Le pire des scénarios « Jaunes » est-il impossible ? Le pire des scenarios, ce serait que Quidam Lambda perde tout espoir… et se fâche… Il y a presque 10 ans, l’étrange épopée de Theodore (Ted) Kaczynski - dit UNABOMBER - m’avait suggéré un article qui m’avait alors valu quelques commentaires sur divers médias.

Je vous donne ici le lien vers « les 7 du Québec » l’un de ceux où (inter alia) il avait alors paru. je vous invite à la lire :

https://nouvellesociete.wordpress.com/2011/06/26/quand-lindividu-se-fache-2/

Pourquoi rappeler cet incident ? C’est que je vois une similitude avec ce que nous vivons présentement. Suis-je trop pessimiste, en pensant que des milliers de gens éborgnés ou autrement grièvement blessés pour avoir manifesté leur mécontentement de politiques de l’État – des politiques qu’une vaste majorité de la population condamnent - créent un terrain dangereusement fertile pour des extrêmistes ?

Il a suffi d’UN (1) UNABOMBER pour mettre les USA sur les dents pendant une décennie et faire des dizaines de victime innocentes ; il faudrait combien de gens aujourd’hui en Fance, ayant souffert POUR RIEN sur nos ronds-points un grave préjudice réel, avant qu’une part même ultra-minoritaire d’entre-eux décide de répondre du tac au tac ? Ce serait suffisant pour un cauchemar.

Totalement illogique, bien sûr. Si un ou plusieurs lunatiques ou fanatiques venaient se venger sur la population innocente, cette réaction discréditerait tout le mouvement Jaune ! Bien sûr. Mais cet illogisme suffit-il à vous rassurer ? Moi pas vraiment… D’abord parce que la cible pourrait ne pas être aléatoire, mais être un des éléments du pouvoir que l’on pourrait bien ne pas être unanimes à juger absolument innocents… Mais surtout, parce qu’on peut faire un pas de plus dans l’abjection.

Si leur réaction violente allait discréditer ce mouvement populaire des Gilets Jaunes qui est à détruire la structure du pouvoir telle que nous la connaissons, n’y en aurait-il pas quelques-uns parmi nous pour penser que cette "action violente illogique" n’en aurait pas moins produit un résultat providentiel ? De là à penser qu’il n’est pas prioritaire de s’y opposer de façon préventive avec énergie… Il n’y a qu’un pas. Ce ne serait pas la première fois qu’un État laisse bruler son Reichstag pour en tirer profit, n’est-ce pas ?

Il y a des scénarios qu’il faut à tout prix éviter. Or, chaque jour qui passe sans qu’on apporte une réponse sérieuse aux inquiétudes de la population – alors qu’augmente le nombre des victimes des exactions du Pouvoir – il est NECESSAIREMENT à se constituer un groupe significatif de ces victimes, de leurs proches et de leurs amis qui ne seront plus des adversaires loyaux de l’Etat, mais des ENNEMIS MORTELS des responsables des politiques actuelles.

Des ennemis qui ne pardonneront pas. Et s’il y a un Kaczynski qui apparaît parmi eux, on regrettera d’avoir été aussi méchants… et aussi bêtes. Car c’est ainsi que sont nées toutes les mafias. Nées des désirs de vengeance qui se répondent et qui n’en finissent pas.

Il faut arrêter cette dérive. Un gouvernement devra venir qui fera de plates excuses au peuple… et qu’il ait eu tort ou raison au début est devenu de moindre importance.

Pierre JC Allard