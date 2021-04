Le petit Nicolas : argent, sécurité, immigration

- Merci de me recevoir dans votre camping car. Il est à vous ?

- « Malheureusement non ! Vous savez combien je gagnais 7000 euros, alors à la retraite c’est la dèche. »

- Vous vous êtes augmenté tout seul à l’époque.

- « Un poil, mais ça suffisait encore pas. Les chiards, la pension alimentaire… et l’essence, vous avez vu le prix de l’essence. »

- Passons ! Comment devient-on riche, vous avez une recette ?

- « C’est simple, il faut qu’un maximum de gens travaillent pour vous avec plus ou moins de bonne volonté. On a oublié cette évidence car les énergies fossiles permettent à tous et à chacun d’avoir entre 300 et 500 esclaves énergétiques… Si je connais, vous croyez que je suis trop con pour comprendre un polytechnicien… donc, tout le monde faisait suer le burnou sans s’en apercevoir, mais c’est fini. Il faut maintenant revenir à l’esclave bio. »

- Comment fait-on ?

- « Il faut aukmenter le bouvoir des chefs bour qu’ils puissent kontenir les brolos… Oui, c’est ça, prolos… Nein pas extrême droite, droite extrême, il faut finesse, doigté. »

- Oui je vois ! Et l’immigration ?

- « Il n’a rien compris ce con ! Pendant que les un deviennent racistes et les autres terroristes, ils ne sont ni communistes, ni socialistes, ni syndiqués. Comment on ferait sans immigrés ma poule ?... Oui, excusez moi, j’ai rien dit, un moment de relâchement. Faut dire aussi que Carlita elle baise comme elle chante, c’est spécial et expéditif. »

- Passons là encore ! Si je comprends bien, pour avoir de la main d’œuvre, vous facilitez l’immigration.

- « Tout de suite les grands mots. Non ! On lutte contre l’immigration, c’est la gauche qui est pour, mais nous on n’y arrive pas. Et il y a les Droits de l’Homme, dès qu’on affrète un charter, nos droits-de-l’hommistes vont se mettre sous les roues de l’avion. Bon d’un autre côté ça nous arrange parce que c’est pas comme ça qu’ils vont être élus. On n’y arrive pas, je vous dis ! Et puis faut bien qu’on puisse produire pas trop cher. Si vous pensez que c’est avec des cégétistes qui connaissent mieux que moi le quantitative easing qu’on va tenir les cadences pour niquer les asiats… Oui asiatiques… faut pas trop les chambrer, c’est un marché… Non, ce ne sera pas avec ces connards qu’on pourra bosser tranquillo. Mon cul… Comme le disait mon pote Vincent… Non ! Je ne vous dirai pas le nom, mais c’est du lourd… Oui, un breton, mais ça suffit. Moi je veux bien qu’on se concentre sur les images d’Épinal et les cuisses de grenouille mais ça va faire un peu léger pour équilibrer nos compte. La balance des paiements, ça vous dit quelque chose… Moi oui, en tant qu’ex-responsable et futur responsable des destinées de la France… »

- Certains groupes extrémistes font remarquer qu’en augmentant l’apport d’immigrés en France, le nombre d’attentats ne peut qu’augmenter, certains de ces immigrés étant endoctrinés par les thèses Salafistes en provenance d’Arabie saoudite.

- « C’est de la désinformation. J’ai été en Arabie, François le Flanby y a été ensuite, on a négocié des contrats en toute amitié… Oui, des contrats d’armement, vous avez quelque chose contre la Défense ? … Non ! Bah alors, fermez là… Des contrats donc qui nous ont permis de faire travailler des ouvriers immigrés chez nous et donc de réduire les tensions communautaires. Je suis un Homme de paix… faites attention à la façon que vous écrivez ça. Rien ne pourra m’écarter de la route du bien commun et de la fraternité. »

- Comment voyez vous la France du futur ?

- « Merci pour cette question car seule la destinée de la France m’intéresse. Vous avez évoqué l’Arabie Saoudite et bien il n’est pas interdit que la France puisse un jour être aussi prospère, stable et à l’abri des dangers du terrorisme. »

- Pourtant le PIB par habitant en France est environ deux fois plus élevé qu’en Arabie saoudite.

- « Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, vous connaissez ?... 18,5 milliards de fortune, le prince Walid ben Talal 18 milliards et il y en a six autres. C’est autre chose que ma retraite. Tout ça pour un bled de 29 millions d’habitants. D’ailleurs, Votre calcul est idiot car vous tenez en compte les travailleurs étrangers… Oui, c’est ça, il faut compter 7 ou 8 millions… Les étrangers, c’est 80% de la population active, le rêve. Le premier qui moufte il se retrouve dans l’avion pour Manille… Oui ! Ou d’ailleurs, on accepte tout le monde du moment qu’ils bossent et qu’ils ne mouftent pas. »

- On dit en effet que le pays est sous la coupe de 30 000 personnes.

- « Ça fait 1 sur mille. J’avais parlé des esclaves énergétiques, si on se passe du pétrole et du reste, faut ça pour qu’on est un niveau de vie honnête, point barre. »

- Encore faut-il qu’ils ne se révoltent pas.

- « J’aime bien votre forme d’humour. Vous savez que c’est l’Arabie qui décapite le plus au monde, plus que les chinois si on compare des populations comparables. En plus, ce peut être télévisé, ça calme les autres. Je ne désespère pas que la France puisse un jour se débarrasser des carcans juridiques que l’empêchent d’aller de l’avant vers le progrès. »

- Les conditions de vie sont elles conformes à la charte des Libertés de l’ONU ?

- « Personne ne gueule. Faut dire qu’on garde leur passeport, alors si ils ne veulent pas finir comme Khashoggi ils ont intérêt à coopérer. »

- On a parlé de torture à son sujet.

- « Demandez aux turcs. »

- La torture est paraît-il une pratique courante en Arabie saoudite comme l’a constaté une inspection officielle de l'Organisation des Nations unies.

- « Je n’ai jamais entendu ce genre de choses. Des gens sont prêts à tout pour se mettre en valeur, pour passer à la télé et l’ONU qui n’a pas grand chose à foutre essaie d’être au journal télévisé. »

- Il paraît qu’il y a eu un commerce d’esclaves dans la région dès le IXe siècle…

- « Moi je n’y étais pas. Laissez les historiens farfouiller dans leurs paperasses et regardez vers l’avant. »

- Les descendants des Africains réduits en esclavage sont souvent insultés à cause de leur peau foncée.

- « Tu commences à me gonfler avec tes questions à la noix. Tu crois qu’on va pouvoir continuer à s’empiffrer tranquille en faisant marner ‘les gens qui ne sont rien’ sans un minimum de moyens pour les maintenir dans le droit chemin ? Moi je travaille pour trouver des solutions crédibles à la transition écologique et je n’ai rien à foutre de tes commentaires. Allez Ciao, je me casse ! »