Le néopolythéisme

Le polythéisme se manifeste sous des formes nouvelles.

Au hasard de mes discussions avec des membres de différentes religions, j'ai constaté que nombreux sont ceux qui croient non pas en l'existence d'un seul Dieu mais de plusieurs divinités différentes.

On se gargarise beaucoup de termes qui ne veulent pas dire grand-chose : ainsi, le judaïsme, le christianisme et l’islam seraient toutes les trois des religions du « livre ». De quel livre parle-t-on puisqu’il s’agit en fait de trois livres différents qui n’ont pas grand-chose à voir entre eux ?

Il n’y a pas un livre unique, Il s’agit de trois livres différents, écrits par des auteurs différents, à des époques différentes, dans des langues différentes, et qui sont généralement traduits par des linguistes différents. La Bible juive, n’a pas grand-chose à voir avec le Nouveau Testament, et le coran n’a rien à voir avec ces deux ouvrages.

Pour les juifs, le texte essentiel est la Torah.

Pour les chrétiens, ce sont les Évangiles.

Pour les musulmans, c’est le Coran.

Finalement, le seul point commun qu’on peut trouver, c’est un dieu unique et créateur de l’Univers et de la vie. C’est important, mais ça n’explique en aucun cas comment ce dieu peut avoir ensuite des personnalités si différentes, selon les époques, et selon les religions élaborées par ses adorateurs.

C’est pourquoi un polythéisme latent, qui ne s’avoue pas mais qui se glisse insidieusement dans les esprits est bien présent. Finalement, pourquoi faudrait-il qu’il n’y ait qu’un seul dieu créateur ? Pourquoi n’y en aurait-il pas plusieurs ? Pour ces néo-polythéistes, Yahvé, Dieu le Père et Allah ne sont pas un seul et unique Dieu, mais des dieux dissemblables, en concurrence entre eux, avec des textes sacrés et des prophètes différents. Ces dieux divers ne seraient pas tout puissant et ils n'auraient participé que partiellement à la création de l'Univers, la création étant une contribution entre eux.

Comme les hommes, les dieux seraient en concurrence et ils lutteraient pour le pouvoir : ils n'auraient pour but que d'assujettir les autres divinités soit par la conquête du plus grand nombre possible de fidèles (dans les cas musulman et chrétien) , ou par la protection d'un peuple appelé à dominer intellectuellement et économiquement les autres peuples de la planète (les juifs).

Même si ce polythéisme n'est pas toujours formalisé, il semble qu'il fasse son chemin dans les cœurs et esprits, y compris chez des musulmans.