Le piège des taux de change dans lequel nous sommes tombés !

Il y a seulement quelques décennies ...

* France et français savaient produire TV, téléphone, appareil photo, camescope, médicaments, composants électroniques, électricité, etc. pour répondre à leurs besoins

* le taux de chomage était bien plus faible

Maintenant

* la crise covid a montré que nous manquons de biens parfois de première nécessité

* impossible d'avoir un smartphone, une caméra, un jouet, etc. sans dépendre des autres. Et plus globalement pour une bonne part de notre industrie, dépendance totale.

* même dans des activités que nous savons encore faire comme la construction automobile, nous dépendons des autres pour les composants électroniques.

Pourquoi cette perte totale d'indépendance ?

Pourquoi sommes-nous passés d'un système de type "circuit court" et "relative autosuffisance" à "dépendance totale" ?

Pourquoi sommes-nous passés d'un système de type "presque le plein emploi, chacun vivant dignement de son travail" a un système d'assistanat avec tous les effets induits négatifs ?

La réponse est simple ! Nous sommes collectivement tombés dans le piège des taux de change.

Certains décideurs ont cru malin de remplacer la production nationale par la production étrangère "parce ce que c'est moins cher".

Belle illusion temporaire !

Aujourd'hui

* non seulement, nous dépendons de la production des autres pour subvenir à nos besoins, nous connaissons le chômage de masse

* mais notre production et nos ventes sont largement insuffisantes pour compenser ce que nous achetons (déficit annuel de 85 milliards d'euros, plus d'un smic par français bébés et séniors inclus !)

* oui, vous avez bien lu ! si l'on raméne le déficit commercial aux seuls actifs (24 millions), cela fait 3.5 smics par personne et par an de déficit ! Evident que l'on ne peut plus vivre à crédit encore longtemps ainsi !



* et ceci en ayant largement vendu "les bijoux de famille" puisque l'écart entre ce que les etrangers possédent en France, et ce que les français possèdent à l'étranger nous est largement défavorable, envion 700 milliards d'euros ! 10 000 euros par français bébés et seniors inclus !

La solution ?

Bien sûr ne plus tomber dans ces pièges stupides, je vous invite à développer notre esprit critique collectif en parcourant le scandale de quelques indicateurs déjà dénoncé en 2016

http://lecoindubonsens.unblog.fr/2019/03/23/pib-taux-de-change-attention-aux-comparaisons-stupides/

http://lecoindubonsens.unblog.fr/2019/03/23/vivre-avec-un-dollar-par-jour-soyons-serieux/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_nominal

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut_par_habitant

Reprenons

* l'idée des circuits courts largement défendue par les écolos,

* l'idée de l'indépendance nationale largement défendue par les nationalistes de droite et de gauche

et prenons-nous en charge, France d'abord, pour être responsables et autonomes.

Nous avons su le faire, pourquoi en serions nous incapables maintenant ?

Même si la complexification du monde peu rendre intéressante la gestion de certains dossiers à un niveau plus global.

* l'homme préhistorique était totalement autonome

* puis, le monde devenant plus complexe, nous avons confié la fabrication du pain au boulanger et la défense au soldat

aujourd'hui, pourquoi ne pas confier au niveau européen, par exemple (mais à débattre)

* notre défense

* notre industrie

* notre monnaie ... en ayant bien sûr réglé en préalable le problème des taux de change (au moins européens) cause de bien de nos difficultés