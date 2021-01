Le passe-passe du Passeport COVID Numérique

Un « passeport » de vaccination élaboré par Microsoft, Salesforce et Oracle avec en appui la fondation Rockefeller. Cette coalition est baptisée VCI (Vaccination Credential Initiative). Pour faire bonne figure on embarque une ONG pour le crédit « bien-être de l’humanité » et ainsi le tour est joué : il ne faut pas oublier que derrière tout ça il y a du très, très gros pognon, du contrôle des masses et des gens infréquentables tel ce Bill Gates.

Essayons d’y voir clair…

Microsoft : Plus besoin de présenter. Le fondateur Gates a réussi à se faire passer pour un bienfaiteur de l’humanité, alors qu’en fait il pousse ses agendas messianiques depuis au bas mot vingt ans sous le couvert de sa fondation et en toute modestie : Bill & Melinda Gates : qui promeut la vaccination de 7 milliards d’humains… (Sauf eux je parie)

Salesforce : Compte parmi les entreprises qui exploitent la technologie du Cloud. [1] En 2017, plus de 150 000 entreprises utilisaient le logiciel Salesforce. Parmi ses clients, Amazon, Adidas, American Express et autres dépeceurs. Comme chacun sait « le Cloud » est un moyen de stocker des infos de manière virtuelle…Alors lorsque les promoteurs de ce Passeport Covid Numérique nous disent juré/craché : « La plateforme vérifie que le voyageur a été testé, mais ces informations ne sont pas stockées et ne sont pas transmises à la compagnie aérienne ou au gouvernement. C’est ainsi que nous avons pu le faire d’une façon qui protège les données personnelles de santé et la vie privée de l’individu, etc ». [2] Ainsi, une société de stockage d’infos qui ne stocke pas d’infos et nous le promet… Y a un loup dans le Cloud trouvez pas ?

Oracle : Ses produits phares sont le système de gestion de base de données Oracle [3] Database, le serveur d'applications Oracle Weblogic Server, le progiciel de gestion intégré Oracle E-business Suite et l'offre de Cloud computing Oracle Cloud Infrastructure. Là on assure le coup fourré, car, Oracle courre sur le web, la gestion, le Cloud et le business…

Donc, avec ces trois sociétés qui promettent de ne pas fliquer les passagers, il se trouve que toutes sont dans le secteur du stockage d’infos, de programmes informatiques et tutti…

Quant à la Fondation Rockefeller (une autre bienfaitrice de l’humanité) [4] , qui s'est engagée à investir 1 milliard de dollars au cours des trois prochaines années et qui « contribuera à la lutte contre la pandémie en assurant un accès plus équitable aux tests et vaccins liés au COVID-19, aux outils scientifiques et aux données . » Lorsque je vois le mot « fondation » je sens l’arnaque géante. Sous couvert de générosité, en fait bien organisée pour échapper aux impôts, à ne rendre de comptes à personne et surtout distribuer des monceaux de fric selon les caprices et l’idéologie des magnats à leur tête.

Il suffit de fouiller sur Internet pour se rendre compte des montages tarabiscotés de ces vampires qui ne nous veulent aucun bien nous considérant comme une sous-humanité, d’en tirer les conclusions et de résister ; c’est eux contre nous !

Pour crédibiliser le micmac une ONG

C’est Commons Project , une organisation basée à Genève et soutenue par la fondation Rockefeller. Cette non-gouvernementale promeut l’application Common Pass, installée en test sur des Smartphones sur Android : société appartenant à Google, qui fait partie de la galaxie GAFAM : Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, bref, on retrouve toujours les mêmes déguisés en fondations, ONG, coalitions etc qui fonctionnent en poupées matriochka, habillées d’aides aux plus pauvres, d’écologie et du bien pour la santé publique…

Ce Common Pass selon le blabla feuille de route se veut être le collecteur de données pour gérer la santé personnelle et le partage avec les services sanitaires de chaque individu montant dans un avion ou passant une frontière, tout cela bien sûr au nom de la protection de tous et de la responsabilité de chacun. Ce passeport de vaccination, anticipant ainsi le potentiel besoin pour les personnes de devoir prouver aux autorités et aux entreprises qu'elles sont bien vaccinées contre le Covid-19. Selon Paul Meyer, dirigeant de la fondation Commons Project : « Le but est de permettre aux individus d'avoir accès à leur dossier de vaccination et d'utiliser des outils comme le portefeuille numérique Common Pass pour retourner au travail et à l'école, pour recommencer à voyager et à vivre, tout en protégeant la confidentialité de leurs données ». Quant je vous dis que ces gars là ne nous veulent que du bien, ils le disent à coups de médias inféodés par une partie de ces mêmes milliardaires ayant des billes aussi dans le big pharma et sa poule aux œufs d’or des vaccins. [5]

Publié le 14 janvier. Le VCI (Vaccination Credential Initiative) - Un passeport standard « numérisé, fiable, traçable, vérifiable et universellement reconnu ». Les trois de la coalition : Microsoft, Salesforce et Oracle [6] veulent créer ce modèle standard pour les organisations qui administrent les vaccins, afin de rendre les certificats accessibles dans un format numérique car, selon leur communiqué, « les fichiers actuels sur la vaccination ne permettent pas l'accès, le contrôle et le partage d'informations vérifiées ».

On retrouve surtout Bill Gates à chaque étage de la fusée « vous serez les 7 milliards vaccinés, certifiés, encartés, pucés », et cela chaque année car il le faut ! Ca doit faire un sacré pactole 7 milliards de doses + un rappel par an. D’autant que ses potes eux pourrons contrôler de A à Z cette foule grouillante et jugée inutile juste digne du revenu de base universel at vitam aeternam : 800 balles et vas coucher ! Les intérêts biens sentis sont convergents, le garrot médical serre, serre, serre ; De la piquouze obligatoire jusqu'à l'étouffement social final.

Parlons un peu piquouze

Selon le comité de recherche et d'informations indépendantes sur le génie génétique. [7]

Le vaccin à ARN messager pourrait avoir deux effets secondaires possibles, car à base de vecteurs viraux ou d'ARN messager et encore peu connus, ils peuvent poser des risques.

- l'apparition de virus recombinant : la séquence virale injectée peut se recombiner avec un autre virus et créer un nouvel agent infectieux et ainsi un nouveau type d’épidémie .

- le risque de mutagénèse insertionnelle : l'insertion de la séquence génétique peut provoquer une mutation du génome et inactiver ou modifier un ou plusieurs gènes ce qui peut potentiellement provoquer des cancers . [8]

Voila donc ce que ces apprentis sorciers veulent nous inoculer de force avec leur « passeport ». Personne dans les grands médias n’en parle, admirons cette belle complicité afin d’écouler les vaccins et qu’il n’y est pas cette fois-ci un « effet Bachelot » et du stock à jeter, faut écouler la marchandise que diantre !

Solution(s) ?

Citons le neurobiologiste Henri Laborit et son Eloge de la fuite. Le chercheur se basait sur une expérience : Envoyer un signal douloureux à une souris. Sa première réaction est de prendre la fuite. Lorsque la fuite est impossible, elle se débat et lutte. Lorsque ni la fuite ni la lutte ne sont possibles, la souris se résigne, et c'est ce qui génère en elle du stress, des maladies, des cancers. Laborit étend ce système aux sociétés modernes : Trois options : fuite, lutte, stress et dépression. Dans une société confinée et autoritaire, la fuite semble impossible, sauf à travers l'imaginaire, et la création. Il ne reste donc que deux options : la révolte ou l'autodestruction…

A chacun de voir, car « eux » ont déjà décidé pour nous tous.