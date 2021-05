Le Pentagone a créé une armée secrète de 60.000 hommes

Au cours de ces dernières décennies, les Etats-Unis créaient une armée secrète de dizaines de milliers de soldats pour remplir des missions du Pentagone aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. C'est ce qu'a révélé l'hebdomadaire Newsweek après deux ans d'investigation.

Selon les informations de ce magazine américain, en tout ce réseau secret comprend au moins 60.000 hommes, sachant que le nombre réel de tels agents pourrait s'avérer encore plus élevé. Près de 130 organisations privées participent à ce programme, ainsi que des dizaines d'organisations gouvernementales secrètes et peu connues. Plus de 900 millions de dollars par an sont dépensés pour entretenir cette armée secrète, a calculé Newsweek. Ces fonds servent notamment à fabriquer de faux papiers pour les agents qui agissent sous un faux nom, à payer les factures et les impôts à leur nom et à créer des dispositifs spéciaux d'espionnage et de camouflage.

Le média indique que près de la moitié de tous les collaborateurs du réseau secret sont des agents des forces des opérations spéciales. Certains d'entre eux travaillent dans les zones des opérations, par exemple, au Pakistan et en Afrique occidentale, en surveillant les terroristes, mais plus souvent ils remplissent des missions dans les pays hostiles pour les Etats-Unis tels que l'Iran et la Corée du Nord. L'armée secrète inclut également des spécialistes du renseignement militaire qui travaillent sous couverture dans différents pays.

De plus, écrit Newsweek, dans le cadre du réseau secret travaillent des milliers de spécialistes en cybersécurité et en recueil de renseignements disponibles sur internet. C'est le groupe le plus récent et qui grandit le plus vite dans cette armée secrète, des cybercombattants. Ils travaillent sous de faux noms et recueillent des informations sur internet, ils peuvent également participer à des campagnes d'influence sur les réseaux sociaux. Les membres de cette unité s'occupent notamment de la sécurité de l'activité de l'ensemble du réseau en aidant à cacher les informations sur toutes les personnes et les organisations qui participent aux missions secrètes du Pentagone.

Ainsi, les espions qui travaillent pour le Pentagone agissent de la même manière que les agents russes et chinois, qui sont régulièrement accusés par Washington d'organiser de telles opérations criminelles, conclut Newsweek.

Alexandre Lemoine

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=2737