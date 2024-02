Le plus vieux métier du monde : La manipulation

Je suis personnellement équipé d’un très bon détecteur de propagande pour avoir vécu dans les régimes communistes puis ensuite aux USA qui est un pays aussi expert en lavage de cerveau. Mon diagnostic est le suivant :

Tout le service public français est une gigantesque officine de propagande au service pouvoir, financée en plus par nos impôts. Je paie donc pour me faire laver le cerveau ! Sur France Info ou LCI (par exemple), chaque phrase d’information est orientée soit pour désinformer, soit pour diaboliser, soit insinuer, soit donner de fausses informations souvent énoncées au conditionnel. Le conditionnel est un temps spécialement intéressant parce qu’une fausse nouvelle non avérée, mais répétée en boucle toute la journée, devient vérité en fin de soirée. Signalons en passant l’exploit du dernier "Complément d’enquête" sur Bardella qui fut un véritable lynchage et aurait dû s’intituler : « faites entrer l’accusé ». Là, l’ARCOM ne bouge pas. On atteint les sommets du cynisme et de la mauvaise foi avec des témoignages anonymes !!!!! Et ce serait CNEWS, seul contre tous, qui menacerait le PAF ?