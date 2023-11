Le nouveau Moyen-Orient après le 7 octobre

La crise géopolitique au Moyen-Orient depuis le 7 octobre ne se limite pas au conflit actuel entre Israël et le mouvement Hamas, mais se caractérise surtout par le fait que la région tombe sous le contrôle de milices et de groupes terroristes soutenus par l’Iran. La situation s’étend au-delà de Gaza et exige une attention immédiate. Cela représente une menace sérieuse, car ces forces sont connues pour servir d’agents mandataires de l’Iran.

Il ne faut pas oublier la possibilité que le Hezbollah au Liban participe au conflit. En outre, les Etats-Unis empêchent les rebelles houthis d’entrer en guerre en lançant des missiles depuis le Yémen. De plus, les milices terroristes chiites en Syrie et en Irak, fidèles à l’Iran, sont également impliquées. L’instabilité régionale que les grandes puissances ont involontairement favorisée a été alimentée par leurs efforts visant à contenir l’influence iranienne par le biais du Plan d’action global commun. Cette stratégie d’endiguement s’est retournée contre elle, car elle a permis à l’Iran de s’étendre et de semer le chaos dans toute la région en toute impunité. La puissance des milices terroristes dans la région s’est considérablement accrue, ce qui a nécessité le déploiement de porte-avions américains perfectionnés pour reprendre le contrôle.

Nous avons déjà mis en garde contre l’idée que le conflit entre le Hamas et Israël prendrait fin, et il est dangereux de sous-estimer la croissance de ces groupes terroristes et de considérer leur danger comme limité ou potentiellement utile pour peser indirectement sur les pays arabes ou s’opposer à eux et exercer une pression sur eux.

L’exploitation de la juste cause palestinienne par des démagogues et des extrémistes a été historiquement préjudiciable. Ces individus font commerce de la souffrance et de la douleur d’un peuple qui a payé un lourd tribut par le sang de ses fils. Ces organisations et milices terroristes n’ont rien apporté au peuple palestinien.

Nous avons lancé de nombreux avertissements concernant la prolifération des milices et des groupes terroristes, dont certains ont pris le contrôle de plusieurs pays arabes, tels que le Yémen, la Libye et d’importantes parties du territoire syrien. En outre, les actions douteuses des milices iraniennes mandataires dans des pays comme le Liban, l’Irak et les territoires palestiniens ne peuvent être négligées. Nous affirmons que le maintien de la situation actuelle dans notre région encourage les milices à prendre des risques et à rechercher plus d’autorité et d’influence.

L’éradication des milices et des organisations du Moyen-Orient est impérative pour atteindre la sécurité et la stabilité. La violence persistera, les troubles et le chaos continueront à caractériser la région tant que la communauté internationale n’accordera pas la priorité à l’élimination de ces groupes.

Les pertes subies par les actions de ces milices terroristes déployées par l’Iran dans diverses régions arabes représentent une véritable catastrophe stratégique. Une vision étroite de leur contexte ne fait qu’aggraver la situation.

Au Moyen-Orient, on assiste à un glissement significatif vers la violence et l’hostilité, les années d’efforts pour créer une culture de la paix étant réduites à néant. La région abrite des idéologies extrémistes, violentes et terroristes dans de nombreux domaines en raison de divers facteurs, qu’ils soient économiques, politiques, de développement, culturels ou religieux. Il est de plus en plus difficile pour les artisans de la paix et les défenseurs de la tolérance de reprendre les discussions sur le dialogue et l’acceptation des autres au milieu des tentatives des parties régionales de semer davantage de violence et d’effusion de sang sur cette terre qui a une longue histoire de conflits. Après le 7 octobre, le Moyen-Orient a connu des changements majeurs et l’avenir est incertain en raison de la poursuite du conflit à Gaza.

De nombreux facteurs peuvent façonner la phase à venir de la région. Le conflit s’étend au-delà de Gaza, affectant tous les pays de la région et exacerbant la crise. La situation s’est compliquée et une rhétorique et des actions agressives ont pris le devant de la scène.

Il devient de plus en plus difficile de prévoir l’avenir non seulement de la question palestinienne, mais aussi de l’ensemble de la région.

Malheureusement, la responsabilité de la situation au Moyen-Orient incombe à Hassan Nasrallah, Khaled Mechaal, aux Houthis et aux partisans de la direction des Gardiens de la révolution iraniens. Les pertes stratégiques ne se limiteront pas à la sécurité régionale, mais pourraient également avoir un impact sur la stabilité et l’avenir de pays entiers dans la région. Nous devons nous préparer à une nouvelle vague de terrorisme et de violence qui ne se limite pas à une zone spécifique.

Au milieu de la confusion et de la division mondiale, on s’attend à ce qu’une génération plus vicieuse de groupes terroristes émerge, propulsant le monde au bord de nouveaux conflits religieux.