Le Pape et les fake news - je cite - sataniques !

Francesco – le Pape – qui a son tour part en guerre contre les fake news à la suite de l’ami Macron, avouez que ce n’est pas banal ! Les qualifiant je cite de SATANISTES ! Sans préciser ce qu’il met dans le sac des faux et du vrai, mais bon, on comprend bien que c’est sans doute pas la presse de nos 9 milliardaires qui est visée …

Il fait donc de plus en plus de politique ce jésuite de pape, il a décidément un avis sur tout, les migrants – il est pour -, les gays – idem -, le réchauffement climatique – il y croit – et tutti quanti. A ce rythme ce commentateur politique quasi hebdomadaire, grand spécialiste d’organisations de réunions avec ses potes juifs, bouddhistes ou musulmans très United Colors of Beneton va bientôt si ça se trouve se présenter comme Big Boss de l’ONU ou faire une feuille de chou où il pourra donner sa position sur tout et bien davantage encore.

Je savais pas que c’était le rôle d’un pape de s’exprimer comme un vulgaire Christophe Barbier sur des trucs pareils et de faire la courte échelle à la sauce jésuite – parce que Francesco notre bon pape, numéro 266 d'une longue liste en est un, c’est même le 1er pape jésuite de l’histoire du Catholicisme – à nos politiciens préférés. Parce que ce que dit ce grand sauveur des âmes c’est quand même la même came que celle du père Obama et de Macron, c’est aussi la camelote d'Attali, de BHL et de Patrick Cohen.

Ça devrait nous mettre sur la voie …

Car ce pape bisounours qui dit des choses très chouettes pleines de bons sentiments et qui a tendance à faire guimauve en omettant à peu près toutes les traditions de sa propre église – les tradis, dont je ne suis pas, doivent s’étrangler tous les jours avec lui qui est allé jusqu’à déclarer que s’il n’avait pas été pape il aurait embrassé l’islam ! – à une drôle de façon si j’ose dire de nous la jouer à l’envers depuis le début et sur tous les sujets. D'où un pape, ou une autorité religieuse se mêle-t-il de liberté de expression, de journalisme, de séparer le bon grain de l’ivraie sur une discipline ou toute l’histoire de sa propre Eglise jusqu’à cette époque-ci a quand même ce qu’on pourrait qualifier de sac fort bien rempli.

Car que je sache, à quoi est utilisé secrètement le budget colossal du Vatican dans le détail où se niche qui on sait, quid des crimes pédophiles en son sein, des affaires étouffées, des prêtres qu’on déplace mine de rien, quid des actes de ce pape qui contrairement à son prédécesseur sur cette question précise la ramène souvent mais n'agit en rien ?

Désolé de ces questions qui fâchent Francesco, mais outre que je serais tenté de te demander de quoi tu te mêles à nous ramener le père Satan sur cette question des fakes, j’aurais presque envie de te tendre le miroir et te dire que mêler religion et politique en jouant sur la crédulité de tes ouailles certes fait très jésuite, mais ne marche pas avec tout le monde.

Les ficelles de l'arsouille sont pour le coup un peu grosses, t’as dû avoir un coup au melon après ta tournée de Rockstar au Pérou, un petit repos ferait pas de mal.