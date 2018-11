Le phénomène des OVNIs

Soucoupes, triangles lumineux, yeux globuleux et trois doigts... Conceptions de l'alien ! Mais l'alien, comme toutes les images de l'esprit, signifie quelque chose d'autre que l'« alien ». Il s'agit en conséquence de trouver de quoi l'alien peut-il être le représentant bien involontaire. Le titre de l'article est évocateur : l'alien, c'est d'abord le jugement de Dieu. L'alien est une réminiscence, un mythe-qui-n'en-est-pas-tout-à-fait-un, de l'imaginaire multimillénaire des religions (donc des hommes). On pourrait, de là, conjecturer sur la signification à caractère prédictif de l'image de l'alien.

Il est bien évident qu'aujourd'hui le ciel ne laisse pas de marquer les imaginations. Un seul coup d'œil là-haut suffit, rapidement, à être frappé par l'idée de transcendance. D'où vient la soudaineté et la naturalité des Cieux comme grand habitat divin : le ciel est beau et grand, comme Dieu. Du ciel vient la lumière. Dans le ciel loge le soleil. Des images de la perfectibilité, de la tension vers le haut, du développement incessant. Bref : on ne saurait qualifier le ciel avec tous les attributs positifs du monde.

Or, le ciel, qui témoigne de Dieu (ou des dieux), dépasse l'impression qu'on en a. On ne vénère pas le ciel parce qu'il est ciel, ou les constellations d'étoile parce qu'elles sont belles. On révère d'abord la façon dont elles ont été disposées par le je-ne-sais-quoi universellement ressenti.

Sans compter, aussi, que le ciel gronde.

Partant, ce qui surgit du ciel est la beauté et la terreur (deux éléments pouvant ne fait qu'un, ce qu'on nommait à l'époque romantique le « sublime »). Par conséquent, le ciel est sublime, une combinaison d'éléments hétéroclites dont le point commun se trouve dans la transmission sans cesse de fortes énergies...

De sorte que le ciel ne pût disparaître, comme ça, de nos imaginations.

Et il est aussi bien évident que les mythes ni n'apparaissent, ni de disparaissent d'un coup. Ils évoluent, se dégradent, se métamorphosent. Une telle modification formelle aboutit souvent à l'inconscience. De fait, le mythe relève de l'inconscient. On n'écoute pas le mythe sous le nom de « mythe », puisque ce mot-là relève d'une dichotomie précise selon laquelle le mythe se distingue de l'histoire scientifique – laquelle raconte l'histoire, la « vraie », tandis que le mythe s'en écarte si bien que je puis le distinguer d'avec les faits. Cependant, chez le « mythisé », son mythe est amythique. Le mythisé ne connaît pas le mythe. Non pas qu'il ne distingue pas certaines catégories de faits, mais le mythe peut dire la vérité sans le référentiel. Autrement dit : il touche le référentiel et le non-référentiel, deux modalités de la vérité. Le référentiel n'est pas en conséquence le criterium de la vérité. Et le fait que, aujourd'hui, dans notre esprit cartésien, on tienne le référentiel pour le vrai n'écarte pas le mythe, mais le restreint à une certaine sphère (de même qu'autrefois il était réduit par l'invasion d'un nouveau mythe par lequel il se faisait absorber), en permettant toujours sa production perpétuelle.

Aussi tenons-nous à la référentialité. Or pourtant nos croyances actuelles témoignent également de nos doutes quant à l'esprit scientifique, sans que nous nous rendions compte en quelque sorte du caractère mythique d'une telle croyance (forcément) hors-référentialité, persistante.

Au nombre de ces croyances, les OVNIs.

Le ciel, source jamais interrompue d'émerveillements et de terreurs, a vu sa mythologie modifiée : le ciel est toujours bien évidemment la source de la peur et de la fascination, de telle façon qu'on conçoit sa menace et sa beauté sous l'OVNI. Car l'alien incarne parfaitement cet intérêt. L'alien en effet est tout à la fois sujet à l'horreur d'une existence ne répondant pas aux critères de la moralité humaine et des conditions humaines de l'existence, et au pur intérêt scientifique pour l'étude des spécimens insolites. D'où les fameuses dissections d'alien, ou les aliens conservés dans du formol, et la nature reptilienne de l'alien. L'alien représente le Serpent, c'est-à-dire le danger, et la tentation, malgré leur apparente nature d'opposés.

L'alien, qui plus est, ne répond pas à la référentialité. On lui donne des pouvoirs, soit directement issus de sa nature de race supérieure, soit tirés de sa technologie avancée... Grâce à quoi il s'approche du bord du connu rationnel. Nous ne faisons face qu'en apparence à la rationalité et à la référentialité. Mais c'est une illusion – l'alien dépassant de loin le possible en terme d'innovations technologiques.

D'ailleurs, l'alien n'est pas non plus le produit des films – ce qu'on pourrait me rétorquer afin de déconstruire le mythe.

Les films ne viennent pas de nulle part. Ils sont conçus par des scénaristes. Et les images de l'esprit n'apparaissent pas davantage soudainement, s'infiltrant dans la cervelle comme un cheveu se pose sur la soupe. Au contraire : les images sont des objets en soi, dont on peut plus ou moins aisément retracer l'origine. Par conséquent, le film a peut-être donné une forme à l'alien, mais l'idée au moyen de laquelle l'alien a pu être formalisé est elle-même la résultante de motifs spécifiques de l'imagination qui, une fois encore, ne sont pas nés au hasard.

Il s'agit donc de dire que l'alien est une nouvelle conception du Jugement de Dieu. De fait, majoritairement ces temps-ci, on songe à l'alien à rebours d'E.T. – les hommes ne menacent pas l'alien, les aliens menacent les hommes.

Ceci parce que, entre le temps des premières observations d'OVNIs et les années 2000, des guerres ont eu lieu. Par conséquent, l'humanité a blanchi sous le harnais militaire et technologique. Et l'Apocalypse est toujours ardemment attendue sous de nouvelles formes, ces nouvelles formes étant le contrecoup de l'apparition des technologies de la guerre.

De plus, l'œil surpuissant de l'alien est celui de Dieu. La mythologie ufologique concorde idéalement avec l'Apocalypse néotestamentaire. On peut même dire qu'elle la résume en images. De sorte que l'alien révèle la pertinence et de l'alien lui-même et de l'utilité des mythes – laquelle utilité signifie non pas que les mythes ont raison stricto sensu, mais que le fait qu'ils ont (peut-être) raison témoigne d'autre chose. On ne saurait pas réduire non plus la vision des aliens à une expectation craintive des bombardements nucléaires... Car la mort venant du ciel n'est pas un thème nouveau. Nous l'avons dit : on peut facilement tracer toute une généalogie de ce motif récurrent pour lors qu'on dispose des sources adéquates.

Et, de là, on a aussi voulu tourner en ridicule les prophètes de malheur. Et puis plus encore ceux qui voyaient, dans des écrits, l'annonce prédictive des bombardements...

Mais qu'on y regarde de plus près : vraiment ? Rien n'est anodin, quand bien même un certain rationalisme stupide nous interdirait de conjecturer par-delà la factualité de l'événement.