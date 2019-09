Le nucléaire scotché par ses soudures

La soudure nucléaire fuit !

Parmi les heureux événements qui illustrent notre histoire industrielle, il en est un qui fait tâche : la soudure ! On en a parlé, on en parle encore et le feuilleton va se prolonger, le nucléaire étant là pour nous éclairer sur cette défaillance anthropométrique, ce désordre qui a pris une dimension génétique avec Flamanville : nos soudures ne tiennent pas ! Dit autrement, en France on ne serait pas foutus de souder ! S’il est vrai que l’on n’a pas de pétrole mais des idées (le deuxième terme est un peu arrogant mais comme il n’a pas donné lieu à des dépôts de plaintes de la part de ceux qui ont du pétrole, on peut encore l’utiliser), il est aussi vrai que ces idées, on n’arrive pas à les souder. L’EPR de Taishan, construit par les Chinois avec notre technologie et la planification de Dassault Système (c’est-à-dire nos idées) a été mis en service en 2017, et les soudures tiennent ! En France on retarde la mise en route de l’EPR de Flamanville parce que des soudures sont mauvaises, pourries, pas sûres… on ne sait quel est le mot juste devant tant de ratés. Il aurait dû être mis en service avant celui de Taishan… il ne l’a pas été !, encore raté ! Notre manque d’expertise en soudure. Espérons qu’on trouvera quelqu’un qui sait souder… quand on aura réussi à trouver les tubes dans du béton pouvant résister à des missiles de croisière… Pas évident ! Là on peut douter de notre capacité à avoir des idées… et continuer à d’acheter du pétrole à ceux qui n’ont pas d’idées et peuvent légitimement se foutre de notre gueule… juste revanche, non ! L’arrogance technique est un vilain défaut (Confucius, aurait pu le dire !).

Ratés est à mettre au pluriel car notre activité de soudeur est ancienne, en particulier dans le nucléaire. On n’en a pas parlé lors de la construction des premières Centrales, sans doute parce que les organismes de contrôle n’étaient pas regardant ou considéraient que la bonne soudure était dans notre ADN, et qu’il fallait contrôler ailleurs – mais les nombreuses remises à niveaux de ces dites Centrales de première génération laissent à penser qu’il y a eu aussi des ratés que l’on a trouvées inopportun de médiatiser : notre marketing nucléaire ne repose pas sur la soudure brevetée SGDG France !

C’est avec SuperPhénix (oh ! le joli nom !) que la soudure passe au premier plan de la com : le Surgénérateur dispose d’un caloporteur sodium dont les fuites vont provoquer de multiples arrêts, fuites dues à des soudures capricieuses qui laisse passer le sodium qui s’enflamma dès qu’il sent l’air… En 1998 le premier Ministre Lionel Jospin arrête la Centrale : évidemment il y a d’autres éléments que les défauts de soudure qui justifient sa décision, mais la soudure sur ce machin caloporteur (une grosse marmite) n’y est certainement pas étrangère. (Pour tout savoir sur Creys-Malville, cf : Wikipédia).

Sur l’île d Olkiluoto, les Finlandais sont à la sauce Flamanville et les retards sont tels que le procès Tapie sur Adidas fait figure d’étude de cas pour des élèves de première année en droit : Atomic Anne avait avoué d’une voix suave que les ingénieurs d’Areva auraient dû travailler le design avant de passer à la construction : mais les problèmes de soudure relèvent-ils du design ou plus simplement du savoir-faire de soudeur ? Les Finlandais encaissent et le contribuable français décaisse ! Les Anglais qui aiment les défis – exemple le Brexit – et sont parieurs dans l’âme – exemple le Brexit – ont pu miser gros à Hinkley Point, ignorant tout de la soudure, cette technologie peu aristocratique n’étant pas enseignée à Oxford et Cambridge. Les Anglais sont si bizarres qu’ils peuvent peut-être faire sans !

Je me permets une suggestion : la DCN (Direction des Constructions Navales) qui fait des sous-marins – qui ne prennent pas l’eau autant qu’on puisse ne juger quand on les voit faire surface après des plongées abyssales – doit savoir souder ! On pourrait leur demander conseil, non ? Leur confier les soudures dans notre nucléaire en interdisant à Areva, Edf et les autres de toucher un chalumeau… Rien à perdre d’essayer… Ils souderont pour construire pendant que les spécialistes du nucléaire souderont pour déconstruire !