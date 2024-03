Le plan de Netanyahou pour Gaza

Dans la discussion sur le scénario après la guerre dans la bande de Gaza, deux propositions émergent actuellement. L’une d’entre elles est en place depuis un certain temps et a été acceptée par les Etats-Unis et plusieurs pays arabes. Elle consiste à laisser la bande de Gaza sous le contrôle de l’Autorité palestinienne restructurée et réformée, à l’exclusion totale du groupe terroriste Hamas.

Il prévoit la reconstruction de la bande de Gaza avec la participation des pays arabes, le financement dépendant de la création d’un Etat palestinien. La seconde proposition a été récemment et étonnamment avancée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Elle vise principalement à prendre le contrôle de la bande de Gaza pour une durée indéterminée.

En d’autres termes, il s’agit de réoccuper la bande de Gaza, même si ce n’est que pour un certain temps. Le document de deux pages de Netanyahou est la première vision israélienne officielle de l’avenir de la bande de Gaza dans la période d’après-guerre avec le mouvement terroriste du Hamas.

Ce plan vise à mettre en œuvre un programme d’élimination de l’extrémisme et du terrorisme dans toutes les écoles, mosquées et institutions sociales de la bande de Gaza, avec l’aide de pays arabes sélectionnés ayant une expérience dans ce domaine.

Le document décrit également une zone tampon du côté palestinien des frontières, qui doit rester en place « aussi longtemps que nécessaire pour des raisons de sécurité ».

Le plan prévoit un désarmement complet, à l’exception de ce qui est nécessaire pour maintenir l’ordre public dans la bande de Gaza, ainsi que la fermeture des frontières méridionales de Gaza avec l’Égypte pour empêcher la contrebande, y compris le point de passage de Rafah.

Le plan se concentre également sur la question de savoir qui doit administrer les affaires civiles dans la bande de Gaza, les fonctionnaires locaux qui n’appartiennent pas à des groupes terroristes étant chargés de ces tâches. Israël souhaite également remplacer l’UNRWA, dont il accuse le personnel d’être impliqué dans l’attaque sanglante du 7 octobre.

Le plan de Netanyahou semble extrêmement complexe et implique surtout des objectifs à long terme dont la mise en œuvre prendra beaucoup de temps, notamment en ce qui concerne la démilitarisation et la suppression de l’extrémisme dans la bande de Gaza.

Après tout, il peut être beaucoup plus facile de débarrasser la terre et les communautés des armes que de débarrasser les esprits des idées extrémistes et de l’idéologie violente.

Le principal problème de ce plan réside toutefois dans la réoccupation de la bande de Gaza, comme le montre le plan de Netanyahou, et donc dans l’abandon de l’idée d’une solution à deux États, qui a reçu un large soutien international depuis le début de la guerre à Gaza. Le plan prévoit que la reconstruction de la bande de Gaza soit également financée par des pays « acceptables » pour Israël.

Ce qui se passe actuellement concernant l’avenir de Gaza n’est pas seulement lié au sort de la cause palestinienne, mais aussi à la scène géopolitique de l’ensemble du Moyen-Orient.

Cependant, je ne crois pas que ce que l’on peut appeler des plans concurrents constitueront une arène de lutte entre les Etats-Unis et Israël, car Washington ne peut pas sacrifier un « lien sacré » en faveur de l’établissement d’un Etat palestinien.

Le désaccord apparent à l’heure actuelle se situe entre l’administration du président Biden, d’une part, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu et certains de ses ministres, d’autre part, plutôt qu’un désaccord avec Israël sur l’ensemble de son échiquier politique.

Le principal point de désaccord entre toutes les parties dans la discussion sur le plan du jour d’après est la manière de trouver un équilibre entre les besoins immédiats d’Israël en matière de sécurité et l’objectif d’une paix durable.

Il ne fait aucun doute que tous les plans proposés contiennent des titres larges ou généraux, mais le diable est toujours dans les détails, et certains détails sont même plus importants que les titres.

Il s’agit notamment du sort des habitants de Gaza pendant la phase de transition, c’est-à-dire la phase de reconstruction dans le cas du plan américano-arabe et la phase de démilitarisation de la bande et d’élimination du groupe terroriste Hamas dans le cas du plan de Netanyahou.

Il faut beaucoup de temps pour changer complètement le visage de la bande de Gaza, et il est difficile de maintenir environ un million et demi de civils dans cet état pendant une période plus ou moins longue. L’idée de débarrasser les esprits de l’extrémisme et du radicalisme est également sujette à caution, compte tenu des conditions de vie actuelles et de la lenteur de l’émergence de l’espoir.

La ville de Rafah ressemble actuellement à une bombe à retardement sur le point d’exploser ou de se briser de manière destructrice. Personne n’a beaucoup de temps pour résoudre les désaccords existants entre les parties concernées.

Il est donc nécessaire d’accélérer le rythme des pourparlers, car chaque instant qui s’écoule au milieu d’une situation floue sert les intérêts du Hamas terroriste et sa propagande. Il est dans l’intérêt d’Israël de combler le fossé des désaccords avec son allié américain et les pays arabes modérés et de s’appuyer sur un terrain d’entente plutôt que de creuser le fossé.

Il est vrai que les négociations, les discussions et le dialogue peuvent permettre de réunir les deux plans en une seule proposition, mais cela prend beaucoup de temps compte tenu des désaccords apparemment profonds entre les deux positions.

Cela ne favorise pas les chances de succès de l’un ou l’autre scénario, car le fait de retarder et de reporter la résolution de l’avenir de Gaza est un cadeau à l’axe de l’extrémisme au Moyen-Orient qui rend farfelu le fait de parler de paix, sans parler de l’élimination de la violence, de l’extrémisme et du terrorisme, que ce soit à Gaza ou ailleurs.