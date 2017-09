Le Pape est-il croyant ? 

c est quoi cet article ?

faite un peu la rétrospective des différentes religions et vous verrez que votre article est complétement barré ...

M enfin bref , on me dit troll , mais si c est pour faire ce type d article , je préfère ma position de troll .

les croyances en un dieu ou plusieurs dieu remonte à la préhistoire ..

les croyances peuvent s appuyer à cause de faits , et des règles ( je ne parles pas de regles humaines . ) des regles physiques et mathematiques ( entre autres ) qui montre le non hasard .

les sciences . vous avez deux types de sciences ; les sciences exactes . mathématiques et physiques ; puis d autres sciences beaucoup plus douteuses ( qui sont encore de l ordre de la recherche et des théorie ) .

soyez plus large d’esprit et plus rigoureux . pour éviter d’ avancer des vérités qui n en sont pas .