Le Parti Socialiste est décédé d’un double cancer

La gauche et la droite sont également décédées depuis des décennies, épuisées dans ces duels à morts de joutes verbales et polémiques en tout genre. On y cherchait souvent le petit hic de la gauche ou un dérapage de la droite pour dire « nous on est mieux t’as vu ? ».

J’ai regardé les députés se foutre sur la tronche à l’assemblée et je trouvais ça très marrant car tellement puérile. Mais avec le recul je ne me suis pas rendu compte de l’affaiblissement de leur engagement autant envers le parti et son idéologie que de leurs idées qui étaient de plus en plus rares.

On a d’ailleurs assisté à cette raréfaction de plus en plus visible sous Sarkozy, Hollande et le coup de grâce pendant les élections présidentielles où les candidats avaient un programme quasiment identique et des idées propres débiles ou qui n’allaient franchement pas loin - d’où le résultat désastreux, l’effondrement fauche/droite et l’accession de macron au pouvoir.

Cet effondrement, c’est le parti qui plie sous le poids de l’inadéquation entre l’idéologie primaire (ici le socialisme) et celle des meneurs (vendus au capitalisme mais se revendiquant toujours « socialistes »), les idées très rares et recyclées qu’ils prétendent avoir même si ça fait longtemps qu’ils ont arrêté de chercher...et aussi (je devrais dire « surtout) le fait qu’on recycle toujours et encore les mêmes élites !

On est l’un des seuls pays au monde où on fait du carriérisme politique parce que ça rapporte, quitte à user le candidat jusqu’à la mort on va l’utiliser pendant des décennies à toutes sortes de postes - bloquant ainsi la relève (comme dans la série Batman^^) et l’apport d’idées »jeunes« et nouvelles.

Et c’est bien de ça dont la politique a besoin, se renouveler ! Avoir de nouveaux leaders proposant d’autres solutions que de vendre chaque parcelle de notre pays au plus offrant, de liquider le système social et répondre aux ordres de la très antidémocratique »UE« et du couple USA/Chine.

Macron, bien que représenté en »sauveur de la démocratie« , n’est ni »jeune" d’esprit et n’apporte aucune solution, à part amplifier la destruction à toute échelle du pays. C’est un homme du passé qui échouera comme les autres, bousillant au passage la législation sociale et le code du travail pour les investisseurs internationaux. Le bilan sera sans doute désastreux et pire que sous Hollande.