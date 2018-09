Le nouveau contrôle technique : haro sur les pauvres !

Eh bien c'est fait : le nouveau contrôle technique est arrivé et désormais, il comporte 400 points de contrôle ! Il est donc plus long, plus coûteux et surtout, il impose un plus grand nombre de réparations aux automobilistes.

Haro sur les pauvres ! sur ceux qui possèdent de vieux véhicules et qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture neuve...

Ce sont encore les plus démunis qui vont être pénalisés par ce nouveau contrôle.

Certes, il ne faut pas lésiner sur la sécurité... mais comment faire quand l'argent manque ?

A-t-on prévu d'aider les pauvres qui ont des moyens limités ?

Parallèlement, les prix de l'énergie augmentent : pétrole, gaz, et encore une fois, les pauvres vont avoir des difficultés à boucler leurs fins de mois...

On voit bien que le système est pervers : ce sont toujours les mêmes qui souffrent...

Les politiques, dans leur ministère, ont-ils conscience de ces difficultés ?

Les décisions viennent d'en haut... elles ne tiennent pas compte des réalités que vivent certains Français.

Alors, bien sûr, les garages, les centres de contrôle, eux, vont pouvoir prospérer : davantage de travail, davantage de rémunérations...

Mais haro sur le baudet !

Les gens modestes, eux, ne seront pas épargnés.

Ce sont encore et toujours les mêmes injustices qui se perpétuent, comme si l'histoire se répétait sans cesse, comme si les politiques n'avaient aucun pouvoir pour changer le monde.

Des progrès ont été accomplis dans de nombreux domaines, mais les inégalités demeurent et se creusent entre les riches et les pauvres.

On nous impose de plus en plus de règlements et de contraintes de toutes sortes, et au bout du compte, on exige des gens de payer toujours plus... le compteur Linky, les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles, le contrôle technique, les limitations de vitesse de plus en plus drastiques.

On s'oriente ainsi vers un monde de plus en plus réglementé, encadré, un monde sans âme où les règles l'emportent sur la justice...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2018/08/le-nouveau-controle-technique-haro-sur-les-pauvres.html