Le onzième coup de minuit de l’avant-guerre

Les dirigeants américains, depuis longtemps, on l’habitude d’évoquer deux dangers qu’il convient de combattre :

— l’ennemi intérieur

— l’ennemi extérieur

un des principaux dangers étant pour eux la perte de l’utilisation du dollar comme étalon, monnaies d’échange et chambre de compensation commissionnée de puis Bretton-Wood, leurs interventions récentes les plus spectaculaires ont consisté à éliminer physiquement ceux qui avaient pour projet d’accepter une autre monnaie pour vendre leur pétrole (Sadam Hussein, Kadhafi, Iran, Russie).

Or aujourd’hui, le dollar, monnaie privée gérée par Rockefeller et Rotschild via la FED, est menacé par une autre monnaie privée : le libra, mis en place par des lobbies concurrents.

Si la notion d’état a encore un sens dans un pays où les libertariens sont aux manettes, l’état américain va devoir agir sur deux frons : dehors et dedans. La situation est nouvelle. Le premier commandement de la bible US jusqu’à maintenant a été de ne jamais laisser une guerre se développer sur son territoire. Même la guerre de sécession n’était pas une guerre au sens de conflits entre états, mais une guerre civile au seins d’une même nation, une sorte de révolution qui a vu la victoire des expansionnistes sur les protectionnistes. Le balancier est revenu de l’autre côté et les spectacle risque d’être étonnant ’intra-muros".