LE PEN SUR LES ÉPAULES DE MACRON

Impossible de m'endormir, j'ai le visage de ce gosse renvoyé par manque de lit de réanimation qui s'incruste.

Pas assez de médecins en France, impensable ! Ce putain de numerus clausus depuis des années fixé par arrêté ministériel pour limiter l'offre médical avec la complicité d'une partie de la profession pour limiter la concurrence ! Des dizaines d'années que l'on voyait la catastrophe arriver. !

Nos élus n'ont rien fait, ils sont tous responsables. Les études devenant indécrochables et l'exercice médical à la campagne comme à la ville devenu épuisant et déprimant, ils ont étouffé les vocations. Je connais des déserts médicaux où il est devenu impossible d'accéder aux soins : les généralistes partent en retraite et les spécialistes, quand il y en a, sont hors de portée. Ceux qui restent se réfugient derrière des secrétariats où il faut patienter des dizaines de minutes avant d'avoir la ritournelle à la mode :

« Le docteur ne prend plus de nouveaux patients. »

Face à cet état de fait, on crée quelques maisons médicales, avec une seule salle d'attente pour les soins infirmiers, la kiné, l'ostéo, la psycho – bonjour les microbes en périodes d'épidémies – un seul secrétariat – bonjour l'attente – et un médecin ou une cabine médicale en relation avec un médecin à certaines heures par écrans interposés. Là, certains sont déjà sur le filon en proposant sur internet des consultations qui n'ont plus rien à voir avec la relation de confiance établie entre un patient et un soignant. La consultation comprend une écoute bienveillante, un interrogatoire précisant les antécédents personnels et familiaux, un examen si possible du corps entier avec inspection, auscultation et palpation. Vous avez mal à la gorge, mais j'en profite pour dépister une tumeur du sein ou un foie qui déborde du gril costal...sans oublier quelques conseils diététiques et d'activité physique.

« Vous ne faîtes pas partie de la patientèle » installe une sorte d'exclusion incompatible avec l'éthique médicale. Tout médecin se doit de soigner tout patient et s'il ne le peut pas, il doit s'assurer de la prise en charge comme de la continuité des soins par ailleurs.

En ce qui concerne les urgences, elles étaient triées par des médecins régulateurs et il y avait des médecins anesthésistes-réanimateurs dans les véhicules des SAMU. On a vu ce que donne les régulations avec du personnel formé à la va-vite et les urgentistes d'aujourd'hui sont bien trop peu nombreux.

La politique comptable a contaminé et détricoté notre système de soins. L'offre hospitalière a rétréci en supprimant l'égalité des soins sur le territoire et se trouve à bout de souffle là où elle existe.

Derrière le grand chamboulement des retraites se dessine celui de la sécurité sociale où il y a aussi du grain à moudre pour la privatisation et la recherche du profit à tout-va.

Le mécontentement a gagné les trois quarts de la population. Les raisons sont multiples : désindustrialisation, fermetures des services publiques, inexistence des moyens de transport dans les campagnes, privatisation tous azimuts, numérisation obligatoire, inégalité persistante entre femmes et hommes, déstabilisation du corps enseignant, pauvreté croissante, enrichissement honteux d'une petite minorité, absence de décision quant à la nécessité de réguler les eaux fluviales pour faire face aux canicules à venir et aux risques d'incendies majeurs sans parler de la lenteur de la transition énergétique...

Le mécontentement est enfin démultiplié par les coups de matraques d'une police au service d'un ordre établi par le pouvoir.

Et donc, loin d'avoir fait le tour de toutes les raisons de cette colère, il s'avère qu'en l'état actuel des événements, comme la mule du pape, le peuple attend son heure. On ne lui fera pas une troisième fois le coup du réflexe républicain.

Le Pen, qui comme son père ne voulait pas forcément le pouvoir, va se trouver hissée sur les épaules de Macron dans le fauteuil présidentiel.

On parlera de populisme alors que Marine présidente sera, comme aurait dit Voltaire, la faute à Chirac, Hollande et surtout à Macron.

toubib41 le 12/01/2020

J'en profite pour demander à ceux qui commentent en s'injuriant ou de façon totalement hors de propos de retourner sur les réseaux sociaux.