Le Pass Carbone pour ton Pass-Vie

Ah, que c’est merveilleux ! Tu n’as plus à te prendre en main, « l’Entité » est là pour toi ! Elle gère ta vie de A à A, il ne te reste plus qu’à produire et consommer, et si tu fais le mariole…

Nous sommes en 2030, année du chien de métal chez les chinois. Sur la planète terre, les nations se sont fondues en une merveilleuse société unifiée, dirigée par « l’Entité », créée par le forum de Davos. Comme au temps des consuls, ils sont trois : Gates/Soros/Schwab ou GSS qui donnent le ton et orchestre la music. Ce monde est au départ inspiré du modèle chinois du milieu des années 2010. Tu ne décides de rien, tu n’as rien et ta vie s’écoulera comme un filet d’eau tiède sortant d’un robinet…

La mise en place du projet

2020 : le Covid19, et la preuve de la soumission totale de 80% de la population qui accepte les règles les plus fondamentalement anti-libertés qu’une société dite développée et démocratique puisse : le confinement et son corolaire l’auto-enfermement, l’auto-autorisation de sortir dans un périmètre donné signé par l’intéressé, port du masque obligatoire, tests naseaux, puis, toujours plus haut : piqures numéros : 1, 2, 3 4 et 5. Pass Sanitaire, piquouses des petits enfants, etc. Les cerveaux du projet obtiennent ainsi la preuve que les masses sont mures pour l’étape du renfermement suivant.

Qui contrôle le flux financier contrôle tout

Ceux qui ont édifié ce monde ont toujours avancé à pas de loup dans la bergerie. Le « Green Deal européen », de 2021 : Celui-ci vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Europe d'au moins 55 % d'ici à 2030. Vu comme ça c’est bien non ? Cependant, c’est en avril 2023 que la loi Taxe Carbone[i] propose de coûter pour chaque ménage entre 1500 et 2000 euros/an. Bien sûr toujours au nom de l’écologie et du bien-être…

De cette plateforme écolo : va s’installer en amont le Central Bank Digital Currency ou CBDC qui consiste à contrôler tous les flux financiers en temps réel. En même temps, se met en place, la Smart Money Application : qui consiste pour faire court à la disparition du cash et des cartes bancaires. Voila comment cela fonctionne.

Avant 2030, lors d’un achat, la carte utilisée pour payer n’est en réalité débitée qu’en soirée, et la somme dépensée est créditée sur le compte en banque du magasin où a eu lieu l’achat. Pour cela la somme transite par la Banque Centrale qui sert seulement de relais entre les deux banques. Cela rend presque anonyme la transaction. Si l’achat a eu lieu en cash, alors, cette transaction est à 100% sans aucune trace.

Fonctionnement de La Central Bank Digital Currency : la transaction entre le client et la banque du magasin se fait directement et en temps réel, et ainsi, l’anonymat de la transaction devient caduc, car la banque centrale en a connaissance. En même temps, la Smart Money Application est plébiscité par le public, car, suite à des campagnes publicitaires démontrant son efficacité (plus besoin d’avoir du cash sur soi, mais aussi plus de carte de paiement, plus de distributeur de billets et même plus d’agence bancaire), seulement une application sur les téléphones servant à régler tous ses achats. Ainsi, votre argent est totalement virtuel, géré par la Banque Centrale.

Que se passe-t-il au quotidien ? Au tout début ce nouveau système fait des heureux, puis, tout doucement les restrictions tombent. En cette année 2030, « l’Entité » décide que le taux de pollution dans l’air est trop élevé. Il faut aussi se souvenir qu’au début des années 20, une loi européenne a annoncé la fin de vie des moteurs atmosphériques pour 2030…Donc, vous possédez une voiture électrique, où il est très aisé de programmer à distance un kilométrage donné ; vous me suivez s’pas ? A partir de ça, ce n’est plus vous qui déciderez de vos parcours, mais l’autorité ; Bienvenu pour le confinement contrôlé à vie ! Ce n’est pas fini : si vous sortez de votre périmètre autorisé, votre application Smart Money bloque toutes les opérations de paiement, vous êtes donc sans un sou et ce n’est que lorsque vous retournerez dans votre périmètre alloué que votre portemonnaie redeviendra actif. Il est possible de vous donner un quota carbone (au nom de la protection blabla ca rappelle le Covid), lorsque celui-ci est épuisé vous êtes par force assigné à résidence ou alors payer deux bras.

Tout votre argent est crédité sur un portefeuille digital, où il est loisible pour votre banque de boquer ou débloquer vos fonds…Il faut se souvenir aussi, qu’avec le Pass Sanitaire (2021), toutes vos informations de santé étaient rassemblées et consultables. Quoi de plus facile pour « l’Entité » d’aller voir si vous ne mangez pas trop de Macdo, ou picolez, fumez ou autres habitudes déviantes mettant à risques votre santé, et donc, vos capacités de production optimale ; La conséquence ? Autorisation restreinte de paiements pour seulement le strict nécessaire, interdiction de se déplacer à plus de 10kms, louer une chambre d’hôtel, aller au restaurant, etc…

Tout ce qui est mentionné plus haut n’a pas germé à partir de mon esprit fertile/tourmenté/complotiste, mais simplement en observant la mise en place du puzzle. La force des hommes et femmes œuvrant pour « l’Entité » est de ne jamais perdre de vue le cap donné, l’idiot utile ne change jamais d’avis, il avance immuable.

Les pions sont poussés avec méthode depuis des décennies pour accoucher de cette société orwello/stalinienne. D’ailleurs, de nos jours, que ce soit la Chine et son crédit social, la tentative en Suède de supprimer les espèces, l’installation de l’IA pour la surveillance des J.O de 2024 de Paris, tout de manière disparate et apparemment désorganisé se met en place et s’imbrique, pour aboutir à ?

80% et + adopteront ce mode de vie c’est certain, quant aux 20% restants ? 15% seront les nervis et le bras séculier des 0,1%, quant aux 5% restants ? Ils ne pourront être membres de cette société qui aura tous les outils à disposition pour les rejeter, non pas en les combattant mais en les privant de tout (argent, nourriture, transports). Il ne restera plus à ceux-ci de trouver refuge hors de la cité protectrice, dans le no man’s land et d’y créer un nouveau mode de vie ou de disparaître à jamais…

C'était un temps déraisonnable

On avait mis les morts à table

On faisait des châteaux d'sable

On prenait les loups pour des chiens - Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et leurs baisers au loin les suivent...(Léo Ferré)