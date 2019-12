Le pape François soutient la politique de l’Otan et de l’ONU

Dans le message Urbi et Orbi du pape François, ce dernier a de nouveau, comme depuis le début de la crise migratoire et comme pour l'Urbi et Orbi de 2018 fait la promotion de l'arrivée des clandestins qui débarquent en Europe depuis la décision merkelienne d'ouvrir les portes en grand de l'UE sans demander l'avis des autres pays.

Ce discours est la même politique que le Pacte de l'ONU https://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/11/21/31001-20181121ARTFIG00303—le-pacte-de-l-onu-sur-les-migrants-va-encourager-l-immigration-au-lieu-de-l-encadrer.php sur les migrants soutenu par l'Otan https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_128746.htm. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X s'était déjà opposée au discours politique du pape actuel.

Le pape a réitéré de 25 décembre son appel à soutenir la venue des migrants en appelant Jésus au soutien inconditionnel à la cause des migrants illégaux associant à la mission du messager de Dieu les slogans politiques des diverses ONG qui font venir ces personnes en violation des lois internationales : « Que le Fils de Dieu, descendu du Ciel sur la terre, soit une défense et un soutien pour tous ceux qui, à cause de ces différentes injustices et d’autres, doivent émigrer dans l’espérance d’une vie sûre. C’est l’injustice qui les oblige à traverser des déserts et des mers, transformés en cimetières. C’est l’injustice qui les contraint à subir des abus innommables, l’esclavage de toutes sortes et des tortures dans des camps de détention inhumains. C’est l’injustice qui les refoule des lieux où ils pourraient avoir l’espérance d’une vie digne et leur fait trouver des murs d’indifférence ». La fraternité sacerdotale Saint-Pie X a déjà dénoncé les « déclarations démagogiques » du pape François lors de ses déclarations dans les média en faveur de l'accueil des migrants en Europe : https://laportelatine.org/vatican/le_pape_francois/190425_el_hiblu.php « Dans ses déclarations démagogiques, le pape François ignore la distinction élémentaire entre charité personnelle et charité politique et ne fait que troubler les catholiques sans pour autant apporter la moindre solution concrète au réel problème que pose l'afflux des migrants en Europe ».

En 2015, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X faisait part d'une réflexion dans une lettre concernant son « regard chrétien sur l’immigration » pour dire qu'il s’agit d’une erreur profonde provenant d'une « doxa épiscopale française sur l’immigration » véhiculée par le Vatican qui confond la charité personnelle et charité politique. « Un exemple simple suffit à faire comprendre cette distinction » explique la fraternité Saint-Pie X : « Si un malheureux mourant de faim se présente chez moi, je vais le nourrir ; si même il vole un pain dans ma réserve, je vais charitablement fermer les yeux : cela relève de la charité individuelle. Mais si 500 malheureux se présentent devant ma maison, je ne vais pas les nourrir ; s’ils commencent à piller ma réserve, je vais me défendre pour protéger ma vie et ma famille, je vais appeler la police. Les autorités publiques interviendront pour mettre de l’ordre et trouver des solutions » en devenant une charité politique. La notion de « charité politique » est en réalité essentielle pour aborder une question comme l’immigration qui touche, non seulement aux relations entre les individus, mais directement au bien commun ». L'auteur, l'Abbé Christian Bouchacourt finit par écrire : « Méconnaître que la charité politique soit la plus haute des charités, parce qu’elle s’adresse à plus d’hommes et leur fait un bien plus excellent, voilà sans doute l’une des principales carences du discours chrétien courant sur l’immigration ». https://laportelatine.org/publications/bulletin/lettrefrerespretres/lettre68_1512.pdf Le pape François n'apporte, en effet, toujours pas la solution pour répondre à cette crise mais invite simplement les chrétiens européens à tout faire pour aider la masse de voyageurs illégaux qui débarquent sur le sol européen.

Le 22 décembre dernier le Zeit titre : « Les camps sur les îles grecques sont surpeuplés. Berlin par l'action du chef des Grünen, Robert Habeck, veut faire venir en Allemagne 4.000 enfants ».https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-12/asylpolitik-robert-habeck-gruene-fluechtlinge-girechenland-einwanderung Ces enfants vivent dans les camps de l'UNHCR basés en Grèce et ne sont pas une décision d'Athènes. Ce pays a été mis sous tutelle de l'UE avec Berlin pour accueillir des milliers de clandestins dont de nombreux enfants qui servent les intérêts de la démographie en berne en Allemagne. Le pape François n'attaque pas les causes de ce trafic d'être humains mais continue de le soutenir tout en culpabilisant les Européens.

Jean Lacroix

Source : https://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=1300