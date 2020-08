Le plus gros client d’Acquittator *

* surnom donné au maître dans les années 2008-2010, en raison du nombre record d’acquittements qu’il a obtenus par ses plaidoiries

Europe, XXIème siècle.

France, année 2020

Paris, fin juin, fin de matinée.

Palais de l’Élysée, cabinet du Président de la République. Le préposé au courrier salue l’assistante en entrant dans la petite pièce, dépose le courrier du jour, et prétexte un retard de distribution pour s’éclipser aussi sec. L’assistante ouvre les enveloppes une à une et en extrait les lettres sans les lire, pour vérifier qu’il ne s’y trouve aucune menace physique (poison par exemple). À chaque fois, elle replace la lettre dans l’enveloppe correspondante avant d’ouvrir la suivante. Dix minutes plus tard, elle va déposer le tout dans la bannette de la secrétaire générale adjointe, dont le vaste bureau, portes ouvertes, est attenant au sien. La secrétaire adjointe, occupée au téléphone, fronce les sourcils comme pour accuser réception du courrier. Puis, le combiné toujours collé à l’oreille, elle lui sourit avant de détourner ostensiblement le regard, lui signifiant ainsi, sans équivoque possible, de sortir sur-le-champ. Ce qu’elle fait.

Une heure cinquante plus tard, la secrétaire générale adjointe, affolée, toque à la porte du secrétaire général. Elle tient l’une des enveloppes déposées dans la bannette par son assistante. Sa main tremble. On lui dit d’entrer, elle se précipite dans le bureau de son supérieur hiérarchique qui, comme elle quelques instants plus tôt, est occupé au téléphone… Il lui sourit d’abord, puis fronce les sourcils en voyant sa mine déconfite. Il prend l’enveloppe qu’elle lui tend et, tout en gardant le combiné à l’oreille, en sort le courrier qu’il commence à lire. Alors il écarquille les yeux en laissant tomber le combiné téléphonique par terre, et avec les phalanges de sa main libre, il fait ce petit geste si détestable, qui signifie allez, allez, du balais ! tout en fixant la lettre d’un air fâché, comme on étudierait une charade de mauvais goût.

Voici ce qu’il lit :

Messieurs-dames, bonjour !

Ceci n'est qu'une ébauche de la tribune que j'envisage d'adresser aux grands journaux la semaine prochaine. Dès demain, mes collaborateurs y adjoindront, pour chaque crime majeur, les textes de loi violés par votre gouvernement. Il va de soi, par ailleurs, que certaines lois ont été bafouées plusieurs fois, mais de différentes manières.

PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES

Pour f ermeture des cabinets dentaires,

Pour exclusivité de soins Covid‒19 dans les hôpitaux, hors urgences , et pour demandes de réduction de toutes les activités hors Covid, y compris dans les cliniques privées ( pourtant sous‒employées )

Pour report de chirurgies, r eports de soins et de consultations,

Pour incitation à rester chez soi afin de ne pas déborder les personnels hospitaliers

Pour i nterdiction s de visites des familles de malades hospitalisés …

Pour violences conjugales et maltraitances familiales

Pour aggravations de pathologies non diagnostiquées ou non suivies

Et cætera.

=> ​Refus de soins

(associations des malades, prière de s'adresser à mon cabinet, dont vous

trouverez les coordonnées au bas de ce document ‒ toutes pathologies acceptées)

=> Mise en danger de la vie d'autrui

(collectifs des patients suivis dans les hôpitaux et les cliniques, prière de s'adresser à mon cabinet, dont vous trouverez les coordonnées au bas de ce document)

=> Non assistance à personne en danger

=> Violation de la constitution

=> Violation des droits de l'homme

(citoyens du monde entier, prière de s'adresser au secrétariat de mon cabinet, dont vous trouverez les coordonnées au bas de ce document)

=> Intimidation et affolement de la population

=> Autoritarisme et menaces

=> Atteinte aux libertés

=> Maltraitances, violences et rackets d'État

=> Mensonges, manipulations, dissimulations et tromperies

En raison de l’absence d’étude scientifique concluant au bienfait du port du masque, a lors que nombre d’inconvénients et de risques ont bien été documentés

En raison des risques que trop de mesures hygiénistes font encourir à la santé des populations

​​​​​​​=> Atteinte à l'intégrité physiologique des personnes par obstruction des voies respiratoires, et par brûlures aux gels hydroalcooliques, y compris sur mineurs (citoyens, parents et enfants victimes, prière de s'adresser au secrétariat de mon cabinet)

=> Non respect du principe de précaution

(médecins et scientifiques concernés, prière de s'adresser au secrétariat de mon cabinet)

=> Absence de démarche scientifique

En raison de l’interdiction faite aux médecins de ville de prescrire l'hydroxychloroquine (le plus souvent associée à l’azithromicine)

=> Restriction, opposition et suppression des soins

(médecins et patients concernés, prière de s'adresser au secrétariat de mon cabinet)

=> Absence de connaissances et de polyvalence des membres de CS (seulement des médecins !)

En raison de l’assignation à domicile de toute la population

En raison de la fermeture obligatoire d’une multitude de commerces jugés inutiles

=> Destruction du tissu économique, social et culturel, engendrant faillites, licenciements massifs, pauvreté et morbidités psychosomatiques définitives.

=> Mise en surendettement de la France sur de très nombreuses années, par plan de relance...

Cabinet Durand-Timoret & Associés

Rue du Renard et du Corbeau

75001 PARIS

‒ Allo, oui ! Ah, monsieur Macron, bonjour !

‒ Bonjour, maître Durand-Timoret. J'ai pris connaissance de votre petit message, et je tenais à vous féliciter moi-même !

‒ Oui...

‒ La Justice, ça vous convient ?

‒ Attendez, monsieur Macron… C'est LE portefeuille, sinon rien ! Cette affaire serait non seulement ma dernière, mais la plus GROSSE de tous les temps, vous comprenez ?!... C'est‒à‒dire qu'après vous avoir TOUS fait tomber, je l'aurai d'office, le portefeuille !!

‒ Vous êtes bien sûr de vous, maître Durand-Timoret...

‒ Non, non, je crois que vous ne saisissez pas bien la gravité de la situation, monsieur le président ! Et je vous dis ça sachant parfaitement que le conseil scientifique sera votre fusible, notez bien !

‒ hm‒hm...

‒ Mais c'est vous qui l'avez nommé ! Ça fait très redondant avec le Haut Conseil Scientifique, vous savez ? Pourquoi autant de monde ? Et pourquoi seulement des médecins ? Quelle monumentale erreur, de s'être privé de l'expertise de toutes les autres sciences !!

‒ Tous les pays...

‒ Vous savez parfaitement qu'ils n'ont fait que vous imiter ! Et le public se doute de la pression que vous avez exercé sur ceux qui ne voulaient pas !! Mais laissons ça de côté pour le moment, voulez-vous… Je suis avocat !! Mon métier, c'est de parler !! Gesticuler, et parler encore et toujours !! Parler, parler, bouger, parler, bouger, parler !! Et je fais comment, pour respirer ? Et je l'exerce comment, mon métier ? Je ne peux en aucun cas accepter ça, vous m'entendez ?! Vos masques, vos gels et vos entrechats, là !!

‒ Calmez-vous... Vous l'avez, le portefeuille !

‒ Me calmer ? Mais vous avez déclaré la guerre à votre propre pays !! Elle est passé où, la démocratie ?? La liberté de se protéger ou pas, la diversité des choix, des comportements et des croyances ?? La France, quoi !?! Qu’ils aient commis des erreurs, okay, ça arrive à tout le monde ! Qu’ils ne veuillent par reconnaître leur erreur, je peux comprendre, vu le coût monumental de cette erreur ! Mais après le déconfinement, la moindre des choses, c’était de se faire oublier, vous m’entendez ? SE FAIRE OUBLIER !! Au lieu de quoi ils en rajoutent, ces cons-là !! Et des masques et des gels et des mignardises-barrières !!!

‒ Je pense que vous ne saisissez pas la dangerosité de ce virus...

‒ Aaah, pas à moi, hein !! Je ne me lance jamais dans une affaire sans me renseigner le plus exhaustivement possible !! Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur votre petit microbe, là !! Et ne me parlez pas des séquelles que vos docteurs corrompus ne vont pas tarder à trouver chez tous les patients ayant contracté le virus, hein !?! Je suis loin d’être idiot, et si je préfère vous défendre, c’est bien parce que je les trouve un peu mou du cerveau, vos petits Français !

‒ Détendez-vous un peu...

‒ Des séquelles !! Vous allez voir comment je vais les démolir, moi, leurs arguments et leurs preuves !! Et chez les grippés des années précédentes, ils en ont cherché, des séquelles ?? Elle est où, la comparaison permettant de conclure en une plus grande malignité de celui-ci sur les autres ?? Ils s'enfoncent, vos charlatans séniles !! Une France de vieux notables qui a peur des jeunes au point de leur supprimer leurs libertés, ça ne vous parle pas ?? Déjà en 68 ?! Et plus récemment, les gilets jaunes, ça ne vous a pas suffi ?? Vous attendez que les jeunes les rejoignent ?? C'est une guerre civile, que vous voulez ?? Des "gilets jeunes" contre des vieux pourris ??

‒ Que peuvent-ils faire d'autre, maintenant, les médecins ?

‒ Après toute leur agitation de cowboys démodés et de vieilles hystériques sécuritaires, vous voulez dire ? Eh bien puisqu'ils n'ont pas eu l'honnêteté de reconnaître leurs égarements, alors au moins qu'ils ne s'obstinent pas dans cette voie !! J’ai parfaitement compris leur manège, vous savez : ils sont en train de disperser la faute auprès de tous les maires et les préfets de France !! Mais qu'ils disparaissent, en fait !! Qu'ils se fassent oublier, pendant qu'il en est encore temps, nom de dieu !!

‒ Je vais voir... D'ailleurs il s'agit de bien nous comprendre : si votre principal rôle sera de défendre et justifier l'action du gouvernement pendant cette crise, eh bien... en cas de difficultés, vous aurez effectivement à incriminer nos guérisseurs, n'est-ce pas ? Après tout, c'est eux qui m'ont planté !

‒ Oui, je m'y attendais plutôt, à vrai dire ! Il sera facile de prouver qu’ils sont les responsables de toute cette folie... L'OMS s'est déjà discrédité ! Ce ne sera pas bien compliqué, vu le nombre de plaignants !! Mais qu'on se comprenne bien, monsieur Macron : je ne suis pas le seul avocat sur terre, non plus...

‒ Vous êtes le meilleur.

‒ Disons que j'ai été le plus opportuniste !

‒ Ne soyez pas si modeste, maître…

Après lecture de ce texte, la question que vous êtes en droit de vous poser, c’est : cette fiction est-elle vraisemblable à 25 %, à 50 %, ou à 75 % ?

Ou bien la question ne se pose pas vraiment ?