Le Plan de Destruction du Qatar

Outre la politique et les médias, et le bruit que le Qatar fait à ces deux niveaux, il y a un côté caché que beaucoup de gens ne voient pas et qui reflète l'absence d'horizon stratégique pour les dirigeants du Qatar.

L'économie est le mot clé dans la prise de décision politique et stratégique. Chaque politicien est censé servir les intérêts du peuple et garantir son bien-être. Mais au Qatar, la considération économique est absente et les intérêts du peuple ne sont pas pris en compte. La prise de décision à Doha sert l'émir et son père, pas le peuple du Qatar.

Le Qatar a été réduit en la personne du Prince, et les calculs de l'économie et des intérêts ne figurent pas dans la table de discussion des mauvais conseillers du palais.

Je dis cela parce que l'économie qatarie se détériore nettement depuis le début de la crise avec les pays appelant à la lutte contre le terrorisme. Le dernier indicateur a été publié hier par Standard & Poor's, qui a transformé les perspectives pour l'économie du Qatar en « négatif », en s’attendant à une croissance économique lente et une performance financière entravée. L'agence a attribué les perspectives négatives aux répercussions potentielles du boycott sur l'économie et le budget, mais a ajouté que les attentes sont que les autorités continueront d'essayer de gérer les effets du boycott qui menace l'économie qatarie des risques qui affecteront la notation .

Les économistes savent que les banques qataries ont du mal à s'attaquer aux graves répercussions de la crise sur le secteur financier qatari en essayant d'émettre des emprunts auprès de l'étranger à des prix plus élevés. C'est en raison de l'augmentation du risque après le boycott que 7,5 milliards de dollars de dépôts étrangers et 15 milliards de dollars de dépôts et de prêts interbancaires ont été retirés, selon la banque centrale du Qatar. Les analystes s'attendent à ce que les banques perdent plus de 3 à 4 milliards de dollars de dépôts à Doha au cours des prochains mois, ce qui a incité Fitch à avertir le Qatar de l'impact négatif important du retrait des dépôts non locaux des banques qataries

Moody's a abaissé les perspectives pour neuf banques majeures du Qatar de « stable » à « négatif » et a maintenu une perspective négative pour une banque. Les cotes négatives pour ces banques sont basées sur des facteurs tels que le mauvais environnement d'exploitation, en particulier pour le financement bancaire, et la réduction de la capacité du gouvernement à soutenir les banques locales, ce qui a entraîné une baisse des indicateurs macroéconomiques.

Pour les politiciens, de tels indicateurs économiques négatifs ne peuvent pas être ignorés, et ils ne peuvent pas non plus être « mis sous silence ». La situation financière des pays est devenue une question très délicate, prédisant un avenir dans lequel les conditions socio-économiques se détériorent.

Certains peuvent faire valoir que les cotes de crédit souveraines par les organismes internationaux spécialisés indiquent seulement la capacité d'un pays à obtenir des prêts internationaux et que le Qatar n'en a pas besoin. Mais ne négligeons pas la dimension stratégique de ces estimations. Même l'économie des États-Unis qui génère 1/4 du PIB mondial est ébranlée par des estimations négatives de ces institutions, comme c'est le cas pour toutes les grandes économies. La question ne concerne plus les prêts, qui sont traditionnellement obtenus par des pays dans des conditions économiques difficiles, mais parce que ces estimations sont une composante des flux de capitaux et du capital et des investissements étrangers. Ce sont des indicateurs de l'efficacité de la gestion financière des économies et par conséquent ce sont des indicateurs révélateurs. Les chiffres rassurent ou inquiètent les leaders politiques et les économistes, apparemment sauf les Qatariens.

La question a également d'autres dimensions économiques. Les estimations négatives des économies poussent les pays à rembourser des rendements et des bénéfices plus élevés sur les émissions souveraines de bons du Trésor, des obligations ou des chèques, tout en réduisant l'attractivité de ces émissions sur les marchés mondiaux. Chaque pays est influencé par cet environnement économique mondial complexe et interrelié qui forme l'investissement et les flux de trésorerie.

Ces estimations et classements internationaux influent également sur le prix des devises et des échanges nationaux, en particulier à la lumière des opportunités croissantes de la concurrence et de la faiblesse de l'attractivité du marché financier qatari principalement par la pression des boycotts et l'avenir incertain en raison de la mauvaise gestion politique par le palais.

Tout politicien raisonnable à Doha devrait lire attentivement les rapports d'institutions internationales de recherche financière sur l'économie qatarie et ses perspectives d'avenir. Un rapport indique que la crise rend plus difficile la prédiction des politiques du Qatar. Pour tout planificateur stratégique, les politiques imprévisibles comportent le risque d'une catastrophe si les dirigeants ne sont pas suffisamment attentifs, mais que faire si le planificateur est le seul gagnant et le plan est de détruire le Qatar ?

Cela fait mal au cœur de témoigner de ce qui arrive aux Qatariens en raison des décisions de leur régime dont la seule préoccupation semble protéger un ensemble de conspirateurs et de terroristes logés dans les hôtels de Doha et de dépenser l'argent du peuple sur un autre groupe à Istanbul, Ankara et d'autres endroits.

Le plan visant à détruire le Qatar, conçu par l'émir et son père, et leur coterie d'extrémistes et de terroristes, ne peut être contourné que par les Qatariens, qui doivent savoir vers quoi ils sont entraînés.