Le paravent du mensonge...

Mentir pour paraître, mentir pour s'illusionner soi-même, mentir pour le plaisir de tromper, et d'abuser autrui : dans nos sociétés, le mensonge est à l'honneur, il s'érige en principe, il se pare, même, de mille vertus !

Les hommes politiques mentent sans vergogne, ils abusent de leur pouvoir et ils n'hésitent pas à nous promettre monts et merveilles, sans souci de vérité : une surenchère de promesses ne s'impose-t-elle pas, lors des campagnes électorales ?

Les adolescents mentent de plus de plus, ils s'inventent de bonnes notes, ils n'hésitent pas à tromper leurs parents sur leurs résultats scolaires et les parents les croient aveuglément...

Le mensonge est à l'honneur, le mensonge est à la mode : mentir devient un mode de vie, une stratégie, une façon de se mettre en valeur.

La honte n'accompagne même plus le mensonge : on se satisfait d'apparences, on privilégie le paraître, au détriment de l'être.

Le mensonge est partout : on nous vend des produits dont on nous cache, parfois, l'origine, on nous vend des médicaments qui se révèlent être des poisons dangereux.

On nous vend des systèmes informatiques de plus en plus performants, mais parfois, difficiles à utiliser.

On nous vend des produits destinés à se périmer très rapidement, qu'il faut renouveler sans arrêt.

Les médias nous mentent, aussi, en falsifiant des informations, en sélectionnant des images. Qui peut, désormais, démêler le vrai du faux ?

Qui connaît la vérité ? Il arrive qu'on apprenne certaines réalités des années après, car les informations immédiates sont souvent trompeuses, tronquées, erronées.

Que se passe-t-il en Syrie, en Ukraine ? Comment fonctionne l'Europe ? Quels sont les pouvoirs du parlement européen ?

Les informations s'enchaînent très rapidement sur les médias traditionnels et on n'a pas le temps d'en vérifier le contenu, on est souvent dépassé par un flot de messages.

Que sait-on ? Ce que l'on veut bien nous dire... et la vérité est souvent falsifiée... Nos propres soucis, nos angoisses, le travail, sa lourdeur, les tâches répétitives nous empêchent aussi d'accéder à la vérité : avons-nous, vraiment, le temps de nous informer ?

Quand les salariés sont écrasés de fatigue et de travail, ont-ils la possibilité de se poser des questions, de remettre en cause des vérités établies ?

C'est ainsi que fonctionnent nos "démocraties" : nous sommes dans une illusion d'accès aux informations, mais combien de réalités nous sont cachées ?

Par exemple, qui évoque précisément les prêts toxiques générés, encore, par les banques ? Qui remet en cause le fonctionnement de ces banques ?

On évite de parler des vrais problèmes, on protège un système bancaire qui continue à polluer nos vies et qui est, pourtant, à l'origine même de la crise...

