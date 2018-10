Le nez au milieu de la figure !!

Il paraît, suivant la parole populaire, que c'est ce qui se voit le mieux. Celui de Macron, même s'il a une élégance qui plaît à ces dames, surtout d'un certain âge (voire d'un âge certain !!) ne fait pas exception.

De méchantes langues parlent aussi des dents, qui auraient, m'a-t-on dit, une longueur sans précédent. Amateurs de parquet authentique, prière d'éviter les invitations !!

Venons-en au fait majeur qui nous préoccupe. Le fonctionnement du gouvernement de Jupiter, pardon, d'Édouard Philippe !! Enfin, il paraît que sous la Vème République, le Chef du Gouvernement, c'est le Premier Ministre. Il paraît... Déjà sous Sarkozy !!

Nous assistons depuis quelques temps à une fresque théâtrale tenant à la fois du Vaudeville, du Courteline, voire du Feydeau avec les fameuses portes qui claquent et les irruptions ou sorties impromptues.

Le départ de Hulot a été, après le mystère Benalla, le coup de pistolet du départ d'une scène qui, si elle ne "partait pas en couille" comme on dit dans la rue, prêterais certainement plus à sourire qu'à la consternation. La Ministre des Sports, plante verte s'il en est en Macronie - à noter qu'il faut être un grand expert en botanique pour connaître le nom de toute la végétation entourant le Premier Ministre - s'est donc excusée d'avoir quelques soucis fiscaux et a donné les clefs du camion à Roxana Maracineanu (ouf !!). Aucun doute sur la future notoriété que cette brave dame aura dans le futur, certainement proportionnelle à l'importance que donne Jupiter à une course de 1500m steeple. Notre champion Mekhissi doit en frémir d'impatience !!

Le départ de "Super Gégé" a été donc le coup de poignard final dans le dos de la Macronie. Il ne doit plus se sentir, notre ami Collomb !! Il est tellement irremplaçable que même le maître des dieux n'arrive pas à lui trouver un remplaçant... Car ce remplacement est bien sûr piloté de l'Élyzée !! Fait dont on pourrait s'étonner si on a retenu le passage de mon article où je rappelle qui, théoriquement, dirige le Gouvernement.

Sauf que voilà.

Quand on veut tout gérer, de sa sécurité personnelle à l'embauche d'un simple horticulteur, des retraités qui se plaignent sans cesse aux éphèbes antillais, on finit par se planter, et en beauté, si je puis dire.

Le souci de la macronie tient en fait dans une situation que peu de gens avaient perçue au départ. S'entourer de fayots ne fait pas pour autant une équipe compétente. D'erreurs de base en couacs à répétition, le système Macron part à vau l'eau...

L'explication que je donnerais, pour faire simple, se résumerais à une célèbre phrase de De Gaulle !!

Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ?

Un pays, que ce soit la France ou un autre, n'est pas une entreprise avec des employés salariés aux ordres. Il est fait d'une multitude de variétés de gens avec des individualités propres et des sensibilités différentes. Cet état de fait, il y a fort à parier que le Président ne l'a pas pris en compte, lui qui était applaudi dans ses discours de campagne par une horde de fanatiques pilotés par smartphone, qui brandissaient des drapeaux et criaient des mots dictés par une équipe de communication publicitaire. Plus déconnecté de la réalité, il n'y a pas !!

En attendant, le constat de cette impuissance à trouver de bons éléments dans l'entourage LREM est fait, et le retour sur Terre est plus que brutal. Pire, si cette situation durait, elle ne ferait que démontrer, s'il en était besoin, l'inutilité de fond, de postes de Ministres ou autres affidés, dans un système vertical tel que celui de Macron.

Faire tenir une pyramide debout et à l'envers, c'est possible, à condition de casser la pointe.

Bon courage pour l'avenir !!