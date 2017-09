Le PCF ne soutient pas la marche des Insoumis du 23 septembre

À Jeussey de Sourcesûre, « le piège du « vote utile » a en effet bien fonctionné au second tour des présidentielles. »

En fait de « piège » on comprend pour le coco de base ou le sympathisant, beaucoup moins pour des responsables ayant longtemps cultivé la politique en tous tenants et aboutissants. Car enfin les objectifs de Monsieur Macron étaient parfaitement connus, tout comme ses soutiens de classe. À coté le risque Le Pen fait plutôt minable et existe-t-il seulement ? Si, par « vote utile » il fallait comprendre celui qui laisserait des miettes en terme de postes à pourvoir ? Même pas ! Le mouvement marcheur sera assurément plus fermé aux cocos ambitieux que ne l’était le PS. Bref, le PC a eu juste peur du FN en tant que concurrent pour une opposition supposée indépassable. Il n’espère plus rendre le pouvoir au peuple surtout via la concurrence, insoumise ou nationaliste peu importe, mais juste conserver sa minable place d’opposant d’appoint. Cette stratégie est dégueulasse, je n’ai pas d’autres mots !