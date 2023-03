Le plan de paix de la Chine : un premier pas vers un règlement politique ?

Et quand on lit le nouveau document officiel chinois, plus aucun doute :



« Tandis qu’une cause juste gagne son appui large de champion, une cause injuste condamne son poursuivant à être un paria. Les pratiques hégémoniques, dominantes et d’intimidation consistant à utiliser la force pour intimider les faibles, à prendre aux autres par la force et le subterfuge, et à jouer à des jeux à somme nulle, causent de graves préjudices. Les tendances historiques de la paix, du développement, de la coopération et du bénéfice mutuel sont irrésistibles. Les États-Unis ont outrepassé la vérité par leur pouvoir et piétiné la justice pour servir leurs propres intérêts. Ces pratiques hégémoniques unilatérales, égoïstes et régressives ont suscité des critiques et des oppositions croissantes et intenses de la part de la communauté internationale.

Les pays doivent se respecter mutuellement et se traiter d’égal à égal. Les grands pays devraient se comporter d’une manière qui corresponde à leur statut et prendre les devants dans la poursuite d’un nouveau modèle de relations d’État à État comportant le dialogue et le partenariat, et non la confrontation ou l’alliance. La Chine s’oppose à toute forme d’hégémonisme et de politique de pouvoir, et rejette l’ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. Les États-Unis doivent faire un sérieux examen de conscience. Il doit examiner de façon critique ce qu’il a fait, abandonner son arrogance et ses préjugés, et cesser ses pratiques hégémoniques, dominantes et d’intimidation. »

US Hegemony and Its Perils

