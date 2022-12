Le Parlement européen, l’Holodomor et la France « insoumise »

Le mythe du « Holodomor » a été construit dans les années 80 aux États-Unis.

un film documentaire y a beaucoup contribué.

The Hoax of the Man-Made Ukraine Famine of 1932-33

avec la traduction google :

Le canular de la famine provoquée par l’homme en Ukraine de 1932-1933

Publié initialement dans Challenge-Desafio , journal du Parti travailliste progressiste, 25 février 1987, pp. 11, 13-14.

Le 24 septembre 1986, un film documentaire, « Harvest of Despair », a été diffusé dans tout le pays sur les stations du Public Broadcasting System. Ce film de 55 minutes affirmait qu’en 1931-1932, dix millions d’Ukrainiens avaient été délibérément affamés par Joseph Staline et le Parti communiste. de l’Union Soviétique.

Pour convaincre les téléspectateurs que le film était exact, une table ronde de 45 minutes a suivi le film. Robert Conquest, l’un des panélistes, venait de publier un livre de 400 pages, Harvest of Sorrow : Soviet Collectivization and the Terror-Famine .

Ce film est une fraude. Cet essai montrera qu’il utilise des mensonges, des films trompeurs et des collaborateurs nazis pour attaquer Staline, l’Union soviétique et toute l’idée du communisme, tout en promouvant le nationalisme et le fascisme.

Le film et le livre ont été financés par des organisations nationalistes ukrainiennes aux États-Unis et au Canada. tous deux promeuvent fortement l’idée de la nationalité ukrainienne et attaquent le communisme. Ils qualifient à plusieurs reprises la famine d’« holocauste » et de « génocide », et la comparent explicitement au massacre de six millions de Juifs par les nazis allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le 17 novembre 1986, Douglas Tottle, un chercheur canadien, a révélé les sources de certaines des photos frauduleuses lors d’une réunion du conseil scolaire à Toronto, où des nationalistes ukrainiens et d’autres anticommunistes tentaient d’obtenir le film et un cours basé sur celui-ci. dans le programme d’études de l’école secondaire de Toronto.

Stupéfaits par la présentation dramatique de Tottle et en présence de journalistes de tous les journaux de Toronto, les professeurs nationalistes ukrainiens ont commencé à courir pour se couvrir. L’un d’eux, Orest Subtelny, a admis que les plans fixes provenaient de la famine de 1921-1922 mais a justifié leur utilisation en disant que le film manquait « d’impact » sans eux. "’Vous devez avoir un impact visuel. Vous voulez montrer à quoi ressemblent les gens qui meurent d’une famine. Les enfants affamés sont des enfants affamés’, a déclaré Subtelny. Il n’a présenté aucune excuse pour la tentative délibérée d’induire en erreur."

Les aveux des nationalistes ukrainiens prouvent clairement leur intention de tromper. peut-être que quelques-unes des photos fixes de personnes affamées ne peuvent être attribuées à aucune source. Et alors ? Les nationalistes admettent maintenant qu’ils savaient que beaucoup d’autres qu’ils utilisaient étaient frauduleux, et que - nous pouvons croire Carynnyk sur parole - aucune des séquences filmées utilisées ne concerne la famine.

Cela a déjà été suggéré. Les uniformes et d’autres caractéristiques datables ont suggéré aux experts soviétiques que la plupart - peut-être même la totalité - des images montrées pendant que le narrateur discutait de la famine ne concernaient en fait pas l’Ukraine pendant les années 30, mais la période de la guerre civile (1918 -21), ou même de la Première Guerre mondiale (1914-18).

