Le Pentagone réclame l’obligation pour Kiev de payer les armes fournies

@Com une outre

Salutations dominicales..

Oui tout à fait pour moi également.

Sauf que pour moi je le vois clairement Nous sommes bien en démocratie, c’est d’ailleurs le seul non mensonge de tout cela.

Que veut chacun ? en gros, tout pour ma gueule, chacun sa merde, jouer à la compétition entre tous , celle ci élimine détail certes non perçu en général, est violence, vol, destruction etc et donne une échelle sociale verticale de valeur argent..etc

Jouer aussi au monopoly , grand gagnant la banque, même le pseudo jeu lui même fait que les pseudo joueurs, des soldats en fait se combattent..

etc

nous avons donc parfaitement le résultat de la somme de ce que chacun veut ..

Comment peut t’on se fair avoir à ce point ?

Facile, je ne vous que moi et ce que je veux, donc ce que je vais pouvoir voler sur le dos du collectif....sauf exceptions..

démocratie = tout pour ma gueule et chacun sa merde, produit donc uniquement ce qu’elle peut et doit...

le piège est remarquable..

Cette société, depuis des millénaires suite à notre mauvais tournant est précisément la somme des avis et surtout de ce que chacun sauf exceptions veut..déjà mentionné grossièrement avant.

Ah !!!

Rien de nouveau, c’est juste que globalement nous sommes totalement abrutis, avant tout par soi même..car nous essayons de fuit la vie car cela inclus que naître = mourir, nous ne sommes plus aptes à vivre cela..

C’est le corbeau et le renard mais armés,

mais aussi Jacques Bénigne Bossuet : "Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit."



et encore Mr De la Boétie : Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que nous lui fournissons pour nous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui nous épient, si ce n’est de nous ? Comment a-t-il tant de mains pour nous frapper, s’il ne nous les emprunte ? Les pieds dont il foule nos cités ne sont-ils pas les nôtres ? A-t-il pouvoir sur nous, qui ne soit de nous-mêmes ? Comment oserait-il nous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec nous ? Quel mal pourrait-il nous faire, si nous n’étions les receleurs du larron qui nous pille, les complices du meurtrier qui nous tue et les traîtres de nous-mêmes ?

donc tout est conforme à nos choix ..

Que veut t’on changer à soi ? rien du tout, je veux juste avoir plus..

Sur une échelle imaginaire de 100+ l’inconnu et l’infini

,de capacité, il nous reste au moins 2 à 3 %..

nous avons régressé et en régressant avons perdu des capacités innées elles aussi mais non analytiques.

Devenus incapable de se voir pour ce que l’on est réellement, alors la référence de chacun pour se regarder devient.....MOI..

là je dois arrêter, sujet d’une vie + 3 jours pour une éventuelle résurrection....or personne ne peut manger pour un autre...

enfin etc

mes respects..