous la pression des conditions économiques : « Nous savons à quel point il était, de par sa nature, étranger au capitalisme ». Mais paradoxalement, il reconnaît que les idées religieuses ont joué un rôle important dans la constitution de l'esprit capitaliste. Cependant, cette influence a considérablement diminué lorsque le système économique fut solidement établi. » … Donc ces idéologies idéalistes antiques auraient retrouvé leur pureté une fois le capitalisme bien établi ! On peut ranger donc Sombart parmi les principaux penseurs réactionnaires comme Nietzsche[5]

UNE CRIMINALISATION PAR UN RAMDAM (mot arabe) MEDIATIQUE CONTRE DES OBJECTIONS QUI CONTRARIENT LEUR VERSION D'UNE UNION NATIONALE PHILOSEMITE

Un premier soutien à la « vengeance » israélienne fut articulé autour de la polémique contre LFI, pouvait-on se permettre de ne pas taxer le Hamas d'organisation terroriste, et qui devint querelle sémantique d'où il ressortit que Tsahal la vertueuse se contenterait de « crimes de guerre ».

L'attribut du qualificatif terroriste au seul Hamas est une forfanterie de guerre classique, où l'ennemi de chacun est l'ennemi de tous et l'ennemi de tous est l'ennemi de chacun. Les terroristes pour Hitler étaient les résistants. Pour Poutine l'Ukraine est non seulement nazie mais peuplée de terroristes. Mais il est interdit de qualifier l'armada militaire de la bourgeoisie israélienne de terroriste, ni même, ce qui serait plus conforme, d'officier au déchaînement de la terreur militaire.

Le ramdam philosémite pinaille pour tenter de fabriquer une union nationale débile sous le vocable « je suis juif », et pourquoi pas « je suis palestinien » ou « je suis auvergnat » [7] ? Chacun d'entre nous, français comme arabe, fut horrifié par la vision des massacres ignobles du 7 octobre, et, du point de vue vengeance, nous espérons tous que l'armée israélienne retrouvera les salopards qui ont torturé, tué et craché sur le cadavre de la belle Shana Louk, et dont on voit bien les gueules sur l'arrière de la camionnette[8]. Tout comme nous restons tétanisés par le martyre des otages des terroristes soi-disant amis du peuple palestinien, quand ils ne sont que des mercenaires petites frappes sadiques des impérialismes voilés.

La perversion impérialiste a prétendu aujourd'hui que les images effrayantes étaient enfin révélées, or nous les avions déjà vu en partie. La vérité (militaire) est qu'elles sont ressorties en ce moment pour justifier les massacres de la « démocratique » Tsahal et sa répression pachydermique et indistincte des populations gazaouies, avec ce cynique prétexte qu'elles sont « complices » des criminels du Hamas. Hitler criminalisait de la même manière les populations civiles lorsqu'il faisait bombarder l'Angleterre ; idem Roosevelt bombardant la population civile de Dresde, pourtant aussi habitée par des milliers de prisonniers de tous les pays (ce qui était nécessaire selon BHL).

Une « montée des actes antisémites » qui serait devenue indépendante d'une extrême droite française devenue elle aussi philosémite par opportunisme électoral consensuel, avec un petit Zemmour campant sur le sol israélien le combat de la « civilisation » contre la barbarie... arabe !

En même temps, et de manière aussi pachydermique que les bobardements divers, le ramdam fulmine et délire sur une explosion d'actes antisémites, qui ne sont pas admissibles certes. Mais surtout ON NE DIT PAS QUELLES EN SONT LES VERITABLES CAUSES ! D'abord une confrontation inter-impérialiste pour le contrôle de la région et du pétrole dans le golfe persique, entre Iran et Etats-Unis dont Israël reste le mirador surarmé (ce que j'ai évoqué dans mon article précédent) et l'organisation d'une campagne machiavélique et simpliste pour obliger tout le monde à prendre partie et continuer à nous prendre pour des cons.

Il y a toujours un vieil antisémitisme qui voit tous les juifs comme un lobby "complotiste" des Rothschild et Strauss-Kahn, mais il est résiduel et sans importance, en tout cas dans le prolétariat qui s'en prend au capitalisme comme système en décadence et faiseur de guerres, pas aux individus. Dans la réalité, le philosémitisme de ce ramdam a favorisé et favorise ce nouvel aspect mystificateur et apolitique de l'idéologie antiraciste. Il s'agit bien plutôt d'une dénonciation à géométrie variable d’un antisémitisme plutôt circonstanciel et encouragé au profit d'un seul camp celui du nationalisme juif, mis, avec culot, sur le même plan que la shoah. Car la théorie militaire moderne, de même que l'antagoniste est forcément le terroriste, suppose que, même si telle armée attaque la première, c'est pour « se défendre », c'est pour cela qu'il n'y a plus partout de ministère de la guerre mais un ministère de la défense : Tsahal veut d'ailleurs dire aussi « défense ».

On peut comprendre les réactions de haine dans les populations arabes, même si la colère ne s'exprime pas de façon raffinée ni acceptable, et avec une recherche éperdue des qualificatifs les plus honteux que nous a légué le XX ème siècle : nazis, sales juifs, mort aux juifs, etc. Comprendre ne veut pas dire soutenir des colères primaires. Ni non plus y voir un retour de l'antisémitisme hitlérien, grossier amalgame également versant philosémitisme !

Ce conflit ne démontre et n'oppose que des haines nationalistes, et personne n'en voit la fin. Tel petit groupe maximaliste qui nous radote « les ouvriers n'ont pas de patrie » n'affiche qu'un vœu pieux quand certains, comme LO, éloignés des imbécillités pro-Hamas du NPA, tape plus justement contre le drame humanitaire actuel[9].

UNE CRITIQUE CONTRE CET AHURISSANT RAMDAM COMMENCE A EMERGER ET A INQUIETER LE PHILOSEMITISME BOURGEOIS

Outre des manifestations de plus en plus massives dans le monde, c'est avec surprise et plaisir que j'ai trouvé ça sur AGORA VOX :

« Aujourd’hui la majorité de la classe politico, intellectuelle, médiatique qui soutient Israël, dénonce l’antisémitisme abject, bravo, et oublie le massacre des gazaouis. Oublie, ignore ou escamote ».

Bravo à cet auteur ! La bourgeoisie israélienne est sans nul doute innocente les mains pleines avec ses colons néo-nazis, avant le massacre du 7 octobre sur ses civils, elle avait les mains blanches depuis des décennies dans son combat pour "se défendre" contre des palestiniens considérés tous comme terroristes ? Innocent le "jeune Etat pionnier" ou la "start-up nation" (Macron) quand il distribue des armes au pouvoir islamique en Azebaïdjian pour tuer des civils arméniens… et quand, ailleurs, l'Etat hébreu el reste une référence clientéliste pour le commerce « internationaliste » des armes pour massacrer les populations civiles ! Et plus loin on lit !

« Nos « béni-Bibi ». C’est là où se pose le tour de force de tous ces 1ᵉʳˢ ministres israélien, par le recrutement de supporteurs inconditionnels à la politique d’Israël. Depuis Sharon et Netanyahou, on touche les sommets. Le bel exemple, ce Meyer Habib, député de l’étranger (bidule crée par Sarkozy, supporteur indéfectible de Tel-Aviv), plus ministre et ambassadeur bis de gros Bibi, qu’édile du peuple français ; il serait plutôt représentant du peuple élu. Plus de la moitié des 577 représentants de l’assemblée sont favorables à la politique d’Israël. Toute critique de la maison mère revient à être tancé d’antisémitisme, et donc condamnable par la loi. La gauche, Mélenchon en tête, doit mesurer au millimètre toutes remarques critiques des actions illégales qui prennent place à Gaza. Et comme toute menée salingue politicarde, les idiots utiles montent aux portillons »[10].

Comme quoi LA MODE PHILOSEMITE VA AU SOUTIEN (les yeux fermés) DE L'ARMEE NATIONALISTE JUIVE ! Avec en tout cas une évidence : Hitler ne pourrait plus éructer contre le judéo-bolchevisme, vu que la diaspora juive ne peut plus qu'être soumise à l'Etat national hébreu ! Mais heureusement une partie du peuple en Israël se bat déjà pour réclamer la démission du criminel de guerre Netanyahou, aux côtés de soldats qui n'admettent plus qu'on massacre la population civile palestinienne.