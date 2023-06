Le patronat, l’immigration et la révolution

Avec mes gros sabots.

Quand on a que l’immigration pour espérer un mandat ou une petite place dans le confort du jeu politicien, pourquoi se gêner ?

En plus, bien aidé par les médias pour faire le spectacle, on a même plus à se casser la tête avec l’économie, l’écologie, l’école, la santé, l’énergie, les transports. Et cerise sur le gâteau, on vend des livres où on n’explique rien, mais vendu, c’est vendu.

Quand on a en plus un milliardaire, champion de la mondialisation, parti faire fortune ailleurs pour exploiter les plus pauvres de la planète, qui nous fait dans ses médias de la propagande sur mesure et commande les sondages qui vont bien, ce serait bête de lâcher la bête et de se fatiguer en travaillant sérieusement.









PS : Vous avez encore oublier le wokisme