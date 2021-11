Le Plan B pour contenir la menace nucléaire de l’Iran

L’évocation d’un plan B pour mettre fin à la menace nucléaire iranienne en cas d’échec des efforts pour relancer l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et le P5+1 s’est limitée aux déclarations officielles israéliennes il y a quelques semaines.

Mais les tergiversations et la réticence de l’Iran à retourner à Vienne et à reprendre les négociations ont clairement contribué au succès des efforts israéliens pour convaincre son allié américain de la nécessité d’un plan alternatif pour faire face à la menace iranienne.

Il y a environ un mois, l’ambassadeur israélien aux États-Unis et aux Nations unies, Gilad Erdan, a déclaré que les États-Unis et les autres puissances mondiales envisageaient un plan B pour stopper le programme nucléaire iranien en cas d’échec des négociations de Vienne.

« Dans le passé, on estimait qu’il y avait 80 % de chances qu’il [l’Iran] revienne à l’accord [nucléaire de 2015], aujourd’hui, ce chiffre est tombé à environ 30 %. »

Suite à cette déclaration, les rapports ont débordé sur les réunions entre les responsables sécuritaires et militaires israéliens et leurs homologues américains afin d’envisager des scénarios pour faire face à la possibilité que les mollahs continuent à tergiverser et à parier pour gagner du temps afin d’avoir toute latitude pour faire avancer leur programme nucléaire et présenter au monde de nouvelles données et faits stratégiques.

En effet, jusqu’à récemment, l’administration Biden s’en est tenue à une stratégie consistant à imposer de nouvelles sanctions au régime des mollahs iraniens s’il refuse de revenir sur l’accord nucléaire. Mais Israël a réussi à développer une stratégie plus efficace.

Un plan alternatif comprend une pression politique, diplomatique et économique importante appliquée conjointement par les États-Unis, l’Europe, la Russie et la Chine pour forcer Téhéran à revenir aux négociations, et un plan qui inclut une menace militaire si les pourparlers de Vienne échouent.

Bien que l’administration Biden ait largement privilégié l’option diplomatique dans le traitement de la question nucléaire iranienne jusqu’à présent, les actions des mollahs ont placé la Maison Blanche dans une position stratégique pour le moins critique.

Le président Biden a démontré son incapacité à choisir des options stratégiques alternatives qui préservent le statut des États-Unis et leur capacité à protéger leur plus proche allié, Israël. Cela a contribué à rapprocher rapidement les positions américaines et israéliennes sur un terrain commun.

Les États-Unis ne peuvent plus prétendre qu’ils comptent uniquement sur la diplomatie pour faire face à la menace nucléaire iranienne. Il y a une intelligence palpable de la diplomatie israélienne face à la position américaine. Cela se reflète dans l’approche du nouveau gouvernement de Naftali Bennett dans le traitement du dossier nucléaire iranien.

La confrontation aiguë avec le point de vue américain n’existe plus comme sous Netanyahou. L’idée d’un rejet absolu de l’accord nucléaire et la tendance à se tenir sur un terrain d’entente avec le point de vue des États-Unis se sont même transformées en l’inverse. C’est une vision intelligente.

Israël a reconnu que l’accord dans sa forme actuelle a peu de chances de reprendre vie étant donné la ligne dure actuelle de l’Iran.

Ibrahim Raisi et ses négociateurs ont présumé de leurs forces ; ils ne peuvent se défaire de cette situation que s’ils obtiennent une dérogation majeure de la part des États-Unis, qui lèveront probablement les sanctions contre l’Iran avant d’accepter un retour à l’accord nucléaire, ce à quoi la Maison-Blanche aura du mal à répondre.

Le succès de cette stratégie israélienne a été rapide car l’administration Biden n’a pas complètement abandonné l’option militaire pour traiter avec l’Iran en cas d’échec de l’accord nucléaire.

Les États-Unis sont venus parler, même timidement, du plan B et des autres options qui sont sur la table, y compris l’option militaire, comme l’a déclaré le ministre israélien des affaires étrangères lors d’une conférence de presse conjointe sur les « options alternatives » après le discours de son homologue américain.

« Je pense que le monde entier comprend quelles sont les autres options, » avait déclaré Yair Lapid. Il est vrai que les États-Unis continuent de faire preuve d’une certaine retenue et de prudence lorsqu’il s’agit d’accroître la pression sur les mollahs, craignant que cela ne renforce leur entêtement et n’entraîne une accélération du développement de leur programme nucléaire.

Mais cette réticence pourrait ne pas durer longtemps si les Iraniens continuent de retarder leur retour aux négociations de Genève. En outre, il est difficile de parier que ces négociations aboutiront à un résultat positif.

Il est certain qu’à ce stade, l’évolution des chances du plan alternatif pour faire face à la menace nucléaire iranienne dépend du comportement du régime des mollahs iraniens, qui envoie des signaux contradictoires sur les négociations et mise beaucoup sur la politique de la corde raide. Mais ce pari semble risqué et contribue fortement à pousser la crise vers le point de non-retour.