Le nouveau Spiderman implique une régularisation massive

L’exploit récent de l'homme-araignée Mamadou Gassama a été l’occasion pour les médias mainstream de glorifier la figure du « sans papier », ami et compagnon que nous serions fort inspirés d’accueillir, sauf à être des sans-coeurs. A entendre certains il faudrait, sur la base de cas emblématique, procéder à des régularisations par brassées.

Au risque de doucher l’enthousiasme de certains, il faut rappeler que le statut de sans-papiers ne confère pas, urbi et urbi, une complexion naturelle à la bonté. Ces malheureux posent des problèmes humanitaires et, hélas aussi, de sécurité.

On se contentera d’énumérer ici quelques faits récents, sans les assortir du moindre commentaire.

(44) Dans un centre pour clandestins : violences et incendies. Une policière blessée par un migrant, interpellé, puis relâché (40) Un détenu sans papier tente d’ébouillanter des agents pénitentiaires. (93) Des Congolais tentent d’incendier le Palais des Sports de Montreuil. (21) Des demandeurs d’asile Afghans agressent une passante car elle a un décolleté jugé provoquant. (69) Un Albanais installe un labo d’héroïne dans un logement social. (31) Des étrangers clandestins tentent d’incendier le centre de rétention. (31) Un migrant agresse un policier avec une barre à mine à Toulouse. (33) Un demandeur d’asile Algérien agresse un patron de bar à Bordeaux. (78) Trois escrocs Camerounais arnaquent un restaurateur de 85 000 euros. (92) Bagarre ultra violente entre trois Tunisiens : l’un d’eux perd un œil. (64) Un Tchétchène et un Azerbaïdjanais présentés à un juge pour meurtre. ((75) Trafic de crack dans une cité, 5 familles de sans papier expulsées. (75) Des étrangers clandestins détroussaient les voyageurs dans le métro. Ils sont arrêtés. (11) Carcassonne : 9 Croates interpellés pour une centaine de cambriolages. (35) Un migrant Afghan essaie d’embrasser de force une femme dans le bus. (78) L’africain Oussama condamné pour s’être frottée contre une ado dans le RER. (78) Sofiane dérangé par le bruit des policiers, les menace avec un couteau. (14) Un Mauritanien clandestin gifle une certaine Fatou puis lui administre sans plus de manière des coups de couteau. (63 et autres) Vague d’interpellations de Tchétchènes dans plusieurs départements. (14) Ouistreham : la ville boudée par les touristes à cause des migrants. (28) Elle épouse un clandestin, un mois après le mariage il la tabasse et elle finit à l’hôpital. (14) Ahmed, multirécidiviste Marocain, vole des portefeuilles dans la rue. (75) Un blessé grave après une bagarre à coups de barre entre migrants. (93) Un violeur se défenestre du 3e étage d’un foyer de travailleurs migrants. Lyon : Un pickpocket Algérien arrêté dans le métro. (80) Un individu du Surinam avec 1,7 kg de cocaïne retrouvé dans le ventre. (14) Hoari Yacoub, clandestin récidiviste, s’attaque à une femme de 80 ans. (60) 12 migrants Afghans et Irakiens interpellés après une course-poursuite. (34) Un mineur étranger cambriole 2 fois le même restaurant à Montpellier. (59) Deux Marocains condamnés pour avoir mis le feu au centre de rétention. ((68) Des migrants Afghans/Africains au tribunal pour avoir menti sur leur âge réel. (78) Des mineurs étrangers logés par le département volent des femmes âgées. (75) Un Marocain muni d’un couteau récite des versets du Coran : arrestation. Calais : plus de 50 migrants attaquent des CRS après des démantèlements. (59) Un migrant (faux mineur) arrêté pour des vols avec violence à Lille. (69) Mohamed.B : refus de verre d’eau, il blesse quatre aide-soignants à l’hôpital. Nîmes : des migrants menacent d’arroser les policiers à la Kalachnikov. (69) Un sans papier viole une femme de 87 ans avant de piller son appartement. (75) La course du Grand Paris annulée à cause des migrants sur le parcours.

Le sympathique sauveur du bébé en lévitation restera un exemple, oui. Mais il ne doit pas occulter les problèmes posés par des millers de déracinés errant dans les rues - et naturellement conduits à des actes délictueux par là-même.

Jean Beaumont