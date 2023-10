Le peuple palestinien : Un martyr de 75 ans à bas bruit

: « Si j’étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C’est normal, nous avons pris leur pays. C’est vrai que Dieu nous l’a promis, mais en quoi cela les concerne ? Notre dieu n’est pas le leur. Il y a eu l’antisémitisme, les nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce de leur faute ? Ils ne voient qu’une seule chose : nous avons volé leur pays. Pourquoi devraient-ils l’accepter ? »,

David Ben Gourion premier ministre d’Israël

Résumé

Une attaque éclair de Hamas s’est soldée par des centaines de morts aussi bien palestiniens qu’Israéliens et la plupart civils. C’est un électrochoc pour Israël qui croyait être sanctuarisé avec le Iron Dôme en vain ! On parle de 11 septembre !Les roquettes sont passées , les combattants du Hama ont pu forcer l’entrée du mur. Cette attaque est naturellement condamnée par les Occidentaux et Israël découvre qu’elle n’est pas invulnérable ; La colère va laisser la place à des massacres de masse. Beaucoup de politiques en France propose l’éradication du Hamas

On l’aura compris les Arabes sont absents et en veulent au Hamas de semer la pagaille de leur adoubement par Israël. Combien même Gaza va connaitre le martyr la cause palestinienne est toujours là pour cent autres années . Cela rappelle la phrase du géneral Duval le boucher du Constantinois : « Je vous ai donné pour dix ans » après les 45000 mors de mai 45 . Mutadis mutandis le peuple palestinien va souffrir, mais cela ne règle pas le problème. Dans cent ans on parlera encore du peuple palestinien Pourtant ce peuple veut être libre et vivre en paix sur les 18% de sa Palestine originelle.

Pour cela il faut bien qu’Israël admette qu’elle ne peut continuer à bafouer l’ordre moral même au prix immoral du sacrifice de ses enfants comme rapporté dans le récit de la forteresse de Massada où les assiégés s’étaient suicidés en masse plutôt que d'affronter une défaite certaine contre les légions romaines. Il y a de la place pour tout le monde en Palestine pour les deux peuples !

Déroulement de l'offensive

Le Hamas a attaqué Israël, le 7 octobre 2023 à 06 heures du matin, c’est-à-dire à l’occasion du 50° anniversaire de la « Guerre d’octobre 73 », (Kippour juif, Ramadhan Musulman) A bord de véhicules, de bateaux et même de parapentes motorisés, les combattants se sont infiltrés dans des zones urbaines d'Israël comme Ashkelon, Sderot et Ofakim, situés à environ 22 kilomètres de la frontière avec l'enclave côtière. Le Hamas s'est emparé d'équipements militaires et a pris en otage des civils. "Plus de 100 prisonniers" sont entre ses mains, selon le gouvernement israélien, L'armée israélienne, a compté plus de 3.000 tirs palestiniens, a riposté par des frappes aériennes et déclenché l'opération "Sabre de fer", détruisant des bâtiments des "centres de commandement" du Hamas à Gaza

Pour Louis Imbert : « Le Hamas palestinien peut se targuer d’avoir mené, avec un succès qui dépasse peut-être ses espérances, l’acte de guerre contre et sur Israël le plus meurtrier depuis 1948 En quelques heures, le Hamas a rempli tous ses objectifs opérationnels. Il est parvenu à déborder en vingt-neuf points la « barrière de sécurité » qui enserre Gaza. Le mouvement a pris l’Etat hébreu au piège de sa confiance excessive en ce coûteux ouvrage « high-tech » qui, après le conflit de 2014, avait prévenu l’essentiel des infiltrations, même par les tunnels. Le Hamas a su dissimuler ses préparatifs, nécessairement longs et complexes, au renseignement israélien, pourtant tout-puissant dans cette micro-enclave de 50 kilomètres de long, où se serrent deux millions d’âmes. A ce titre, un ancien officier israélien reconnaissait, dimanche, aux dirigeants du mouvement un « courage stratégique » certain ».

Peut-on critiquer Israël ?

Une réalité singulière en France dans le pays des droits de l’homme et du Conseil National de la Resistance de Jean Moulin, où les résistants du Chant des Partisans n’étaient pas des terroristes mais des patriotes il est impossible de critiquer le gouvernement israélien ans encourir les accusations les plus qui s’apparentent au terrorisme intellectuel. Naturellement le parti de la France insoumise se démarque et lucidement il tente d’éclairer les citoyens de la réalité du conflit Il a attribué la responsabilité de l’opération Déluge d’Al-Aqsa comme une conséquence directe de l’intensification de la politique d’occupation israélienne à Gaza. en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu’une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu’elle-même ». Il a appelé à un cessez-le-feu. Il a exhorté la France à user de toute son influence politique et diplomatique pour le réaliser. Il croit fermement que les peuples palestinien et israélien devraient vivre côte à côte dans la paix et la sécurité

Il se trouve en France un chanteur sur le retour tristement réputé en Algérie qui propose la liquidation physique L’Etat d’Israel est aidé dans le monde par un réseau de soutien aux Etats Unis comme l’AIPAC au Royaume Uni, en Allemagne et le plus connu le CRIF en France Pourtant beaucoup de juifs de France critiquent le gouvernement d’Israël et se rattachent au parti de la paix, mais le CRIF veut imposer un soutien inconditionnel envers la politique d’Israël .sinon on est accusé de vouloir détruire Israël donc antisémite donc passible de prison et d’une amende. On peut manifester pour le soutien d’Irael mais il est interdit de le faire pour le soutien aux Palestiniens

Une nouvelle ère sur la déconstruction de l’invincibilité d’Israêl ?

Pour Thierry Meyssan : « Le conflit sanglant qui a débuté en Palestine géographique survient après 75 ans d’injustices toutes aussi meurtrières. Du point de vue du Droit international, les Palestiniens ont le droit et le devoir de résister à l’occupation israélienne, comme les Israéliens ont le droit et le devoir de répondre à l’attaque qu’ils subissent. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu annonce qu’Israël est en guerre. Pour la première fois de son histoire, l’État hébreu est attaqué sur son territoire. Il s’agira d’une guerre très sale, meurtrière et illimitée. Israël pourra rétablir l’ordre à son avantage, mais ne pourra jamais vaincre » (2)

Histoire du Proche Orient

Une analyse lucide de Thiery Meyssan permet de comprendre l’historique : « Le Proche-Orient est un univers instable dans lequel de nombreux groupes s’affrontent pour survivre. (…) Chaque fois qu’une pièce est modifiée sur l’échiquier, l’ensemble des autres groupes doivent se repositionner. C’est pourquoi les alliés d’un jour, seront peut-être les ennemis de demain, tandis que les ennemis d’aujourd’hui étaient nos alliés hier. Au fil des siècles, chacun est devenu à la fois victime et bourreau. (…) Nous devons admettre que la paix suppose de résoudre non seulement les injustices dont souffrent nos amis, mais aussi celles dont souffrent nos ennemis. (…) nous devons distinguer celles qui défendent leurs intérêts matériels immédiats, celles qui défendent leur patrie, et celles qui défendent des principes » (2)

« L’opération actuelle combine à la fois une pluie de roquettes, destinée à saturer le Dôme de fer, et 22 attaques au sol en territoire israélien. Pour la première fois en Palestine, les tirs de roquettes ont été ciblés sur des centres de commandement israéliens de manière à favoriser les actions des commandos. Ces dernières sont officiellement destinées à prendre des otages de manière à pouvoir négocier leur échange avec les 1256 détenus palestiniens en prison de haute sécurité. Les infiltrations ont eu lieu à la fois par voie terrestre, maritime et aérienne (avec des ULM). (…) Parvenant à détecter les roquettes, mais incapable de les détruire toutes, Israël en a endurées au moins 3000 sur les 7000 tirées. Les réseaux sociaux et les chaînes de télévision arabes ont montré que le Hamas avait pris plusieurs chars et au moins le poste frontière à l’Ouest de la Bande. (…) On dénombre au moins 900 morts et 2600 blessés graves côté israélien, le double côté palestinien » (2).

Comment en est-on arrivé là ?

« Ce qui se passe poursuit Thierry Meyssan, est le fruit de 75 ans d’oppression et de violation du Droit international. Des dizaines de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies ont été violées par Israël, sans aucune sanction à son égard. Israël est un État hors Droit qui n’a pas hésité à corrompre ou à assassiner la quasi-totalité des dirigeants politiques palestiniens. Il a délibérément empêché le développement économique des Territoires tout en favorisant la création d’un État palestinien distinct qu’il contrôle partiellement. (…) La frustration et les souffrances accumulées depuis 75 ans se traduisent par des comportements violents et cruels de certains Palestiniens, conscients d’être abandonnés depuis longtemps par la Communauté internationale. (…) La situation actuelle est sans issue pour les deux camps. Après trois-quart de siècle de crimes, Israël ne peut plus prétendre à grand-chose. Sa population est désormais divisée. Durant les derniers mois, les « sionistes négationnistes », c’est-à-dire les disciples de l’Ukrainien Vladimir Jabotinsky, favorables au suprémacisme juif, ont pris le pouvoir à Tel-Aviv malgré l’opposition d’une petite majorité de la population et de gigantesques manifestations. Ses jeunes qui aspirent à vivre en paix, refusent de servir dans les armées pour brutaliser des arabes, mais les ont quand même rejointes pour défendre leurs familles et leur pays dans lequel ils ne croient pas »(2).

(…) S’agissant du côté palestinien : « (…) La Cisjordanie est gouvernée par le Fatah, le parti laïque créé par Yasser Arafat. Mahmoud Abbas et ses proches sont financés par les États-Unis, l’Union européenne et Israël. Ils sont principalement rémunérés par le Royaume-Uni, le Qatar, Israël, la Türkiye, l’Iran et l’Union européenne. Leurs dirigeants vivent dans un luxe mafieux qui contraste avec les conditions de vie misérables de leur peuple. (…) (…) Depuis 75 ans, Tel-Aviv a fait tout ce qui était en son pouvoir pour refuser l’égalité entre tous, qu’ils soient juifs ou arabes. (..) Face à ce qu’il considère comme une invasion palestinienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis la victoire. Mais que serait-elle ? Tuer tous les combattants du Hamas ne résoudra pas 75 ans d’injustice. Leurs enfants reprendront leur flambeau comme eux-mêmes ont repris celui de leurs parents ». (2)

Pour Thierry Meyssan, la Turquie contrairement à l’Iran serait impliquée. « « Sortant de l’ombre, le président Erdogan a appelé, le 8 octobre, à l’application des résolutions du Conseil de Sécurité sur la Palestine (…) C’est Ankara qui pilote le Hamas et l’opération « Déluge d’Al-Aqsa ». Inaugurant, le dimanche 8 octobre, une église orthodoxe syriaque, le président Recep Tayyip Erdoğan a déclaré, patelin : « L’établissement de la tranquillité, d’une paix durable et de la stabilité dans la région à travers la solution de la question palestinienne conformément au droit international est la priorité absolue sur laquelle nous nous concentrons lors de nos entretiens avec nos homologues (…) Ajouter de l’huile sur le feu ne profitera à personne, y compris aux civils des deux côtés. La Turquie est prête à faire sa part au mieux de ses capacités pour mettre fin aux combats le plus rapidement possible et atténuer la tension accrue due aux récents incidents (…)Tous les dirigeants occidentaux ont assuré qu’ils condamnaient les actions terroristes du Hamas et qu’ils soutenaient Israël. Par le passé, ils n’ont rien fait pour résoudre les injustices en Palestine et ces positions de principe attestent qu’ils ne le feront pas plus maintenant. De leur côté, la Russie et la Chine, refusant de prendre parti pour les Palestiniens ou les Israéliens, ont appelé, non pas à l’application des règles occidentales, mais au respect du Droit international ». (2)

Les attaques du Hamas ont détruit le mythe de l'invincibilité d'Israël

L’attaque surprise du Hamas en Israël a créé une vague de stupéfaction, on parle même d’un 11 septembre israélien malgré le Dôme de fer système de défense aérienne mobile conçu pour intercepter des roquettes de courte portée et se protéger des futures attaques des pays frontaliers. Le système israélo-américain Arrow sera la composante du bouclier anti-missile européen décidé par l’Allemagne. Les Allemands vont passer un contrat de plus de 3 milliards d’euros pour se doter d’un outil qui vient d’échouer en Israël. Comment Israël n’a-t-il rien vu venir ? Comment ses défenses ont-elles pu échouer à ce point ? Il ne s’agit pas seulement d’un échec en matière de renseignement. (…) » (3)

Marius Schattner et Frédérique Schillo, dressent un parallèle entre les événements de 1973 et ceux qui touchent aujourd’hui Israël. « Comme en 1973, les avertissements n’avaient pourtant pas manqué C’est la même stupeur, le même choc psychologique. En 1973, le gouvernement travailliste de Golda Meir n’en avait pas tenu compte, préférant les assurances trompeuses du renseignement militaire, selon lesquelles les Arabes n’oseraient pas affronter la suprématie de Tsahal. Là encore, ils ont osé(…) » (4)

Laissé faire pour « rayer Gaza de la carte » ?

.« Certains sur les médias sociaux poursuit Juliette Kayyem suggèrent imprudemment que les échecs ne peuvent être expliqués que par un effort diabolique de Netanyahou pour unifier le pays en entrant en guerre (…) Les Israéliens infiltrent des groupes terroristes et paient leurs membres pour obtenir des renseignements. Ils détruisent les infrastructures à Gaza à titre de dissuasion. Israël utilise depuis longtemps l’assassinat contre ses ennemis en Iran et ailleurs. Les renseignements, échangés avec et depuis les alliés et même les pays arabes, sont nombreux. Les raids de bombardement et les excursions militaires contre le Hamas font partie de la mission antiterroriste d’Israël. Apparemment, rien de tout cela n’a détecté, ou du moins pas assez tôt, les signes d’une attaque » (3)..

Dans cet ordre on parle de piège tendu par Israël et dans lequel est tombé le Hamas . Certains analystes avancent que ces attaques sont un scénario voulu par le gouvernement Netanyahu . Michel Chossudovsky de Global Research, nous présente l’avis de Philip M. Giraldi qui s’interroge si tout cela n’est pas voulu pour éradiquer Hamas , même si le prix à payer est tragique : « Tôt le samedi 7 octobre 2023, le Hamas a lancé l’opération « Tempête Al-Aqsa », dirigée par le chef militaire du Hamas, Mohammed Deif. Le même jour, Netanyahou a confirmé un soi-disant « état de préparation à la guerre ». Un plan minutieusement élaboré pour mener une guerre totale contre la Palestine a-t-il été envisagé avant le lancement de l’opération « Tempête sur Al-Aqsa ? » ? « Suis-je le seul à avoir lu un discours prononcé par Netanyahu ou un membre de son cabinet il y a environ une semaine, dans lequel il/ils a/ont fait référence à une « situation de sécurité en développement », ce qui suggère plutôt (à mon avis) qu’ils étaient peut-être au courant de l’évolution de la situation à Gaza et qu’ils ont choisi de laisser les événements se produire afin de pouvoir rayer Gaza de la carte en représailles et, peut-être en s’appuyant sur la promesse des États-Unis de soutenir Israël, d’impliquer ensuite l’Iran et d’attaquer ce pays. .En tant qu’ancien agent du renseignement, il m’est impossible de croire qu’Israël ne disposait pas de nombreux informateurs à l’intérieur de Gaza, ainsi que de dispositifs d’écoute installés le long du mur frontalier, qui auraient permis de repérer les mouvements de groupes et de véhicules. Tout cela pourrait n’être qu’un tissu de mensonges, comme c’est souvent le cas. ». (5)

Un argument abonde dans le même scénario Thierry Meyssan nous rappelle la « naissance de Hamas » ; il écrit : « Lors de sa création, le Hamas était financé par le Royaume-Uni. Il a été soutenu par les services secrets israéliens pour affaiblir le Fatah de Yasser Arafat. Puis Israël l’a combattu et a assassiné son leader religieux, le cheikh Ahmed Yassine. Puis, à nouveau, Israël a utilisé le Hamas pour éliminer cette fois les dirigeants de la Résistance palestinienne marxiste.(…)Mais aujourd’hui, à nouveau, le Hamas combat son allié d’hier, Israël(…) » (2)

Cela serait effectivement diabolique ; le calcul serait qu'Israël mette en œuvre une "solution finale » concernant le Hamas, pour lui permettre de régner en maitre au Moyen Orient donnant du grain à moudre à tout les pays arabes qui veulent rentrer dans le rang des Accords d'Abraham si la question palestinienne est réglée selon les vœux d'Israël a savoir un peuple soumis qui rentre dans le moule d'un apartheid assumé

La vision hémiplégique d’un Occident qui a perdu son âme

Sans surprise on remarque que l’Occident comme un seul homme trouve dans cet intermède de la guerre en Ukraine le moyen d’affirmer sa puissance et son mépris de l’éthique et de la quarantaine de résolutions de l’ONU bafouées par Israël concernant l’injustice faite au peuple palestinien Les Etats-Unis et les Etats européens, ont exprimé leur solidarité avec Israël et réaffirmé son « droit à se défendre c’est d’ailleurs le même mantra annoné par tout ceux qui font allégeance à Israël M. Biden a déclaré que Washington était « prêt à offrir toute l’assistance appropriée pour soutenir le gouvernement et le peuple d’Israël ». Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné l'offensive du Hamas et appelé "la communauté internationale à des "efforts diplomatiques pour eéviter une conflagration »

Analyse des causes de la situation actuelle d’apartheid

Sous le titre « L’entité sioniste frappée en plein cœur : hypocrisie et hystérie tous azimuts ! » nous lisons cet éditorial d Rivarol percutant qui décortique la mécanique sioniste et la façon dont elle gère le monde occidental en face d’un monde arabe dirigé par des potentats arabes dans leurs ensembles qui ont fait il y a encore une semaine de la course à l’adoubement par Israel à travers les Accords d’Abraraham le pari de sauter dans le train de l’allégeance. Nous sommes loin du front du refus.. Nous lisons : « A moins qu’on ait laissé faire les assaillants pour mieux massacrer par la suite les Palestiniens, dans une sorte de 11-Septembre bis, ce qui n’est pas en soi impossible. Il y a quelques mois, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, déclarait : « L’Autorité palestinienne est notre fardeau, le Hamas est notre chance ». On dénombre plus de 700 morts du côté israélien et plus de 2150 blessés, dont 200 dans un état grave, d’après le dernier bilan. La riposte de l’entité n’a pas tardé. Le Premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, a fait couper le gaz, l’électricité et l’eau courante dans toute la bande de Gaza, ce qui risque de conduire à de terribles souffrances, voire à une mort atroce, ses habitants (plus de deux millions) alors même que Gaza est déjà un camp de concentration à ciel ouvert. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, un proche de Netanyahu, a parlé « d’animaux humains » (sic !) pour désigner les Palestiniens. Il est vrai que, dans le Talmud, tous les non-juifs sont assimilés à des animaux ! » (6)

« (…) La quasi-totalité des média et de la classe politique en France, en Europe et en Occident, s’aligne inconditionnellement sur l’entité sioniste et utilise sans retenue les éléments de langage des Likoudniks. L’attaque des combattants palestiniens est considérée invariablement comme un acte terroriste, contrairement à la politique de l’entité sioniste à l’égard des Palestiniens depuis trois quarts de siècle. L’entité sioniste a le droit de voler et d’occuper illégalement des territoires, d’humilier, de brimer, de brider, d’exproprier et de persécuter tout un peuple, en lui déniant tout droit, en le dépossédant de tout, en ayant construit un long et haut mur pour l’isoler, en revanche les Palestiniens n’ont qu’un seul droit : se laisser massacrer en silence. On a l’impression en ce moment de revivre l’unanimisme soviétoïde que l’on a connu en 2015 au moment des attentats contre Charlie Hebdo. De la même manière, actuellement, si l’on ne soutient pas inconditionnellement l’entité sioniste, si l’on ne considère pas que le camp palestinien, et lui seul, a tous les torts, on est accusé d’apologie de terrorisme, pas moins ! (…) » Au lieu d’analyser froidement, objectivement, calmement, sans passion, la situation actuelle, d’en chercher les causes, d’en prévoir les conséquences, d’en évaluer les responsabilités, on nage en pleine hystérie. Que l’on ne puisse que déplorer les souffrances atroces que provoquent les guerres, les conflits armés et manifester sa compassion envers Toutes les victimes de Toutes les parties en présence, à commencer bien sûr par les civils qui payent durement dans leur chair et dans leur âme le prix de ce conflit sans fin est une évidence. (..) » (6)

« Il est consternant poursuit l’éditorialiste, de Rivarol de voir cette écœurante servilité des gouvernements occidentaux, des media et de la classe politique qui se rangent sans réserve, sans nuance, sans restriction du côté de l’oppresseur sioniste et n’ont pas le moindre mot de compassion ou de compréhension pour les Palestiniens. On se range du côté du plus fort, du plus bruyant, du plus influent, du plus puissant. Qu’on écoute la radio ou qu’on regarde la télévision, de Cnews à BFM, c’est partout Radio Shalom, c’est Tel Aviv-sur-Seine ! (…)

Il y a dans cette accusation de terrorisme à l’égard des Palestiniens beaucoup d’hypocrisie. La LICRA ne fait-elle pas régulièrement et sans aucune réserve l’éloge de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale ? Or que faisaient les résistants sinon résister à un occupant ? Et s’ils venaient à capturer un occupant ou un collaborateur, les Résistants ne faisaient généralement pas dans la dentelle. Y aurait-il alors une résistance légitime ? Celle pendant la dernière guerre ou celle du FLN algérien contre les Français en Algérie. Et une résistance illégitime ? Celle des Palestiniens face à l’occupation et à la colonisation israéliennes. De qui se moque-t-on ? De même les bombes qui s’écrasent sur Gaza seraient légitimes mais pas les roquettes touchant l’entité sioniste ? Au nom de quelle morale ? » (6)

« (…) Ce sont les mêmes qui nous parlent sans cesse de l’importation, selon eux inadmissible, du conflit israélo-palestinien en France qui en rajoutent dans le soutien fanatique et exalté à l’entité sioniste au point actuellement d’organiser partout dans le pays des manifestations en faveur de l’Etat hébreu et de faire interdire toutes celles en faveur des Palestiniens. (…) jamais sans doute n’avait été aussi manifeste le fait que l’Occident entier est lui aussi un territoire occupé. Les décideurs, les médias, les partis sont quasiment tous sous contrôle. Et gare à ceux qui expriment, même modérément, un point de vue différent ou discordant. (..). La tyrannie avance. Inexorablement. Ce n’est pas seulement les Palestiniens qui sont dépossédés, humiliés, écrasés, criminalisés, ce sont tous les hommes libres qui écoutent la voix de leur conscience et qui refusent la manipulation, le grégarisme, rejettent le mensonge, l’imposture, combattent l’hypocrisie, l’hystérie et la tyrannie, sous toutes leurs formes. Quoi qu’il en coûte(…) » (6)

L'occupation sioniste a empêché trois ministres européens de visiter un village palestinien début octobre Au contraire fidèle à la politique du plus fort, elle n’a pas protesté contre cette décision israélienne Au contraire fidèle à la politique d la servilité comme première représailles envers un peuple sans défense en réaction aux attaques du Hamas ‘L'UE a annoncé le retrait des aides dépassant 600 millions d'euros contre Israël : "Tous les paiements immédiatement suspendus, tous les projets réexamines, tous les budgets concernant des projets, y compris pour 2023, reportés jusqu'à nouvel ordre, a annoncé le commissaire hongrois en charge du voisinage et de l'élargissement, L'Espagne se dit en "désaccord" à la décision de retrait des aides économiques européennes » (7)Tom Kerkour

Aina el Arab ? Où sont les Arabes

La veille de l’attaque de Hamas et comme d’habitude des centaines de colons sionistes prennent d’assaut la mosquée d’Al-Aqsa En 2022 il eut plus de 200 assauts devant l’indifférence des autorités de police L'embarras des pays arabes, majoritairement hostiles au Hamas Entre condamnations de l'attaque du Hamas et soutien affiché aux Palestiniens, les pays arabes, qu'ils soient en bons termes avec Israël ou non, jouent les équilibristes et ont du mal à dissimuler leur gêne depuis les événements du week-end. : « Les réactions écrit Olivier Marbot se multiplient dans les capitales du Maghreb et du monde arabo-musulman, . La tonalité est toutefois assez différente d’un pays à l’autre, en particulier entre les pays arabes ayant normalisé leurs relations avec l’État hébreu et ceux qui conservent une hostilité de principe Au Maroc, le roi a appelé « à la tenue d’une réunion d’urgence du conseil de la Ligue arabe » Le ministère des Affaires étrangères a souligné le royaume « condamne les attaques contre les civils d’où qu’ils soient ». Alger appelle les instances internationales à intervenir « pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité, qui sont devenues la marque de fabrique de l’occupation sioniste des territoires palestiniens (…) la Tunisie n’a cessé d’afficher un soutien indéfectible à leur égard. Kaïs Saïed souligne le « droit des Palestiniens à établir la capitale de leur État à Al-Qods ». L’Égypte, a tenu à rester fidèle à son rôle de médiatrice, appelant les deux camps à « faire preuve de la plus extrême retenue » et mettant en garde contre le grave danger de l’escalade en cours . Les Émirats arabes unis, se sont dits « consternés » par la prise d’otage de civils israéliens. le ministère saoudien des Affaires étrangères a appelé à « un arrêt immédiat de l’escalade entre les deux camps et à la protection des civils » (8)

Conclusion

Un grand dirigeant de la cause juive a eu ces mots dont devrait s’inspirer ceux qui veulent enterrer la cause palestinienne Nous lisons : « j’ai dit que le malheur d’Israël était d’avoir pour adversaires les Arabes et non plus les Anglais. En effet, les Anglais ont le génie de l’oubli ; en l’espace d’une génération, ils ont perdu le plus grand empire du monde et, malgré cela, ils sont très heureux : Imaginez-vous les Juifs dans cette situation ? Il y a deux mille ans, le temple de Jérusalem fut détruit et, chaque année, pour commémorer cette destruction, nous observons un jour de jeûne. Si nous avions perdu un empire équivalant à celui des Anglais, nous devrions jeûner deux fois par semaine pendant vingt siècles ! » (9)

« Et les Arabes sont comme nous. Les Arabes ont, eux, la même mémoire historique que les Juifs. La race sémite est très entêtée et n’oublie rien. C’est une idée tout à fait naïve de croire qu’ils finiront par oublier notre présence en Palestine, qu’ils se feront une raison de notre occupation du Golan ou du Sinaï. Ils ont prouvé qu’ils poursuivraient la guerre jusqu’à ce qu’ils obtiennent leurs territoires. Aussi toute cette politique des faits accomplis représente-t-elle un énorme gaspillage. Combien de centaines de millions de dollars Israël a-t-il dispensé pour la ligne Bar Lev, sur le canal de Suez, qui a été enfoncée en quelques heures ? Combien de villages crée-t-on qu’il faudra anéantir un jour ? (...) Quant à la bande de Gaza elle-même, il faut la rendre. Soit à la Jordanie, soit à un État palestinien, s’il s’en crée un, avec, dans tous les cas, un « corridor » vers Gaza dont le traité de paix ferait un port libre. (…) il n’y a aucun espoir pour un État juif qui devrait lutter encore cinquante ans contre des ennemis arabes. Quel sera leur nombre dans un demi-siècle ? » (9)

Les Occidentaux soutiennent encore et toujours Israël pour une faute originelle commise à l’endroit des Juifs, par l’un des leurs. Ce sont les Palestiniens qui payent pour une faute qu’ils n’ont pas commise et qu’ils expient depuis un siècle. Israël doit montrer se muscles Après l'affront, la vengeance L’exploit de Hamas contre Israël ne pouvait rester « impunie » les représailles devront être terribles Israël coupe l’électricité, l’eau, le gaz et interrompt l’approvisionnement en nourriture aux 2,3 millions de Palestiniens dans une prison à ciel ouvert sans perspective pour les jeunes

Le monde arabe, au sens géopolitique, n'existe plus depuis des années ». Faut croire qu'il a perdu la foi pour la cause juste de la Palestine Nous le voyons il n’y a plus de décision d’ensemble c’est chacun pour soi et la cause palestinienne est orpheline l’aplaventrisme des pays arabes tétanisés par Israël, veulent plus que jamais normaliser leur relation avec Israël en devenant leur vassaux Israël utilisera leurs mannes pétrolières pour les développer scientifiquement et technologiquement. Les Occidentaux soutiennent encore et toujours Israël pour une faute originelle commise à l’endroit des Juifs, par l’un des leurs. Ce sont les Palestiniens qui payent pour une faute qu’ils n’ont pas commise et qu’ils expient depuis un siècle. les représailles devront être terribles Israël coupe l’électricité, l’eau, le gaz et interrompt l’approvisionnement en nourriture aux 2,3 millions de Palestiniens Gaza encore une fois doit se préparer à l’apocalypse dans une prison à ciel ouvert sans perspective pour les jeunes ; la raison devrait prévaloir et Israël devrait donner une chance à la paix et penser à la jeunesse des deux pays, en laissant les « récits » de côté 75 ans après Il est tant de le faire.

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger