Le Père Matrie

Décidé à traquer les signes d'oppression patriarcale dans les moindres recoins du dictionnaire, le groupe Europe Ecologie-Les Verts au Conseil de Paris a proposé de rebaptiser les Journées du Patrimoine en "Journées du Matrimoine et du Patrimoine". Le but étant de revaloriser "l'héritage des femmes artistes et intellectuelles d'hier". Après la théorie du genre et l’écriture inclusive, nous assistons à un nouveau combat inutile des féministes de l’extrême gauche française. A quoi pourrait ressembler la langue française si on en arrivait à cette extrémité ?

Exemples au travers des étapes de la vie :

Les enfant.e.s continueront à naître dans une maternité (les hommes ne pouvant accoucher ce qui représente une inégalité à dénoncer), sous la responsabilité d’une sage-femme ou d’un sage-homme, et porteront aussi bien du rose que du bleu qu’ils/elles soient filles ou garçons. Ils/Elles iront à la crèche.

Les professeur.e.s des écoles maternelles et paternelles (qui ont remplacé nos instituteur.trice.s de notre enfance) veilleront à ce que leurs élèves jouent aux mêmes jeux sans distinction de genre.

A l’école primaire, l’éducation civique permettra à tou.te.s les enfant.e.s de devenir de futur.e.s citoyen.ne.s averti.e.s et écairé.e.s, amoureux.reuses de leur Mère Patrie et de leur Père Matrie. Ils/Elles devront apprendre l’hymne nationale :

« Aux armes, citoyen.ne.s !

Formez vos bataillons !

Marchons, marchons !

Qu'un sang impur...

Abreuve nos sillons !

« Allons ! Enfant.e.s de la Patrie et de la Matrie !

Le jour de gloire est arrivé !

Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé ! (Bis)

Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldat.e.s ?

Ils/Elles viennent jusque dans vos bras

Égorger vos fils/filles, vos compagne.gnon.s

Les professeur.e.s enseigneront aux collégien.ne.s la déclaration des droits de la femme et de l’homme et du citoyen.ne de 1789 :

« Les femme et les hommes naissent et demeurent libres et égaux.ales en droits.

« La Loi est l'expression de la volonté générale. Tou.te.s les Citoyen.ne.s ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentant.e.s, à sa formation. Elle doit être la même pour tou.te.s, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tou.te.s les Citoyen.ne.s étant égaux.ales à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

« Nul.le femme ou homme ne peut être accusé.e, arrêté.e ni détenu.e que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux/Celles qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être puni.e.s ; mais tout.e citoyen.ne appelé.e ou saisi.e en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il/elle se rend coupable par la résistance.

« Tout.e femme ou homme étant présumé.e innocent.e jusqu'à ce qu'il/elle ait été déclaré.e coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Les lycéen.ne.s étudieront l’appel du 18 juin 1940 :

« Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officier.ère.s et les soldat.e.s français.es qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieur.e.s et les ouvrier.ère.s spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi.

Tout au long de la scolarité, l’enseignement des institutions politiques sera assuré. Ainsi, les électeur.trice.s en devenir connaitront le rôle et les fonctions assigné.e.s à un.e député.e, à un.e sénateur.trice, au/à la président.e de la République et au/à la premier/ère ministre. Femmes et hommes vivront ainsi dans un esprit fraternel et sororternel.

Ils/Elles fonderont alors une famille avec ou sans mariage et femellage. Le patrimoine et la matrimoine de chacun.e des époux/épouses seront régi.e.s par le régime matrimonial et patrimonial de leur choix. Les familles recomposées seront la règle avec des fratries et des sorortries de plus en plus complexes.

De ce débat je ne saurai rester neutre (comme le genre grammatical) et je pense, qu’alors que 219 femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints en 2016, la théorie du genre, la chasse à l’oppression patriarcale du « verbe », l’écriture inclusive cherchent à exclure plutôt qu’à unir.

Les hommes de ma génération (celle des enfants de la génération du baby-boom) ont su remiser le machisme paternel (pour preuve #balancetonporc concerne essentiellement la génération précédente). Alors les sociologues feront valoir que les femmes sont le plus souvent aux taches ménagères et les hommes au bricolage. C’est vrai. Mais de plus en plus d’hommes passent derrière les fourneaux et les allées des magasins de bricolage sont de plus en plus fréquenter par des femmes. De grands progrès sont encore à réaliser : l’égalité salariale, la sexualisation à outrance de l’image de la femme (pornographie, mépris du corps féminin dans les quartiers à dominante islamiste), contraception masculine (pilule pour les hommes), parité dans les organes dirigeants des entreprises. Parallèlement, les droits du père restent à renforcer lors des divorces ou séparations (garde partagée fondé en principe de la dissolution du couple), refus de la PMA pour les femmes non stérile qui poussent à la création d’une génération sans filiation paternelle.

Quoiqu’il en soit, nous ne sommes plus dans une société patriarcale, pourquoi vouloir fonder une société où l’on veut émasculer la moitié de la civilisation occidentale ? Ces intellectuel.les d’extrême gauche qui paraissent avoir un problème avec le pénis (et avec le clitoris car je ne vois jamais de dénonciation de l’excision de leur part) portent un projet politique pour les uns, la fin de l’Occident, la connerie pour les autres.

© Laurent SAILLY pour Méchant Réac ! ®