Le nerf de la Guerre

gilet june symbole de la June, première et seule monnaie libre au monde, aux couleurs des gilets jaunes.

Depuis maintenant trois mois, les Gilets Jaunes maintiennent une pression permanente sur le pouvoir en place. Manifestations au minimum hebdomadaires, occupations permanentes de ronds-points, bloquages d'autoroutes, ils ont fait preuve d'une grande ingéniosité dans leurs stratégies et ont souvent su surprendre, autant d'un point de vue médiatique que politique ou social. À tous niveaux, c'est du jamais-vu, tant par l'ampleur du mouvement que par sa longévité, sa diversité, son absence de représentants, sa décentralisation et son fonctionnement forcément anarchique pour les raisons précitées. Regrouper autant de gens aussi différents n'est possible qu'en faisant l'impasse sur de nombreux différends sociétaux, qui ne sont plus jugés rédhibitoires par les dizaines de milliers de manifestants de tous bords ayant décidé de marcher ensemble pour essayer de changer une vie de plus en plus merdique.

Ce mouvement sans représentants n'est pas pour autant sans "têtes", qu'elles soient pensantes ou médiatiques, et partis de peu (une taxe de trop) ils sont arrivés en seulement trois mois à repenser la société, à se réapproprier l'espace politique qu'on leur avait volé et à s'imposer comme une force populaire incroyable, transnationale, totalement indépendante, et surtout reconnue par une majorité de la population comme étant légitime. C'est bien ce qui gêne tant nos chers décideurs.

Tout a pourtant été essayé de la part du pouvoir pour calmer la jacquerie : gazages, matraquages, flashballages, grenadages, karcherage, corruption de certains, invitation à Matignon tournant au_ grotesque, medias hurlant en choeur, 100 balles et un mars. Promesses, menaces, verroteries et répression à gogo. En vain. Plusieurs milliers de blessés, 12 morts, des centaines de mutilés, des milliers de manifestants en cabane pour des mois, des magistrats aux ordres, une police déchaînée, rien n'y fait. Macron et son équipe de collabo-rateurs, ne sachant plus quoi faire, nous la jouent classique : un grand débat. Raté aussi, mal fait, trop tard, et avec trop d'impasses, rien n'est sincère là-dedans. Peu de gens sont dupes.

Cette prise de conscience s'est donc faite dans la douleur, sous les coups d'une répression féroce à laquelle ne s'attendaient pas la plupart des manifestants. Le bilan est assez terrible pour notre "démocratie", qui ne s'en sortira pas indemne sous sa forme actuelle. Le contrat social a été brisé, et la crise financière qui s'annonce ne fera que gonfler les rangs des gens qui ne s'en sortent plus malgré des semaines de dingues, à défaut du pognon. Les Gilets Jaunes n'en sont qu'à leur naissance.

Comprenant qu'un changement profond de société est impossible aussi bien par des moyens légaux (le vote, les manifestations, pétitions, etc...) que par la force (en cas de vraie révolution, ils tireraient à balles réelles et ce serait un massacre), le mouvement se met à rêver de construire une autre société autour de celle qui existe. Pas évident avec autant de gens si disparates, mais il n'y a pas le choix : il faut avant tout être d'accord sur nos désaccords, et avancer sur ce que nous avons en commun : égalité sociale, liberté décisionnelle, consultations par référendum législatif et révocatoire etc.

Il me semble que c'est là une partie de la solution. Au lieu d'essayer vainement de détruire ou de refaçonner la pyramide hiérarchique, idéologique, économique, politique et monétaire qui se dresse devant nous, pourquoi ne pas construire un truc qui nous plait autour et ne plus s'en occuper ?

L'idée de former un réseau d'assemblées populaires est intéressante. Avec un maillage fin (communal ?), les décisions prises en communs deviendraient légitimes au niveau national, surtout si beaucoup de gens y participent. Difficile de trouver plus démocratique...

On pourrait ainsi écrire une constitution "libre" à laquelle chacun pourrait souscrire. Créer des lois. Refaire une société à l'intérieur de celle-ci, en changeant nous-même les règles. Si tous le monde quitte la pyramide pour venir dans la nouvelle construction, la bataille est gagnée...

La racine du mal est la nature du système capitaliste. Son arme favorite pour dépouiller les peuples de leur pouvoir économique et politique, est la dette. La monnaie qui au départ n'était qu'un moyen d'échange est devenu une arme de domination mondiale. Aujourd'hui, la monnaie est de fait monnaie-dette, puisqu'elle est majoritairement créée par une dette systémique, irremboursable, qui nous asservit chaque année un peu plus. Aujourd'hui la Dette est le premier budget, devant l'éducation. La première des choses à faire est donc déjà de s'absoudre du système monétaire existant, de vivre "en dehors" au maximum.

Et c'est désormais envisageable grâce à la monnaie Libre. Je ne vais pas revenir sur la définition de la monnaie libre, mais pour faire simple c'est une cryptomonnaie dont la création est assurée par un "revenu de base" créé quotidiennement par chacun de ses membres. Donc une première au monde : une monnaie à création horizontale. Une véritable bombe.

La concomittence des gilets jaunes et de la monnaie libre est une bénédiction, car cette monnaie-troc vivrière et non spéculative nous permettrait de faire des échanges entre citoyens en dehors de tous radars, et de bâtir de grands projets grâce au crowfunding, qui est une forme de souscription volontaire. Son horizontalité me semble aller de pair avec l'horizontalité politique qu'exigent les gilets jaunes, car le RIC n'est rien d'autre que la démocratie directe qui met un pied dans la république. il me paraît évident que les politiques ne l'accepteront jamais, ça reviendrait pour eux à raboter leurs pouvoirs et leurs privilèges. On ne pourra pas non plus l'imposer nationalement par la force, l'oligarchie est toute puissante, ils préfèreront massacrer tout le monde plutôt que perdre leur place. Il n'y a donc pas d'autre choix que de créer "à côté" de ce qui existe, jusqu'à ce que ça s'impose comme étant la norme.

On devient beaucoup plus généreux quand on crée sa monnaie, et des projets d'intérêt général mais non rentables peuvent aujourd'hui voir le jour sans pour autant créer de dette alors que jamais une banque ne prêterait un sou pour un projet non rentable. Notre société privilégie le rentable au prix de l'utile depuis des décennies, il n'est donc pas étonnant qu'elle soit peu à peu perçue comme inutile par beaucoup...

Le baron Rothschild aurait dit peu de temps avant la révolution française "donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je me moque de qui fait les lois". Une phrase visionnaire dont on mesure mieux la portée depuis ce sont les banques qui s'en chargent et plus l'État (qui était pourtant déjà bien inégalitaire).

Ce que Monsieur le baron avait pressenti il y a plus de 200 ans, il serait peut-être temps que tous le comprennent. La monnaie et sa création, c'est le "nerf de la guerre", les flux d'échanges le sang de l'humanité. Laisser un tel outil entre les mains de seulement quelques-uns n'est pas raisonnable. On se demande même comment on a pu laisser faire une chose pareille, quand on prend la peine d'y réfléchir...

Pour grandir et se développer, une société parallèle aura nécessairement besoin d'un outil monétaire indépendant des systèmes en place. On connaissait les SEL, mais ça ne passe pas l'échelle. On connaissait les monnaies locales, mais elles restent adossées à l'euro et chuteront avec lui. Ce nouvel outil n'est pas un idéal inatteignable, c'est la première monnaie basée sur des fondements scientifiques ("Théorie Relative de la Monnaie", Stéphane Laborde, 2010) et mise en pratique par des développeurs du Libre qui les ont implémentés dans une blockchain. Oui, vous avez bien lu : tout ça c'est du Libre et pas un euro ne rentre dans le processus. Pas de banque, pas d'autorité, pas de hierarchie, pas de papelards, tout ça est remplacé par la Toile de Confiance et régulé par les membres (et ça marche, je peux en attester). N'importe qui peut créer un compte utilisateur et s'en servir immédiatement sur des plateformes d'échanges. Ça existe depuis déjà deux ans, il y a des milliers d'utilisateurs, les pionniers... Il faut maintenant que ceux qui désirent changer de société s'emparent de cette monnaie et la démocratisent... ou pas !

Plus d'info sur : https://monnaie-libre.fr